«Я очень счастлив»: МВД после запроса RT окажет содействие в оформлении гражданства РФ соотечественнику из Узбекистана

Вячеслав Кулаков переехал в Россию из Узбекистана в 2014 году, женился и начал процедуру оформления российского гражданства. Он получил сертификат носителя русского языка, но в миграционном центре документы на получение вида на жительство (ВНЖ) у него не приняли, так как скоро заканчивался срок действия паспорта Узбекистана. Поменять документ вовремя мужчина не смог и несколько лет жил с просроченными документами, зарабатывая деньги на операцию больной матери. RT обратился в МВД с просьбой помочь разобраться в ситуации. Руководство министерства рекомендовало сотрудникам управления провести процедуру установления личности, а затем рассмотреть возможность предоставления Вячеславу временного убежища.

© Фото из личного архива

33-летний Вячеслав Кулаков родился в Ташкенте, окончил школу и пошёл учиться в местное ПТУ на сборщика электронно-вычислительной техники. Мать Вячеслава воспитывала его одна, денег постоянно не хватало, поэтому он оставил учёбу и устроился на работу на фабрику по производству носков.

Кулаков говорит, что ещё в подростковом возрасте думал о том, чтобы переехать в Россию: «Потому что я русский, хотелось быть рядом со своими соотечественниками. За все годы в Ташкенте я узбекский язык так и не выучил, у нас все на русском в основном говорили».

В 2001 году Вячеслав в первый раз приехал как турист в Краснодарский край к своей подруге. Через три года вернулся. «Я почти все основные курорты посетил: Джубга, Анапа, Кучугуры», — перечисляет собеседник RT.

В 2010 году Вячеслав познакомился в социальных сетях с девушкой из Краснодара. Спустя год общения он приехал к своей возлюбленной, в 2014 году пара расписалась и он решил жить в столице Кубани.

«Мама болела, отца не было, я один ей помогал, переживал, как она будет там, в Узбекистане, без меня. Но работы для меня там не было, поэтому я остался в Краснодаре. Начал обустраиваться, работал, чтобы оплатить лечение мамы», — вспоминает Кулаков.

После переезда в Россию Вячеслав сразу начал собирать документы для получения гражданства. В миграционном центре мужчине объяснили, что он должен сдать экзамен на признание его носителем русского языка, чтобы потом получить ВНЖ.

© Фото из личного архива

«Всё шло по плану, но в Краснодаре тогда ещё не открыли институт, где принимали экзамен по русскому языку. И пока я ждал его открытия, потерял много времени», — поясняет Вячеслав.

В 2015 году Кулакову выдали сертификат носителя, он отнёс его вместе с остальными документами в отдел по вопросам миграции, но сотрудники не приняли у него документы из-за того, что у мужчины заканчивался срок действия паспорта гражданина Узбекистана. По регламенту на момент подачи заявления на ВНЖ срок действия паспорта должен быть больше полугода, а у Вячеслава он истекал через три месяца.

«Меня это подкосило. Я так расстроился, ведь проблем никаких не было, я все бумаги нужные собрал, но несмотря на все усилия, подать их не успел», — добавил он.

В этот период мама Вячеслава чувствовала себя всё хуже. Она практически ничего не видела и была вынуждена уволиться с работы. Её сын не мог уехать к ней, так как нужны были деньги на операцию по замене хрусталика и лечение. Он подрабатывал в Краснодаре где мог, чтобы помочь своей матери.

В январе 2019 года женщина умерла: в родительском доме Вячеслава случился пожар, и его мама не смогла выбраться. У его документов за время, пока он зарабатывал деньги на лечение, истёк срок годности, и собеседник RT не смог приехать на похороны матери, опасаясь, что обратный путь к жене в Россию для него будет закрыт. «Да мне и билет бы не продали», — добавляет он.

«Второе дыхание»

По словам Кулакова, он уже потерял надежду на то, что когда-нибудь сможет начать процедуру получения российского гражданства, пока не узнал о проекте RT «Не один на один».

«Я листал ленту новостей Telegram-канала «RT на русском» и увидел пост про человека с похожей на мою ситуацией. Он тоже из Узбекистана и у него были проблемы с получением гражданства. Тогда я и решил вам написать», — говорит Вячеслав.

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать содействие Кулакову в получении российского гражданства. С Вячеславом связались из отдела по работе с соотечественниками, после чего сотрудники МВД пригласили его в местный миграционный центр, где объяснили, что сначала проведут процедуру установления личности, а затем предоставят временное убежище в РФ.

«Принимая во внимание личные жизненные обстоятельства и отсутствие у Кулакова В.М. действительного документа, удостоверяющего личность и гражданство, в ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлены рекомендации о проведении процедуры установления личности Кулакова В.М. и рассмотрении возможности предоставления ему временного убежища на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N° 4528 - 1 «О беженцах», по гуманным основаниям».

Вячеслав уже прошёл первый этап и подал документы на предоставление ему временного убежища в России.

В МВД также отметили, что мужчина «сможет урегулировать своё правовое положение на территории Российской Федерации, получив разрешение на временное проживание в пределах квоты, установленной правительством Российской Федерации для Краснодарского края».

«Я очень счастлив. Для меня вы — второе дыхание. Я, честно говоря, не думал, что всё получится, смирился с такой жизнью под серым флагом. А тут появились вы и так всё продвинулось, спасибо вам!» — радуется мужчина.