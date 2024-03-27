Соотечественник из Узбекистана получил паспорт РФ после запроса RT в МВД

Соотечественник из Узбекистана 41-летний Антон Краснов получил паспорт РФ. Мужчина в 2005 году переехал в Ростовскую область и нашёл работу. Однако получение российского гражданства пришлось отложить из-за просроченного паспорта Узбекистана. После открытия в Ростове-на-Дону консульства Узбекистана Антон продлил срок действия документа, но не смог попасть в квоту на разрешение на временное проживание (РВП). После запроса RT в МВД мужчина прошёл процедуру по признанию его носителем русского языка, подал документы на оформление вида на жительства (ВНЖ), а затем получил долгожданный паспорт.

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Герой проекта «Не один на один» 41-летний соотечественник из Узбекистана Антон Краснов получил российский паспорт.

«Документ я получил 20 марта и теперь каждый день открываю паспорт и не верю, что это произошло на самом деле. Я счастлив. Даже уже начал присматривать себе земельный участок под дом, ИП хочу открыть. Теперь могу это всё сделать», — радуется Антон.

По словам Краснова, обращаясь в RT за помощью, он не ожидал, что всё произойдёт так быстро.

«Я думал, что буду все четыре этапа проходить: квота, РВП, ВНЖ и потом уже паспорт. А тут, получается, смог перепрыгнуть первые два этапа. Сначала получил статус носителя русского языка, после этого сразу подал документы на получение ВНЖ», — говорит мужчина.

5 октября 2023 года, как поясняет Краснов, сразу после получения вида на жительство, он подал документы на признание его гражданином России. 1 марта 2024 года мужчина прошёл процедуру принесения присяги.

«Я очень сильно переживал, но мне сотрудник паспортного стола сказал: «Так, всё, успокойтесь, вы уже на финишной прямой», — вспоминает он. — Я выдохнул и сделал всё красиво. После этого сдал все необходимые документы, фотографии, а через две недели забрал паспорт. Гражданин России — прекрасно звучит!»

«Ещё раз хочу сказать вам большое спасибо»

Антон вспоминает, что, когда сестра начала ему рассказывать про проект «Не один на один», он не поверил, что обращение к журналистам может действительно помочь в его ситуации.

Ранее RT рассказывал, что Антон Краснов переехал в Россию из Узбекистана в 2005 году. Мужчина решил обосноваться в Ростове-на-Дону. Он оформил регистрацию по месту жительства, нашёл временную подработку и уже собирался подавать документы для оформления российского гражданства, но замешкался с заменой паспорта Узбекистана.

«О том, что паспорт у меня просрочен, я узнал, когда покупал билет на поезд, чтобы добраться до Узбекистана. Сотрудник железнодорожного вокзала тогда мне посоветовал обратиться в консульство Узбекистана в Москве», — вспоминает Антон.

Однако ехать с просроченным документом в столицу Краснов побоялся, а в ростовском паспортном столе ему не выдали сопроводительное письмо для поездки.

«В итоге я так и остался жить на полулегальном положении», — вздыхает Антон.

В 2021 году, как только в Ростове-на-Дону открыли приём граждан в генеральном консульстве Республики Узбекистан, мужчина сразу подал документы на восстановление истекшего паспорта, уплатив штраф.

Через девять месяцев, после получения нового паспорта Узбекистана, Антон подал заявление в местную миграционную службу на выделение квоты на РВП. Решение было принято в пользу Краснова, но письменное уведомление о выделении квоты до мужчины почему-то не дошло.

В апреле 2023 года Краснов снова обратился в ведомство с заявлением-анкетой о выделении квоты, но на этот раз получил отказ.

«В центре сказали, что мне уже давали квоту, а я ей не воспользовался, поэтому мне больше ничего не положено, — поясняет Антон. — Но я же об этом даже не знал. Наверное, на почте какие-то сбои были. Если бы я получил уведомление, то сразу бы явился в миграционный центр».

RT обратился в МВД с просьбой помочь Антону урегулировать правовой статус в РФ.

Министерство рассмотрело запрос и направило поручение в ГУ МВД России по Ростовской области «об организации работы по признанию Краснова А.М. носителем русского языка в соответствии со статьёй 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В ответе также подчеркнули, что «представленная копия свидетельства о рождении матери Краснова А.М. может быть рассмотрена в качестве подтверждения её проживания на территории Российской Федерации».

После этого мужчина получил паспорт в ускоренном режиме.

«Я ещё раз хочу сказать вам большое спасибо, — говорит Антон. — У меня столько планов в голове, вы не представляете. Сейчас оформляю регистрацию, встану на воинский учёт, полис медицинский сделаю и хочу к сестре в Москву съездить. Будем обмывать паспорт. Все друзья, знакомые тоже за меня порадовались. Всё благодаря вам!»