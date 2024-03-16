В России стартовал второй день голосования на президентских выборах

В России начался второй день голосования на президентских выборах. По итогам первого дня явка избирателей в целом по стране превысила 35%. Граждане РФ выбирают на пост главы государства одного из четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Всё о ходе голосования — в текстовой трансляции RT.

АГН «Москва»

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