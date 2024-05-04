«Убийство на Пасху»: как тихая пенсионерка смогла возглавить банду сатанистов

25 лет назад суд Северо-Задонска (Тульская область) вынес приговор банде сатанистов. Первое и самое громкое своё убийство они совершили на Пасху, «чтобы нагадить Богу». Перед судом предстали десять человек. Большинство — маргинальные подростки, а командовала ими неприметная пенсионерка, Зинаида К., которой на момент совершения преступлений было 72 года.

Весной 1997 года, на Пасху, в тихом городе Северо-Задонске в Тульской области случилось громкое убийство. Ранним утром 26 апреля прохожие увидели на железнодорожных путях труп мужчины с перерезанным горлом, вокруг него было битое стекло. Убитого звали Замир С., ему было 49 лет. На первый взгляд можно было решить, что мужчина покончил с собой, но убийцам не удалось запутать оперативников. Милиционеры нашли место, откуда тащили тело. Следы привели к частному дому благообразной пенсионерки, которая устроила скандал и отказалась пускать правоохранителей к себе на участок. Тогда на неё махнули рукой. Никто не воспринял старушку всерьёз — и напрасно.

72-летняя пенсионерка Зинаида К. жила вместе с 40-летним сыном Валерием в частном доме на Железнодорожной улице. Как рассказывали соседи, особого внимания пожилая женщина не привлекала. Правда, по их словам, незадолго до трагедии к бабе Зине стали вечерами захаживать молодые люди, но этому соседи легко нашли логическое объяснение — решили, что женщина начала приторговывать спиртным.

Неизвестно, как Зинаиде пришла в голову идея создать собственную секту, но к активным действиям пенсионерка приступила в 1997 году. Помогал ей сын. Сначала, как отмечено в материалах дела (есть в распоряжении RT), он завербовал 17-летнего Артёма З., с которым познакомился в начале года и часто встречался. Валерий «пропагандировал идеи сатанизма и необходимость совершения обрядов жертвоприношения Сатане путём обмана и обещаний благ в этой и потусторонней жизни». По сообщениям СМИ, позже Артём заявлял следователям, что и сам решил, когда читал Библию, что «Сатана сильнее Христа». Как бы то ни было, беседы упали на благодатную почву — Артём З. был наиболее идейным членом этой группы.

Спустя несколько месяцев Валерий предложил Артёму перейти к делу. Для начала поручил найти единомышленников. В 20-х числах апреля Артём пришёл к Зинаиде К. со своими друзьями Иваном К. и Андреем Г. На собрании Валерий озвучил дальнейший план — провести ритуал жертвоприношения на православную Пасху, чтобы «нагадить Богу».

«Открыли портал в ад»

К Пасхе Артём З. уже собрал пятерых человек. Наметили и жертву — Замира С., с которым заранее договорились встретиться на рынке. Когда компания оказалась в сборе, Замиру предложили пойти в гости к Валерию К. Сначала всё шло мирно. Гости выпивали, пока не появилась баба Зина. Первым делом она оглядела Замира и одобрила его на роль жертвы. Затем раздала членам секты одинаковые чёрные балахоны. Переодевшись, они приступили к ритуалу. Жертве приказали раздеться.

Замир, пьяный и напуганный, отказался, тогда его насильно раздели и уложили спиной на стол. Зинаида зажгла свечи. После этого мужчине торжественно сообщили, что его принесут в жертву Сатане. Под мольбы о пощаде пенсионерка начала читать «сатанинскую молитву», а её сын Валерий тем временем перерезал Замиру горло. Затем в то же место ударили ножом поочередно все присутствующие, кроме Зинаиды.

Старушка тем временем продолжала читать «молитву». Вытекающую кровь собрали в банку, из которой после смерти жертвы каждый сделал по глотку. Зинаида К. с неожиданным для женщины её возраста проворством залезла на труп, не переставая читать заклинания. Остальные водили вокруг импровизированного алтаря с телом хоровод.

На этом торжественная часть ритуала закончилась — пора было избавиться от тела. Его вытащили на улицу. Сначала Иван К. начертил на земле пентаграмму, которую полили кровью, а сверху положили труп. Присутствующие сделали по глотку крови. Таким образом члены секты, по их мнению, открыли ворота в ад. Наладив «коммуникацию с потусторонним миром», они оттащили к путям останки Замира С., положив рядом осколки стекла, — таким образом сымитировали самоубийство.

