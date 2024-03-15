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Голосование стартовало: в России открылись избирательные участки на президентских выборах

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Роман Шимаев
С сегодняшнего дня граждане России смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках и онлайн с использованием федеральной платформы ДЭГ. Свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов смогут отдать более 114 млн россиян на территории страны и за рубежом. Завершится голосование в воскресенье, 17 марта, в 20:00 мск. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Все последние события о ходе голосования — в текстовой трансляции RT.
Голосование стартовало: в России открылись избирательные участки на президентских выборах
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид
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  • 15 марта 2024

    На этой неделе был опубликован опрос ФОМ, из которого следует, что 69,8% более чем из 114 млн россиян проголосуют на выборах президента РФ.

    При этом, согласно представленным данным, Владимир Путин может набрать 80,8% голосов.

    Как следует из прогноза ВЦИОМ, явка на предстоящих выборах президента России составит 71%, а действующий глава государства Владимир Путин наберёт 82%.

  • По данным Минцифры, к данному моменту уже свыше 9 млн человек при помощи портала «Госуслуги» подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

  • В этом году будут открыты 93 920 избирательных участков, включая 269 УИК за рубежом. Проголосовать всего смогут 114 212 734 человека, включая чуть более 1,89 млн россиян, находящихся вне территории РФ.

  • На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    • © ЦИК России

    Напомним, что ЦИК также отказала в регистрации четырём кандидатам: Борису Надеждину от партии «Гражданская инициатива», Сергею Малинковичу от «Коммунистов России» и двум кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения: Раде Русских и Анатолию Баташеву.

    «Хочу обратить внимание, что ряд решений Центральной избирательной комиссии несостоявшиеся кандидаты пытались оспаривать в судебных инстанциях. Но наша позиция была признана Верховным судом Российской Федерации абсолютно законной», — подчёркивала глава ЦИК Элла Памфилова.

  • Добрый день! Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую голосованию на президентских выборах 2024 года.

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