В России стартовал третий день голосования на президентских выборах

В России начался третий и последний по счёту день голосования на президентских выборах. По итогам двух дней явка избирателей в целом по стране превысила 59%. Граждане РФ выбирают на пост главы государства одного из четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Всё о ходе голосования — в текстовой трансляции RT.