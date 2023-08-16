МВД после запроса RT поможет соотечественнику из Узбекистана получить вид на жительство

41-летний уроженец Узбекистана Антон Краснов получит вид на жительство (ВНЖ) в России после запроса RT в МВД. Мужчина приехал в Россию в 2005 году и официально устроился на работу. Он планировал начать процедуру оформления российского гражданства, но не смог сделать это из-за просроченного паспорта Узбекистана. После открытия консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону Антон продлил срок действия документа. Однако получить квоту на разрешение на временное проживание (РВП) ему не удалось. RT обратился в МВД с просьбой разобраться в ситуации, и руководство министерства рекомендовало сотрудникам управления организовать работу по признанию Краснова носителем русского языка и получению им ВНЖ.

© Фото из личного архива

41-летний Антон Краснов из Узбекистана начал процедуру получения ВНЖ после запроса RT в МВД. Мужчина уже прошёл комиссию на признание его носителем русского языка и подал соответствующие документы на получение ВНЖ в миграционную службу.

«Спасибо вам огромное! Получу ВНЖ и затем уже долгожданный паспорт. Оказывается, не нужны мне теперь ни квота, ни РВП», — радуется мужчина.

Антон родился в городе Фергане Узбекской ССР. Его родители русские. Мать Надежда родилась в Воронежской области, а отец Михаил — в Узбекистане. У обоих — нелёгкое детство. Воспитывались в детских домах, а познакомились в Ташкентском госуниверситете.

Мать, по словам Антона, умерла от рака, когда ему было 12 лет. Затем тяжело заболел отец. Денег в семье не хватало. «Нам со старшей сестрой пришлось совмещать учёбу с работой и параллельно ухаживать за отцом-инвалидом», — вспоминает мужчина.

Отучившись на электрогазосварщика в колледже в Фергане, он начал работать в строительной фирме. Там же прошёл альтернативную гражданскую службу.

Зарплата, как говорит Антон, была небольшой, поэтому он уволился и стал ездить на заработки в Россию. А после смерти отца в 2003 году решил насовсем уехать из Узбекистана, так как «дома его уже ничего не держало».

«Вы многим помогли»

В 2005 году Антон переехал в Ростов-на-Дону. По словам мужчины, он зарегистрировался по месту пребывания, нашёл подработку и уже собирался начать процедуру получения российского гражданства, но замешкался с заменой паспорта Узбекистана.

© Фото из личного архива

Как уверяет Краснов, о том, что срок действия его документа истёк, он узнал, когда покупал билеты на поезд в Узбекистан. Сотрудник железнодорожного вокзала посоветовал ему обратиться в консульство Узбекистана в Москве.

Мужчина говорит, что обращался в ростовский паспортный стол за сопроводительным письмом для поездки в столицу, но там ему ничего не выдали, не объяснив причины. Ехать с просроченным документом в Москву Антон побоялся и остался в Ростове.

«В 2021 году я узнал, что у нас в Ростове-на-Дону открыли приём граждан в генеральном консульстве Республики Узбекистан. Я сразу подал туда документы, оплатил штраф и через девять месяцев получил новый паспорт», — говорит мужчина.

В октябре 2022 года Антон подал документы на выделение ему квоты в миграционную службу в Ростове-на-Дону. Сотрудники центра сказали мужчине, что принятое решение по его обращению будет направлено по почте заказным письмом на указанный им в заявлении фактический адрес проживания. Краснову отправили уведомление о положительном решении в выделении квоты, но, по словам мужчины, письмо до него не дошло.

В апреле 2023 года Антон повторно обратился в ведомство с заявлением-анкетой о выделении квоты, но в этот раз ему отказали.

«Сказали, что мне давали квоту, а я ей не воспользовался, — поясняет Антон. — Но я об этом даже не знал. Наверное, на почте какие-то сбои были. Если бы я получил уведомление, то сразу бы явился в миграционный центр».

По словам мужчины, после этого он уже отчаялся и думал, что никогда не сможет получить российское гражданство, родная сестра рассказала ему о проекте RT «Не один на один».

«Сестра сказала попробовать вам написать. Рассказала, что вы многим помогли с получением гражданства. Вот и я письмо отправил», — говорит Краснов.



«Перепрыгнул через два этапа»

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать Антону содействие в получении российского гражданства. Сотрудники МВД связались с мужчиной, пригласили на приём и разъяснили, что сначала он получит статус носителя русского языка, а затем ВНЖ.

«Учитывая, что представленная копия свидетельства о рождении матери Краснова А.М. может быть рассмотрена в качестве подтверждения её проживания на территории Российской Федерации, в ГУ МВД России по Ростовской области направлено поручение об организации работы по признанию Краснова А.М. носителем русского языка в соответствии со статьёй 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — прокомментировали в министерстве.

Сейчас Антон ждёт уведомления о готовности ВНЖ. Мужчина надеется, что скоро сможет получить и российский паспорт, чтобы наконец-то почувствовать себя в полной мере гражданином России.

«Я думал, что буду все четыре этапа проходить: квота, РВП, ВНЖ и потом уже паспорт. А тут получается смог перепрыгнуть первые два этапа. Всё так быстро произошло! Я удивился, конечно. Позвонил своей сестре, рассказал, она тоже не поверила: «Как такое возможно?» Мы в шоке были. И теперь у меня одна радость: наконец-то процесс запущен!» — добавил Краснов.