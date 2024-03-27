Не один на один
Не один
на один

«Не верю, что это произошло на самом деле»: соотечественник из Узбекистана получил паспорт РФ после запроса RT в МВД

Бюрократия и право

27 марта 2024, Наталья Кристиогло

Соотечественник из Узбекистана 41-летний Антон Краснов получил паспорт РФ. Мужчина в 2005 году переехал в Ростовскую область и нашёл работу. Однако получение российского гражданства пришлось отложить из-за просроченного паспорта Узбекистана. После открытия в Ростове-на-Дону консульства Узбекистана Антон продлил срок действия документа, но не смог попасть в квоту на разрешение на временное проживание (РВП). После запроса RT в МВД мужчина прошёл процедуру по признанию его носителем русского языка, подал документы на оформление вида на жительства (ВНЖ), а затем получил долгожданный паспорт.

  • © Фото из личного архива

Герой проекта «Не один на один» 41-летний соотечественник из Узбекистана Антон Краснов получил российский паспорт.

«Документ я получил 20 марта и теперь каждый день открываю паспорт и не верю, что это произошло на самом деле. Я счастлив. Даже уже начал присматривать себе земельный участок под дом, ИП хочу открыть. Теперь могу это всё сделать», — радуется Антон.

По словам Краснова, обращаясь в RT за помощью, он не ожидал, что всё произойдёт так быстро. 

«Я думал, что буду все четыре этапа проходить: квота, РВП, ВНЖ и потом уже паспорт. А тут, получается, смог перепрыгнуть первые два этапа. Сначала получил статус носителя русского языка, после этого сразу подал документы на получение ВНЖ», — говорит мужчина.

5 октября 2023 года, как поясняет Краснов, сразу после получения вида на жительство, он подал документы на признание его гражданином России. 1 марта 2024 года мужчина прошёл процедуру принесения присяги.

«Я очень сильно переживал, но мне сотрудник паспортного стола сказал: «Так, всё, успокойтесь, вы уже на финишной прямой», — вспоминает он. — Я выдохнул и сделал всё красиво. После этого сдал все необходимые документы, фотографии, а через две недели забрал паспорт. Гражданин России — прекрасно звучит!»

«Ещё раз хочу сказать вам большое спасибо»

Антон вспоминает, что, когда сестра начала ему рассказывать про проект «Не один на один», он не поверил, что обращение к журналистам может действительно помочь в его ситуации. 

Ранее RT рассказывал, что Антон Краснов переехал в Россию из Узбекистана в 2005 году. Мужчина решил обосноваться в Ростове-на-Дону. Он оформил регистрацию по месту жительства, нашёл временную подработку и уже собирался подавать документы для оформления российского гражданства, но замешкался с заменой паспорта Узбекистана. 

«О том, что паспорт у меня просрочен, я узнал, когда покупал билет на поезд, чтобы добраться до Узбекистана. Сотрудник железнодорожного вокзала тогда мне посоветовал обратиться в консульство Узбекистана в Москве», — вспоминает Антон.

Однако ехать с просроченным документом в столицу Краснов побоялся, а в ростовском паспортном столе ему не выдали сопроводительное письмо для поездки. 

«В итоге я так и остался жить на полулегальном положении», — вздыхает Антон.

В 2021 году, как только в Ростове-на-Дону открыли приём граждан в генеральном консульстве Республики Узбекистан, мужчина сразу подал документы на восстановление истекшего паспорта, уплатив штраф. 

Через девять месяцев, после получения нового паспорта Узбекистана, Антон подал заявление в местную миграционную службу на выделение квоты на РВП. Решение было принято в пользу Краснова, но письменное уведомление о выделении квоты до мужчины почему-то не дошло.

В апреле 2023 года Краснов снова обратился в ведомство с заявлением-анкетой о выделении квоты, но на этот раз получил отказ.

«В центре сказали, что мне уже давали квоту, а я ей не воспользовался, поэтому мне больше ничего не положено, — поясняет Антон. — Но я же об этом даже не знал. Наверное, на почте какие-то сбои были. Если бы я получил уведомление, то сразу бы явился в миграционный центр». 

RT обратился в МВД с просьбой помочь Антону урегулировать правовой статус в РФ.

Министерство рассмотрело запрос и направило поручение в ГУ МВД России по Ростовской области «об организации работы по признанию Краснова А.М. носителем русского языка в соответствии со статьёй 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В ответе также подчеркнули, что «представленная копия свидетельства о рождении матери Краснова А.М. может быть рассмотрена в качестве подтверждения её проживания на территории Российской Федерации».

После этого мужчина получил паспорт в ускоренном режиме.

«Я ещё раз хочу сказать вам большое спасибо, — говорит Антон. — У меня столько планов в голове, вы не представляете. Сейчас оформляю регистрацию, встану на воинский учёт, полис медицинский сделаю и хочу к сестре в Москву съездить. Будем обмывать паспорт. Все друзья, знакомые тоже за меня порадовались. Всё благодаря вам!»

Еще истории
МВД помогло раненному на СВО бойцу получить гражданство для проведения операции
13 марта  Бюрократия и право
МВД помогло раненному на СВО бойцу получить гражданство для проведения операции
Семья соотечественников из Киргизии получила гражданство РФ
20 марта  Бюрократия и право
Семья соотечественников из Киргизии получила гражданство РФ
Сына советского офицера признали гражданином РФ после запроса RT в МВД
26 марта  Бюрократия и право
Сына советского офицера признали гражданином РФ после запроса RT в МВД
Соотечественник из Узбекистана получил паспорт РФ после запроса RT в МВД
27 марта  Бюрократия и право
Соотечественник из Узбекистана получил паспорт РФ после запроса RT в МВД