Голосование стартовало: в России открылись избирательные участки на президентских выборах
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
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15 марта 2024
На этой неделе был опубликован опрос ФОМ, из которого следует, что 69,8% более чем из 114 млн россиян проголосуют на выборах президента РФ.
При этом, согласно представленным данным, Владимир Путин может набрать 80,8% голосов.
Как следует из прогноза ВЦИОМ, явка на предстоящих выборах президента России составит 71%, а действующий глава государства Владимир Путин наберёт 82%.
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По данным Минцифры, к данному моменту уже свыше 9 млн человек при помощи портала «Госуслуги» подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
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В этом году будут открыты 93 920 избирательных участков, включая 269 УИК за рубежом. Проголосовать всего смогут 114 212 734 человека, включая чуть более 1,89 млн россиян, находящихся вне территории РФ.
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На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
- © ЦИК России
Напомним, что ЦИК также отказала в регистрации четырём кандидатам: Борису Надеждину от партии «Гражданская инициатива», Сергею Малинковичу от «Коммунистов России» и двум кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения: Раде Русских и Анатолию Баташеву.
«Хочу обратить внимание, что ряд решений Центральной избирательной комиссии несостоявшиеся кандидаты пытались оспаривать в судебных инстанциях. Но наша позиция была признана Верховным судом Российской Федерации абсолютно законной», — подчёркивала глава ЦИК Элла Памфилова.
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Добрый день! Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую голосованию на президентских выборах 2024 года.