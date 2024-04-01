«Ищем квартиру»: власти Забайкалья выделили деньги на покупку жилья для матери-одиночки и её сына с инвалидностью

Министерство финансов Забайкальского края после запроса RT и прокуратуры региона выделило средства сельскому поселению Размахнинское на приобретение жилья для героев проекта «Не один на один» — Юлии Бурдинской и её тяжелобольного 19-летнего сына Артура. У молодого человека диагностированы тяжёлая форма ДЦП, симптоматическая эпилепсия и другие заболевания. Семья 11-й год стоит в очереди на получение жилья под номером один. Чтобы помочь им реализовать своё право, RT обращался в Генпрокуратуру и Следственный комитет, к уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае, а также к властям региона. После очередного запроса средства для решения проблемы были выделены. Как рассказала RT Юлия Бурдинская, они уже выбирают квартиру, подходящую для нужд сына, в городе Шилке — ближе к больнице, в которой наблюдается Артур.

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Власти Забайкалья направили денежные средства сельскому поселению Размахнинское для решения жилищного вопроса героев проекта «Не один ни один» — 43-летней матери-одиночки Юлии Бурдинской и её 19-летнего сына с инвалидностью Артура. Об этом RT сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Прокуратурой региона 07.02.2024 года губернатору Забайкальского края направлена информация о выделении из краевого бюджета финансовых средств для решения жилищного вопроса семьи Бурдинских. По информации Минфина региона, администрацией... Шилкинского района сельскому поселению Размахнинское доведены бюджетные ассигнования в сумме 3 млн рублей. Администрацией поселения запланировано проведение конкурсных процедур на приобретение жилого помещения для семьи Бурдинских», — заявили RT в пресс-службе надзорного ведомства.

Сейчас Юлия в поисках подходящей квартиры в городе Шилке — ближе к больнице, в которой наблюдается Артур.

«Ищем квартиру, чтобы уложиться в бюджет. Жильё сильно подорожало, поэтому не получается быстро что-то найти. Я на связи с прокурором и главой поселения. Отправила им адреса найденных вариантов, будем вместе выезжать, смотреть квартиры», — говорит Бурдинская.

Одиннадцать лет в очереди

Семья Бурдинских проживает у сестры Юлии в селе Красноярово Шилкинского района в частном доме площадью 54 кв. м вместе с ещё пятью родственниками. Своего жилья у них нет.

Так как у Артура с рождения диагностированы детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия и ряд других заболеваний, а также установлена инвалидность, он имеет право на внеочередное получение жилья. Однако реализовать его не может уже почти 11 лет.

Семья стоит в очереди на получение жилья в администрации сельского поселения Размахнинское с 9 марта 2013 года под номером один.

В 2021-м решением Шилкинского районного суда были удовлетворены требования прокуратуры к администрации СП Размахнинское об обязательстве предоставить Бурдинским жилое помещение вне очереди с учётом социальной нормы площади по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Но такого жилья в Размахнине не нашлось.

«В целях принудительного исполнения решения Шилкинским РОСП УФССП России по краю возбуждено исполнительное производство», — комментируют в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Как ранее рассказывала RT Юлия, после судов администрацию облагали штрафами, но подвижек не было. Предоставить жильё в Шилке или Чите семье не могли, так как для этого, по словам Юлии, им надо было поменять прописку и заново встать в очередь уже там. При этом в Красноярове больницы нет, Артур с рождения наблюдается в Центральной районной больнице города Шилки, которая расположена в 40 км от места их проживания. Два раза в год ему нужно посещать эпилептолога, который принимает в Чите, а это ещё дальше от дома Бурдинских. Во время длительных поездок Артура рвёт от тряски из-за проблем с поджелудочной железой.

RT направлял запросы в Генпрокуратуру и администрацию губернатора Забайкальского края с просьбой помочь Бурдинским получить благоустроенное жильё поближе к больнице. Власти обещали рассмотреть такую возможность.

Не было финансовой возможности

В качестве решения проблемы семье предлагали квартиру в посёлке городского типа Первомайский Шилкинского района, но это жильё, по словам Юлии, было в плохом состоянии и без ремонта. Финансовой возможности привести его в порядок у матери-одиночки нет. Женщина постоянно ухаживает за сыном, живут они на пенсию по инвалидности. Кроме того, в Первомайском у Юлии нет родственников, которые могли бы посидеть с Артуром, пока она ездит в социальные организации, расположенные в Шилке. Юлии пришлось отказаться от этого варианта.

RT также обращался к уполномоченному по правам человека в Забайкальском крае Николаю Хлызову и в Следственный комитет РФ с просьбой помочь инвалиду получить жильё. Были инициированы проверки — следователи опрашивали всех причастных к этой ситуации, а затем направляли письмо в правительство Забайкалья о необходимости принятия мер к решению этой проблемы.

После очередного запроса в Генпрокуратуру прокурор Шилкинской межрайонной прокуратуры вышел в суд с заявлением об изменении населённого пункта, где должно быть предоставлено жильё. Это сделали, так как ранее не было правовых оснований для предоставления жилья на территории Шилки или Читы, поскольку семья Бурдинских была поставлена на учёт в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий в другом муниципальном образовании.

Суд согласился изменить место обеспечения жильём с Размахнина на Шилку, изменился также ответчик по этому делу с сельской администрации на районную. Но и. о. главы Шилкинского района подал жалобу на это решение в апелляционную инстанцию. В ней он указал на отсутствие финансовой возможности исполнить решение суда, отметив, что обеспечение жилыми помещениями инвалидов, вставших на учёт после 1 января 2005 года, подлежит финансированию за счёт субъектов РФ. Поэтому он попросил привлечь в качестве ответчика правительство Забайкальского края, чтобы власти выделили средства на приобретение жилья для Бурдинских, а район, в свою очередь, передал их сельскому поселению. Краевой суд удовлетворил жалобу и отказал в замене должника с администрации СП Размахнинское на администрацию Шилкинского района.

В феврале этого года прокуратура запросила у правительства Забайкальского края деньги на приобретение жилья для семьи Бурдинских, после чего финансовые средства в размере 3 млн рублей поступили главе СП Размахнинское для решения вопроса.