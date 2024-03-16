В России стартовал второй день голосования на президентских выборах
- АГН «Москва»
- © Новосильцев Артур
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16 марта 2024
Общая явка на выборы президента РФ по состоянию на 09:00 мск составила 36,55%, следует из данных ЦИК.
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Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах президента России.
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Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Олег Артамонов заявил, что задержек в работе системы дистанционного электронного голосования, которые наблюдались в первый день голосования на президентских выборах, больше не ожидается.
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15 марта жительницам Херсонской области удалось пообщаться с американским наблюдателем, приехавшим на выборы президента России.
Женщины рассказали правозащитнику Дэну Ковалику, что живут хорошо, спокойно и поддерживают Владимира Путина, а информация о том, что их якобы заставляют идти на выборы, — ложь и западная пропаганда.
Подробнее — в материале RT.Также на russian.rt.com «Передайте своей Америке, что у нас всё хорошо»: жители Херсонской области поговорили с наблюдателем из США
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В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили, что в столице к настоящему времени электронно проголосовали 2,5 млн человек.
«Интерес к выборам президента России в столице беспрецедентный — за ночь выдано около 200 тыс. цифровых бюллетеней. Всего электронно проголосовали 2,5 млн человек», — говорится в сообщении штаба.
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что хакерские атаки на ресурсы по проведению дистанционного электронного голосования на выборах российского президента совершаются не без помощи западных стран.
Он подчеркнул, что «потуги недругов не способны помешать выборам», которые уже успешно и активно идут по всей стране, а также за рубежом.
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После первого дня явка избирателей на выборы президента РФ в целом по стране превысила 36%.
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Напомним, что граждане РФ выбирают на пост главы государства одного из четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
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Добрый день! Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую второму дню голосования на президентских выборах в России.