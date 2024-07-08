«Всю свою душу отдаёт работе»: в Северной Осетии прекратили уголовное дело против учителя истории

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против учителя истории о якобы надругательстве над флагом РФ. Полиция Северной Осетии заинтересовалась 34-летним Таймуразом Дудаевым после того, как он опубликовал в соцсетях фотографию русофобского плаката, как утверждалось, размещённого в Париже. Мужчина в комментарии к публикации осудил ненависть по отношению к России, однако правоохранители вызвали его для беседы, а затем возбудили дело. Учителю грозило до года лишения свободы. Новость об этом вызвала резонанс в соцсетях. Пользователи требовали разобраться в ситуации и снять обвинения с преподавателя.

Постановление о возбуждении уголовного дела против учителя истории из Северной Осетии о якобы надругательстве над государственным флагом РФ отменено по решению прокуратуры, сообщил RT источник в силовых структурах.

Ранее в сети вызвала резонанс история 34-летнего Таймураза Дудаева, против которого возбудили дело за то, что в марте 2022 года он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фотографию русофобского знака, якобы наклеенного на двери магазина в одной из европейских стран. Знак изображал перечёркнутую свинью, раскрашенную в триколор.

Под снимком Дудаев сделал осуждающую такое поведение подпись: «Последние десятилетия на Западе очень много говорили о толерантности и гуманизме, стояли на коленях из-за смерти темнокожего наркомана и уголовника, права ЛГБТ* защищали, а тут такое... Понял: #этодругое».

В беседе с RT мужчина рассказал, что случайно нашёл эту фотографию в соцсетях, на странице популярной ведущей.

«Я был возмущён, что люди (в Европе. — RT) говорят одно, а поступают по-другому: эти знаки висели на дверях магазинов, но никто там никого за это осуждать не стал. На своей странице поделился снимком и написал про двойные стандарты в Европе по отношению к России», — вспоминает мужчина.

Фотография, которую опубликовал учитель, действительно стала популярной в сети, посты с ней делали публичные люди.

Через некоторое время Дудаеву позвонили из полиции и пригласили на разговор.

«Сказали, что моя публикация каким-то образом относится к дискредитации или осквернению флага. Я написал объяснительную, мне сказали: «Дальше вам сообщим», — сказал собеседник RT.

Фотография с русофобским знаком из Европы, которую опубликовал Таймураз Дудаев, весной 2022 года гуляла в российских соцсетях

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Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ»). По ней Дудаеву грозило лишение свободы до года. При этом сам фигурант, по его словам, так и не получил официального сообщения о возбуждении дела.

Призвали разобраться в ситуации

После того как новость о возможном преследовании школьного учителя появилась в сети, пользователи призвали правоохранителей разобраться в ситуации. Сам Таймураз говорит, что никому, кроме близких людей, не рассказывал о беседе с полицией.

«Я увидел, что люди в комментариях к новости обсуждают, негодуют, мол, как так получилось, хотя человек, очевидно, ничего плохого не имел в виду. Не знаю, как эта история утекла в сеть, я сам ни к кому не обращался и не публиковал информацию», — говорит учитель.

RT обратился в МВД и прокуратуру Северной Осетии с просьбой прокомментировать ситуацию. Источник в правоохранительных органах сообщил, что вскоре после запроса редакции региональная прокуратура признала постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и отменила его.

Таймураз Дудаев работает учителем больше десяти лет. В 2012 году он окончил Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова.

«Сын все пять лет ездил на учёбу в университет из Алагира во Владикавказ по 40 км в одну сторону. Он всю свою душу отдаёт работе. Постоянно занят с детьми, даже во внерабочее время: возит в горы, на экскурсии», — поделился с RT отец Дудаева.

Последние два года Таймураз преподаёт историю и обществознание в школе-интернате в родном Алагире.

В 2018 году мужчина вошёл в список резервов для замещения руководителей в государственных учреждениях в сфере образования, утверждённый главой Северной Осетии.

Адвокат Вадим Кудрявцев в разговоре с RT отметил, что ст. 329 УК РФ в российском правовом поле «применяется довольно редко».

«Действия человека подпадают под состав этой статьи, если он совершил какие-то активные вандальные действия над флагом или гербом: порвал, облил краской или что-то подобное. Конечно, в данном случае состава преступления нет, потому что учитель на самом деле не портил флаг и не измывался над ним», — сказал собеседник.

По словам адвоката, на возбуждение уголовных дел, связанных с репостами и публикациями в соцсетях, влияет общественный резонанс.

«В моей практике часто встречались случаи, когда человек сделал какой-то оскорбительный пост — и его долгое время никто не замечал. Но как только в сети начинают этот пост обсуждать или на него обращают внимание общественники, тут к делу подключаются правоохранители. И не раз я сталкивался с тем, что один и тот же пост может быть у разных пользователей, но дело заводят только на того, на которого поступили жалобы», — отметил Кудрявцев.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.