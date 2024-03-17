В России стартовал третий день голосования на президентских выборах
- РИА Новости
- © Илья Наймушин
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17 марта 2024
Явка на выборы президента России превысила 60%, следует из данных ЦИК.
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Посол РФ в Пекине Игорь Моргулов заявил ТАСС, что находящиеся в Китае россияне активно приходят на избирательные участки в шести городах КНР.
«У наших соотечественников, находящихся в Китае, есть хорошие возможности, чтобы проголосовать, отдать свой голос на выборах президента Российской Федерации, что они, собственно говоря, очень активно делают», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, на выборы приходят не только сограждане, постоянно проживающие в Китае, но и студенты, временно командированные сотрудники компаний, а также гастролирующие творческие коллективы.
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Продолжается голосование на участках за рубежом. Как сообщает РИА Новости, в посольстве РФ в Токио наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании, которая протянулась на два квартала от дипмиссии.
По данным на 08:00 мск, в японской столице проголосовал 461 человек.
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В Мосгоризбиркоме заявили, что все избирательные участки в столице открылись штатно. По состоянию на 08:00 в Москве проголосовали более 4,3 млн человек.
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Напомним, во второй день голосования, 16 марта, избирательные участки посетили представитель МИД Мария Захарова, председатель ЦИК Элла Памфилова, глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава российского правительства Михаил Мишустин отдал свой голос онлайн.
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По данным ЦИК, к текущему моменту явка на президентские выборы превысила отметку 59,77%.
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Добрый день! Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую третьему по счёту дню голосования на президентских выборах 2024 года.