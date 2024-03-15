Голосование стартовало: в России открылись избирательные участки на президентских выборах

С сегодняшнего дня граждане России смогут проголосовать на выборах президента РФ на избирательных участках и онлайн с использованием федеральной платформы ДЭГ. Свой голос за одного из четырёх зарегистрированных кандидатов смогут отдать более 114 млн россиян на территории страны и за рубежом. Завершится голосование в воскресенье, 17 марта, в 20:00 мск. На пост главы государства претендуют Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Все последние события о ходе голосования — в текстовой трансляции RT.

РИА Новости

© Максим Богодвид