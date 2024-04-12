«Вы нас спасли»: как RT помогает жителям Белгородской области уехать от обстрелов ВСУ

Жители Белгорода и приграничных районов области вынужденно покидают свои дома из-за массированных обстрелов со стороны ВСУ. Люди уезжают второпях и чаще всего не успевают взять с собой даже вещи первой необходимости, причём для многих это уже не первый переезд. RT продолжает помогать беженцам с арендой жилья в безопасном месте. На пожертвования наших читателей финансовую поддержку уже получили 117 семей: они смогли оплатить съём жилья, купить продукты и всё необходимое для своих детей. Их истории — в материале RT.

Для Натальи В., её мужа и их двух дочек переезд в новое место уже кажется обыденным делом. Два года назад они бежали из-под обстрелов из Харькова в Белгород. С тех пор многое изменилось: семья получила российское гражданство, оформила инвалидность младшему ребёнку, сняла квартиру в Белгороде, супруг Натальи нашёл работу в сфере строительства. Но из-за постоянных атак со стороны ВСУ семья вынуждена снова оставить всё нажитое за это время и уехать в Москву на неопределённый срок.

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«У моей младшей дочки лейкоз, каждые полгода ездим в столицу на обследование и поддерживающую химиотерапию. У нас тут в Белгороде обстрелы сильные, ребёнок очень боится всего этого, мы практически сутками сидим в кладовке или коридоре», — говорит собеседница RT.

На апрель у дочки Натальи назначена плановая госпитализация в РДКБ им. Пирогова. Старшая девочка учится дистанционно в третьем классе. Женщина уже нашла жильё в Москве и сможет оплатить аренду на месяц благодаря средствам, собранным подписчиками Telegram-канала RT на русском.

«Нам хотя бы месяц пересидеть в тишине, подальше от этих взрывов. Дочка как раз лечение пройдёт. Спасибо вам огромное!» — благодарит она неравнодушных граждан.

«Успела взять плед»

Семье Маркиных тоже во второй раз пришлось бежать из-под обстрелов со стороны ВСУ в другой город. По словам Елены Маркиной, в первый раз они с мужем и двумя сыновьями оставили свой дом в Шебекине ночью 1 июня 2023 года, когда местные жители подверглись украинской атаке.

«Бежали в пижамах, благо смогли выбраться живыми на своей машине. Детям успела взять плед и документы в сумку закинуть», — вспоминает женщина.

В белгородском селе Никольском семья взяла дом в ипотеку и потихоньку его обустраивала. 12 марта они в первый раз задумались о переезде в другой город из-за обстрелов. Спустя пару дней оставаться дома стало небезопасно: через улицу от их дома прилетел снаряд, погибла семья из четырёх человек. После этого Маркины уехали в подмосковный посёлок Сенеж. RT помог оплатить съёмное жильё на два месяца.

«Мы уже подписали договор. Вы нас спасли! Будем здесь обустраиваться, муж уже ищет работу — нам же ещё выплачивать ипотеку на какие-то деньги надо», — добавила она.

Елена говорит, что детям нужно время, чтобы отойти от пережитых событий в Белгородской области, но она понимает, что этот переезд — спасательный круг для её мальчишек.

«У меня мама — педагог. Она спросила у младшего сына Миши: «Какое сейчас время года?» Он говорит: «Весна». А мама спрашивает: «Кто к нам весной прилетает?» Нормальный ребёнок сказал бы, что птицы. А Миша посмотрел на неё и сказал: «Ба, ну ракеты прилетают, ты что не знаешь».

Наталья Перкова из приграничного Грайворона бежала вместе с мужем и двумя сыновьями от обстрелов ВСУ. Первый сын взрослый, ему 18 лет, а второй ещё совсем маленький. Супруг Натальи в связи с непредвиденным переездом потерял работу, а из-за долга по кредиту приставы арестовывают банковские счета.

«Оплатить я их [займы] сейчас не могу, особенно в этой ситуации сложной. И процент растёт и растёт…» — говорит женщина.

Дом Перковых пострадал при атаке БПЛА, оставаться там уже было опасно. По словам женщины, в Грайвороне они часто прятались в ванной при обстрелах, в подвал многоквартирного дома спускаться они не успевали, да и боялись, что от прилёта останутся под завалами. На деньги, собранные читателями RT, семья смогла оплатить аренду жилья на два месяца в Белгороде.

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«Дочь бежит в коридор»

Елена Яхшибаева и её сестры Мария и Анастасия воспитывают 11 детей. Все вместе они оставили свои дома в Грайворонском районе и уехали в посёлок Ивня (Белгородская область). «Страшно ночью и днём. Понимаешь, что стены не спасут», — рассказала RT Елена, мама пятерых.

В село, где жила одна из сестёр, Мария, неоднократно пытались зайти украинские диверсионно-разведывательные группы. Женщина видит, как её совсем маленькая дочка боится звуков прилёта. «Она плачет, закрывает уши ладонями и бежит ко мне или в коридор. Если меня не видит, то в коридор сразу летит — мы наших детей этому научили», — говорит Мария.

Дом другой сестры, Анастасии, повреждён снарядом. Женщина успела взять с собой сумку с вещами для двоих детей, документы и выехала в безопасное место. Сейчас вся семья ютится в небольшом доме, где им разрешила остаться знакомая до 20 апреля. Благодаря финансовой помощи от RT сёстры смогут разъехаться и оплатить аренду жилья на первое время.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила сбор средств для жителей Белгорода и Белгородской области. Журналисты RT продолжают помогать эвакуироваться людям в безопасное место, оплачивать жильё, покупать продукты питания и вещи первой необходимости. Кроме этого, в редакцию RT пишут неравнодушные граждане, готовые предоставить жильё для беженцев.