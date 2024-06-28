«Решили воспользоваться ситуацией»: в сети активизировались фальшивомонетчики

После ликвидации крупнейшего даркнет-маркета Hydra в 2022 году фальшивомонетчики стали чаще распространять поддельные банкноты через офлайн-площадки и Telegram-каналы, сообщили RT в МВД России. Свою роль в этом также могло сыграть появление купюр нового образца, полагают эксперты. В 2023 году в банковской системе РФ было обнаружено более 12 тыс. поддельных денежных знаков, а за первый квартал 2024 года этот показатель составил свыше 2 тыс. единиц. В Роскомнадзор уже направлен список аккаунтов, распространяющих фальшивые купюры и монеты.

В сети можно всё чаще наткнуться на объявления о продаже фальшивых денег. Если раньше такие сделки не афишировали и преимущественно предлагали их в даркнете, то сейчас преступники открыто рекламируют свою продукцию на форумах и Telegram-каналах самой разной тематики. На рост противозаконной рекламы, доступной обычным интернет-пользователям, обратил внимание лидер общественного движения «Антинаркотическая Россия» Руслан Бадретдинов.

«Раньше вся покупка-продажа велась в даркнете. Теперь мошенники используют аккаунты в Telegram, а сама оплата может проходить в том числе с помощью криптовалюты, чтобы максимально замести следы. Я составил и передал в Роскомнадзор список аккаунтов, с которых идёт продажа подделок», — отмечает в беседе с RT Бадретдинов.

Структура каналов сбыта фальсифицированных банкнот изменилась в связи с ликвидацией крупнейшей даркнет-площадки Hydra в 2022 году, сообщили RT в МВД России. В частности, увеличилась доля офлайн-продаж, продаж с использованием различных Telegram-каналов, а также других даркнет-площадок. Вместе с тем увеличения рекламных сообщений, предлагающих приобрести поддельные денежные знаки в различных городах России, не произошло, уточнили в МВД.

«Органами внутренних дел на постоянной основе проводятся мероприятия по документированию преступных групп фальшивомонетчиков, занимающихся производством и сбытом поддельных денежных знаков в национальной и иностранной валюте», — добавили там.

Рекламные объявления, предлагающие якобы высококачественные подделки, регулярно всплывают в различных Telegram-каналах. Причём зачастую это площадки, не посвящённые ничему противозаконному. Как правило, в канале, рассказывающем об инвестициях, юриспруденции или помогающем обменять валюту, появляются соответствующие посты, висят там несколько дней, а потом их стирают, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Как описал Бадретдинов, схема выглядит следующим образом: рекламные объявления предлагают организовать закладку в «любом крупном городе России». Фальшивомонетчики утверждают, что купюры даже принимают банкоматы. Отдельно подчёркивается якобы наличие «многотонового и комбинированного водного знака», «оптическо-переменного элемента», «защитной нити». Оплату принимают в криптовалюте или через специально нанятого человека, который снимает деньги за процент. Как правило, стоимость фальшивок составляет 30% от номинала.

По словам общественника, речь идёт не о купюрах из «Банка приколов», то есть покупатели поддельных дензнаков осознанно планируют обогатиться, купив их и потом реализовав. При этом, как отмечает адвокат Рамиль Гизатуллин, к такому «бизнесу» применимы те же закономерности, что и к другими нелегальным видам деятельности в интернете.

«Имеющийся опыт функционирования интернет-магазинов по продаже наркотиков показывает, что в минусе остаётся новоявленный «предприниматель», — поясняет он. — Магазин получает от него деньги и реализует запрещённые вещества, а «бизнесмена» чаще всего задерживают. В практике есть случаи, когда представителей интернет-магазина обоснованно подозревали, что они сами помогли органам взять покупателей. В случае с купюрами ничто не мешает им сделать то же самое».

«Нужны значительные инвестиции»

Евгений Масаров, член Общественной палаты РФ, считает, что преступники в последнее время активизировались, потому что были введены в оборот купюры нового образца. Модернизация денежных знаков проводится с 2017 года, когда в оборот были введены банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В 2022 году появились новые сторублёвые купюры, а в 2023 году — пятитысячные.

«Когда появляются новые купюры, находятся желающие воспользоваться этой ситуацией. Например, банкоматы какое-то время не успевают настроить, поэтому они как раз принимают подделки», — пояснил Масаров в беседе с RT.

По данным Центробанка, в 2023 году в банковской системе РФ было обнаружено 12 425 поддельных денежных знаков.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, за год таких обнаружили 8856 штук. Потом идут самые ходовые тысячные (2438 поддельных банкнот) и 671 купюра номиналом 2 тыс. рублей. За этот период была выявлена всего одна десятирублёвая купюра и 154 монеты того же номинала. Фальшивых пятирублёвых монет обнаружили 61 штуку.

В I квартале 2024 года обнаружили 2286 поддельных денежных знаков Банка России: 1579 поддельных пятитысячных банкнот, 499 купюр номиналом 1000 рублей, 115 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей и две банкноты номиналом 10 рублей. А также 24 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 16 пятирублёвых. Для сравнения: в I квартале 2023 года обнаружили 3018 поддельных денежных знаков.

При этом, убеждён Масаров, в домашних условиях производство фальшивых денежных знаков не организовать. «Для этого нужны значительные инвестиции. Это не наркотики, которые можно средними партиями делать кустарным образом на кухне. Всё же речь идёт о печатных цехах. Думаю, тут решил обогатиться, воспользовавшись конъюнктурой, некий преступный синдикат. Хотя такие группы активно выявляют, а количество фальшивомонетчиков всё же снижается», — считает он.