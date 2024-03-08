«Это Родина, это долг, это святое»: жительница Саратова объединила волонтёрские группы для помощи фронту

Жительница Саратова помогает родственникам без вести пропавших участников СВО искать близких. Елена Шахинова (позывной Зоя) и сама ждёт возвращения мужа, который отправился на спецоперацию добровольцем четыре месяца назад. В родном Саратове женщина сумела объединить волонтёрские движения для помощи фронту, а Международный женский день она встретит в Луганске, куда привезла гуманитарный груз для военнослужащих.

Елена Шахинова помогает фронту практически с начала СВО. Они с мужем начинали с городских волонтёрских групп: участвовали в сборах и погрузках гуманитарной помощи. Четыре месяца назад супруг Елены отправился на передовую.

«Муж попал по распределению в костромской полк — 299-й полк ВДВ. Полк оказался большой — это тысячи людей, ребята собраны со всей России-матушки: и Татарстан, и Сибирь, и Липецк, и Кострома, и Иваново, из Крыма очень много ребят», — рассказывает собеседница RT.

После отбытия мужа в зону СВО Елена продолжила заниматься гуманитарной помощью. Ей удалось объединить разные волонтёрские группы со всей страны, и месяц назад она впервые лично сопровождала гуманитарный груз в Луганск.

Сейчас Шахинова, ставшая координатором общественной организации «Русский мир» по Саратовской области, снова поехала доставлять вещи, в которых больше всего нуждаются солдаты. Международный женский день Елена, получившая позывной Зоя (в честь Зои Космодемьянской), встретит в Луганске.

«В этот раз мы везём больше 20 т гуманитарной помощи, — делится она. — Ещё 1 т приготовили девочки в Ростове. Едем на фуре, плюс «газель». В этот раз везём очень много продуктов и медикаментов. Акцент на медицину, потому что такой запрос поступил».

По словам Елены, в нынешнюю поездку ей придётся делать рейсы непосредственно на передовую — до этого она не бывала на линии соприкосновения. По прибытии она встретится с супругом — он будет помогать ей разгружать фуру с гуманитарным грузом. Изначально муж Елены был против того, чтобы она ездила в зону боевых действий, однако не удивился, когда жена всё-таки отправилась в Луганск с гумпомощью.

© Фото из личного архива

«Муж знает, что я никогда не пройду мимо чужой беды. Он говорит: «Я знал, что скоро ты будешь рядом со мной». Я из тех женщин, у которых муж впереди, а я буду стоять рядом, патроны подавать. Вместо патронов сейчас для меня гуманитарка», — говорит Елена.

Поиски без вести пропавших

В прошлую поездку в Луганск Елена Шахинова не только развозила гуманитарную помощь военнослужащим, но и помогала родственникам участников СВО отыскивать своих близких, без вести пропавших на фронте. Идея возникла спонтанно: Елене начали поступать звонки от знакомых, просивших узнать о судьбе родных, которые не выходили на связь. Тогда Шахинова решила посетить луганский военный госпиталь.

«Я познакомилась с главврачом госпиталя в Луганске, всё ему объяснила. Мне говорят: «У нас тут девять этажей палат, кто будет их все обходить?» Я сказала, что сделаю это сама — у меня было два свободных дня. В итоге девять человек были найдены, хотя родственники об их судьбе вообще ничего не знали и связаться не могли. Один, как выяснилось, погиб, все остальные живы», — вспоминает Шахинова.

© Фото из личного архива

С тех пор Елена занимается поиском без вести пропавших солдат. Эта работа отнимает много моральных сил, особенно если семье приходится сообщать, что человек умер. Реакция родных на трагические новости может быть самой неожиданной — Елена не раз сталкивалась с криками и оскорблениями родственников, не желающих принимать факт смерти близкого человека.

«У меня был случай, когда я сообщила жене военного о его гибели. Я до сих пор вспоминаю с комом в горле, как она кричала мне в трубку: «Он не мог умереть, он нам обещал вернуться!» У неё остались трое детей. Она не могла принять эту ситуацию. Отрицание было страшное. Я это всё принимала близко к сердцу, потому что ставила себя на место этих людей. Но в любом случае лучше горькая правда, чем мучительная неизвестность, в которой ты живёшь, веря в какое-то чудо», — убеждена Елена.

Накануне нынешней поездки в Луганск к Елене обратились порядка 70 человек с просьбами разыскать пропавших близких. По словам Шахиновой, часть заявок она пытается обрабатывать удалённо — например, если речь идёт о служащих 299-го полка ВДВ, в котором состоит её муж. Судьбы остальных военных ей придётся узнавать уже на месте.

«За нашими плечами — дети»

Супруг Елены — водитель высшей категории, раньше он не служил. О том, чтобы сопротивляться желанию мужа пойти на СВО добровольцем, не было и речи, вспоминает Шахинова.

© Фото из личного архива

«У нас эта тема в семье святая. Решение мужа пойти на фронт исходило из понимания, что это Родина, это долг, это святое для всех нас, то, что надо защищать. Я реально поняла, что, если придётся, я и сама возьму в руки оружие. Потому что за нашими плечами наши дети», — подчеркнула Елена.

Она не отрицает, что боится за мужа. Переживают и дети — их у супругов трое. Старшему сыну Шахиновых уже 22 года, он учится в военном институте в Москве. Дочь в десятом классе, в прошлом году она выпустилась из кадетского училища, приняла присягу. Младшему сыну Шахиновых сейчас 12 лет.

По мнению Елены, самое страшное в военных действиях — их влияние на детей. Собеседница RT утверждает, что дети бойцов гораздо раньше начинают взрослеть, становятся более ответственными и рассудительными. Она видит это и по собственным сыновьям и дочери, и по их одноклассникам, чьи отцы тоже ушли на фронт.

Из-за того, что большую часть своего свободного времени Елена посвящает фронту, ей не удаётся оставаться такой же вовлечённой в жизнь детей, как раньше. «По времени я сейчас очень-очень ограничена. Я объясняю сыновьям, дочке, что наш сегодняшний несостоявшийся разговор — это спасённая жизнь какого-то бойца. И, слава богу, дети это понимают», — заключила Елена.