К утру тело Замира обнаружили. Как следует из материалов дела, в тот же день милиция вышла к дому Зинаиды и Валерия. Там увидели свежевыломанную дыру в заборе, через которую вытаскивали тело, и даже оставшуюся на земле пентаграмму со следами крови. Но дальше бабушка им пройти не дала: спустила с цепи собаку и стала поносить милиционеров, угрожая в том числе сыном, который якобы работает в Москве в милиции. Проявлять настойчивость следователи не стали — к пенсионерке вернулись уже после следующего убийства.

Не отрёкся от Бога

В июне того же года сатанисты решились на второе убийство. Было ли оно санкционировано бабой Зиной — неизвестно, всё провели Иван К. и Артём З. Жертвой стал их приятель Глеб Л. Последний раз живым его видели на дискотеке в местном ДК. Оттуда он ушёл вместе с Иваном К. около десяти вечера. К этому моменту оба были довольно пьяны. Собутыльники зашли за Артёмом З., а от него уже втроём отправились в лесополосу, находящуюся примерно в километре от посёлка. С собой Артём прихватил из сарая молоток и нож — предметы, необходимые при жертвоприношении.

На опушке друзья рассказали Глебу, что решили принести жертву Сатане и остановили выбор на нём. Впрочем, парню дали шанс, предложив отречься от Бога в обмен на жизнь. Тот проявил стойкость и не отступил от веры.

Тогда его привязали к дереву, «изображая из Л. распятого Иисуса Христа», как отмечено в материалах дела. Молодой человек попытался сбежать и попросился в туалет. Его отвязали, но побег провалился из-за сильного опьянения Глеба. Жертву быстро поймали и снова привязали, повторив предложение.

После второго отказа отречься от Бога парня забили молотком и ножом. Убийство классифицировали как совершённое с особой жестокостью: в частности, у погибшего в ходе экзекуции отрезали правое ухо.

Как сообщали СМИ, после задержания друзья объяснили, что Глеб плохо отзывался о сатанистах, за что и поплатился.

«Тульские инквизиторы»

Помимо ритуальных убийств, сатанисты шли на кражи в целях личного обогащения. Четверо других учеников бабы Зины в середине июня ограбили несколько домов. Их добычей стали 16 бутылок водки, электробритва и старые часы. Свободное время они проводили за распитием алкоголя, а выпив, охотно рассказывали о своих преступлениях. Неудивительно, что слухи быстро дошли до милиции.

Подростков арестовали в том же 1997 году, однако приговор вынесли только в 1999-м. Дело стопорилось из-за того, что подозреваемые активно меняли показания, отрицали, что знакомы, а в местной прессе утверждалось, что сектанты якобы убили значительно больше человек, включая мужа Зинаиды, который не разделял сатанинских взглядов жены и сына. Как сообщил RT близкий к следствию источник, супруг Зинаиды действительно на момент суда был уже мёртв, но уголовное дело по факту его смерти не возбуждалось.

Как вспоминают оперативники, в защиту сатанистов началась активная кампания. «Очень странно, что за маргинальных подростков так вступились. Пошло активное информационное противодействие, накат на прокуратуру, статьи с заголовками типа «Тульские инквизиторы». Порой казалось, что дело под внешним нажимом распадётся и останется висяк», — говорит собеседник RT.

Дело дошло до Верховного суда, который возвращал его на доследование. Подсудимые после задержания дали признательные показания, подробно рассказав, что произошло, но затем стали от них отказываться. В частности, Артём З. заявлял, что убил только Глеба Л., а то, что он сознался в убийстве Замира С., вызвано тем, что, по его мнению, лишнее чистосердечное признание не повредит.

Кроме того, фигуранты дела утверждали, что к ним применяются пытки. «Я слышала, как над детьми издевались в соседней камере. Обливали водой и били! Они с чем угодно согласятся! В моей камере сидят 23 человека, я старая женщина и долго так не выдержу», — заявляла на суде Зинаида К.

Сама пенсионерка, как сообщил источник RT, в ходе допросов обычно молчала и падала в обморок. Суд назначил ей пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, но до освобождения она не дожила. Её сын Валерий и Артём З. получили по девять лет заключения. Остальные сатанисты — от двух до девяти с половиной лет. А по Северо-Задонску ещё долго ходили слухи, что истинные лидеры секты остались на свободе.