«Все очень счастливы»: жительница Феодосии вернула себе детей спустя семь лет после лишения родительских прав

Героиня публикации RT вернула четверых детей спустя восемь лет разлуки. После пожара, который случился у них в доме, органы опеки забрали у жительницы Крыма дочь и троих сыновей. Дети попали в приёмную семью, а потом в детдом. Однако женщине достался в наследство дом, который общественники помогли привести в порядок, и в итоге суд восстановил 42-летнюю многодетную мать в родительских правах, которых она лишилась в 2017 году.

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Жительнице Крыма Марине Каримовой (имя и фамилия изменены) удалось спустя семь лет восстановить свои родительские права и вернуть домой четверых детей.

Как указано в решении суда (есть в распоряжении RT), представители местных органов опеки и попечительства, а также детского дома, где содержали несовершеннолетних, посчитали целесообразным восстановление родительских прав женщины, отметив, что дети хотят жить с матерью.

В пользу такого решения сыграло и то, что Марина получила в наследство дом — из-за того, что предыдущий сгорел, а денег на покупку нового не было, ей в том числе не возвращали детей. Также Каримова погасила все начисленные ей алименты и привела полученное жильё в порядок, в чём ей помогли неравнодушные земляки.

«Дети очень счастливы. У нас есть жильё, дети будут учиться в хорошей школе и ходить в садик, я работаю неподалёку», — рассказала она.

Привязывал к дереву на ночь

Ранее RT писал об истории Марины. В 2016 году дом в Белогорском районе, в котором она жила с мужем, старшей дочерью и тремя сыновьями, сгорел дотла. Накануне супруг Каримовой пришёл домой пьяный и избил её, вспоминает она. По словам женщины, муж и до этого злоупотреблял спиртным и нередко проявлял агрессию. Марина с двумя младшими детьми — старшие в это время были в санатории — убежала к подруге.

«Это меня и спасло: в ту ночь дом сгорел. Я сначала думала, что его муж поджёг, но его и самого в селе не было», — вспоминает собеседница RT. Позже супруг Каримовой покинул Крым, перебравшись на территорию Украины, и Марина оформила с ним развод.

По словам женщины, буквально на следующий день после пожара к ней приехала комиссия из органов опеки и увезла младших детей. Старшим сыну и дочери сообщили, что возвращаться им некуда.

Как рассказал RT старший сын Марины, сначала им пришлось остаться в санатории, а потом выбирать — поехать в детдом или в приёмную семью. «Мы выбрали опекунов, тем более что они сначала показались нормальными людьми», — пояснил он.

Всех четверых детей отдали под опеку семье жительницы соседнего района Ирины.

Сама Каримова всю зиму после пожара жила по знакомым и, по её словам, безуспешно пыталась найти работу через биржу труда. В 2017 году женщину лишили родительских прав. В иске (есть в распоряжении RT) указано, что дети находились в ненадлежащих жилищных условиях, а их мать злоупотребляет спиртным, не справляется с родительскими обязанностями, не интересуется судьбой сыновей и дочери. В то же время Марина говорит, что регулярно созванивалась со старшими, пока они были в санатории, а потом потеряла с ними связь, потому что от неё скрывали их новое место жительства. Все документы, по её словам, высылали на адрес сгоревшего дома, поэтому она не знала о суде и не могла себя защитить.

Дети в это время пытались вернуться к матери. Несколько раз, по словам старшего сына, они убегали из приёмной семьи, но их ловили и возвращали. Муж Ирины, по словам ребёнка Каримовой, обращался с ними плохо, жестоко наказывал за незначительные провинности, например, мог увести в лес и оставить там, привязав к дереву на ночь. При этом жалобы приезжавшим инспекторам, по словам сына Марины, эффекта не имели. В итоге дети сами собрали доказательства жестокого обращения и передали их в полицию. Муж опекунши был привлечён к ответственности, а всех детей перевели в детский дом.

«Всё позади»

Марина в 2018 году родила дочку и переехала в Феодосию, где получила в наследство дом от неравнодушного земляка. Местные жители помогли привести дом в порядок. Появились шансы на то, что мать спустя несколько лет наконец-то сможет воссоединиться со всеми детьми. Элина Жгутова, руководитель движения «Иван Чай», несколько лет помогавшего женщине в борьбе за её детей, говорит, что случай Каримовой — редкая удача.

«Как правило, родители, у которых отбирают детей за бедность (именно такой случай был рассказан детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой на встрече с президентом), имеют крайне низкие шансы вернуть своих детей самостоятельно», — отметила она.

По словам эксперта, оказавшиеся в подобной ситуации семьи вряд ли смогут решить их быстро, если вообще смогут: «В результате родители теряют детей навсегда из-за бедности. Это несправедливо, кроме того, противоречит современным трендам нашей семейной политики, ориентированным на кровную семью».

Теперь семья снова вместе, а Марина пытается оформить пособия — одной тянуть пятерых детей тяжело. Женщина планирует обратить внимание властей Крыма на свою ситуацию.

«Старые пособия с детей сняли, они же больше не сироты. А новые пока не начислили, — говорит Каримова. — Я работаю и с божьей помощью содержу детей, а ведь ещё появились новые траты, например на репетитора младшему сыну, потому что он сильно запустил учёбу, пока был в приюте, его даже не хотели в следующий класс переводить».

«Муж-пьяница и дебошир, пожар, отобрание всех четверых детей за то, что нет жилья и средств к существованию, унижения и насилие над детьми в приёмной семье, постоянные угрозы приставов из-за неуплаченных алиментов, бесконечные суды — всё позади. Не сказать, что теперь жизнь Марины сказка, но счастье точно, потому что родные детки теперь с ней», — резюмировала глава движения «Иван Чай».