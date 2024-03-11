«Спасибо за ваш проект и реальную помощь»: соотечественник из Узбекистана получил РВП благодаря содействию МВД России

Герой проекта «Не один на один» Вячеслав Кулаков из Узбекистана получил разрешение на временное проживание (РВП) в России после запроса RT в МВД. Мужчина в 2014 году переехал в Краснодарский край и начал процедуру оформления российского гражданства. Он подтвердил знание русского языка и подал документы на получение вида на жительство (ВНЖ), но у него их не приняли, так как срок действия паспорта Узбекистана на тот момент почти истёк. После запроса RT в МВД Кулаков прошёл процедуру установления личности, затем ему предоставили временное убежище, и он смог подать документы на получение РВП.

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Соотечественник из Узбекистана 33-летний Вячеслав Кулаков получил разрешение на временное проживание в России.

«В моём портфолио новый штампик благодаря вам! После стольких лет неизвестности и неуверенности в будущем всё наконец-то налаживается. Такое знаковое событие в моей жизни произошло с вашей помощью», — говорит Вячеслав.

По словам Кулакова, после запроса RT в МВД с ним сначала связались из отдела по работе с соотечественниками, а затем сотрудники МВД. Его пригласили в местный миграционный центр и объяснили, что сначала проведут процедуру установления личности, а затем предоставят временное убежище на территории РФ.

«Процедура установления личности прошла очень быстро. 14 декабря я уже получил свидетельство о предоставлении временного убежища. А инспектор паспортного стола в Кореновске направил меня в миграционный центр, где я написал заявление на получение квоты на РВП», — вспоминает собеседник RT.

17 февраля 2024 года Вячеслав получил РВП.

«Теперь официальную работу могу найти, она мне очень нужна. И мне жить спокойнее стало. Раньше под чёрным флагом существовал, постоянно был в страхе, остановит меня сегодня товарищ полицейский или нет. А сейчас я уже с документами российскими на руках, буду через год на ВНЖ подавать, а потом уже и паспорт получу. Иду до победного», — радуется он.

«РВП открывает много дверей»

Вячеслав говорит, что до обращения в проект «Не один на один» у него не было уверенности, что сможет урегулировать свой правовой статус на территории России.

Переехать в РФ собеседник RT хотел ещё в подростковом возрасте: «Потому что я русский, хотелось быть рядом с соотечественниками. За все годы в Ташкенте я так и не выучил узбекский язык, у нас все на русском в основном говорили».

Первый раз мужчина приехал в Краснодарский край в 2001 году как турист. Через три года снова вернулся сюда на отдых. А в 2010 году познакомился в социальных сетях с девушкой, которая, как оказалось, жила в Краснодаре. Спустя четыре года пара расписалась, тогда Вячеслав окончательно решил, что будет строить свою жизнь в столице Кубани.

Как ранее писал RT, ещё в 2014 году мужчина начал процедуру оформления российского гражданства. В 2015-м он сдал экзамен на знание русского языка, чтобы получить ВНЖ.

«Всё шло по плану, но в Краснодаре тогда ещё не открыли институт, где принимали экзамен по русскому языку. И пока я ждал его открытия, потерял много времени», — поясняет Вячеслав.

В 2015 году мужчина получил сертификат носителя русского языка и пошёл подавать собранные документы в отдел по вопросам миграции, но сотрудники ведомства сообщили, что принять его заявление не смогут, так как срок действия узбекского паспорта истекал через три месяца. А по регламенту на момент подачи заявления паспорт должен действовать как минимум полгода.

«Меня это подкосило. Я так расстроился, ведь проблем никаких не было, я все бумаги нужные собрал, но, несмотря на все усилия, подать их не успел», — вспоминает Кулаков.

Уехать в Узбекистан мужчина не мог, так как он пытался заработать деньги на лечение матери. Женщина практически ослепла, ей пришлось уволиться с работы. Мужа у неё нет, помогать больше было некому. Вячеслав соглашался на разные подработки в Краснодаре, чтобы оплатить матери операцию по замене хрусталика.

Зимой 2019 года в родительском доме Вячеслава в Узбекистане случился пожар. Его мама выбраться из огня не смогла. С просроченными документами мужчина не смог поехать на похороны матери, ведь был высокий риск, что ему закроют въезд в Россию: «Да мне бы и билет не продали», — добавил Кулаков.

RT обратился в МВД с просьбой помочь Вячеславу получить российское гражданство. Министерство, изучив запрос, направило в местное миграционное управление рекомендации «о проведении процедуры установления личности Кулакова В.М. и рассмотрении возможности предоставления ему временного убежища на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. №4528-1 «О беженцах», по гуманным основаниям».

«Я очень счастлив. Спасибо за ваш проект и реальную помощь. РВП открывает мне очень много дверей. После мёртвой точки это космический прогресс», — подчёркивает Вячеслав.