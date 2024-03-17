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В России стартовал третий день голосования на президентских выборах

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Сергей Гусаров
В России начался третий и последний по счёту день голосования на президентских выборах. По итогам двух дней явка избирателей в целом по стране превысила 59%. Граждане РФ выбирают на пост главы государства одного из четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Всё о ходе голосования — в текстовой трансляции RT.
В России стартовал третий день голосования на президентских выборах
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин
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  • 17 марта 2024

    Явка на выборы президента России превысила 60%, следует из данных ЦИК.

  • Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил ТАСС, что находящиеся в Китае россияне активно приходят на избирательные участки в шести городах КНР.

    «У наших соотечественников, находящихся в Китае, есть хорошие возможности, чтобы проголосовать, отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации, что они, собственно говоря, очень активно делают», — цитирует дипломата ТАСС.

    По его словам, на выборы приходят не только сограждане, постоянно проживающие в Китае, но и студенты, временно командированные сотрудники компаний, а также гастролирующие творческие коллективы.

  • Продолжается голосование на участках за рубежом. Как сообщает РИА Новости, в посольстве РФ в Токио наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании, которая протянулась на два квартала от дипмиссии.

    По данным на 08:00 мск, в японской столице проголосовал 461 человек.

  • В Мосгоризбиркоме заявили, что все избирательные участки в столице открылись штатно. По состоянию на 08:00 в Москве проголосовали более 4,3 млн человек.

  • Напомним, во второй день голосования, 16 марта, избирательные участки посетили представитель МИД Мария Захарова, председатель ЦИК Элла Памфилова, глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава российского правительства Михаил Мишустин отдал свой голос онлайн.

  • По данным ЦИК, к текущему моменту явка на президентские выборы превысила отметку 59,77%.

  • Добрый день! Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую третьему по счёту дню голосования на президентских выборах 2024 года.

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