Сессия «Традиционные ценности как показатель здорового общества»

В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему «Традиционные ценности как показатель здорового общества». В ней приняли участие вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и другие. Модератором дискуссии выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.