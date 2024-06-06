Сессия «Традиционные ценности как показатель здорового общества»
В рамках ПМЭФ прошла сессия на тему «Традиционные ценности как показатель здорового общества». В ней приняли участие вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и другие. Модератором дискуссии выступила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире