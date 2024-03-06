«Подача тепла будет возобновлена сегодня вечером»: что известно о ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве

В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека. По данным Минздрава, 15 пострадавших госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о введении в республике режима ЧС регионального значения. По его словам, пожар на объекте потушен, точные причины произошедшего устанавливаются.

В городе Шагонаре в Туве произошёл взрыв на ТЭЦ с последующим возгоранием. О пожаре и сильном задымлении в здании котельной утром сообщило региональное управление МЧС.

По данными спасателей, в последующие часы на месте ЧП работали более 170 специалистов, было привлечено 40 единиц техники. По предварительной информации, в результате пострадали 23 человека.

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении Минздрава России.

СМИ сообщали со ссылкой на правоохранительные органы, что один из пострадавших скончался в больнице, однако позднее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов опроверг эти сведения.

Как рассказали в Минздраве, также продолжается медицинская эвакуация пострадавших в Кызыл, административный центр региона. Отмечается, что по прибытии в лечебные учреждения города будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава, среди которых НМИЦ хирургии им. Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова.

Как отметили в Минздраве, по итогам консультаций будет проведена оценка состояния, выбор тактики лечения. Вопросы оказания медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Наряду с этим региональный Минздрав сообщил о сборе крови для пострадавших в результате ЧП.

На фоне произошедшего глава Тувы Владислав Ховалыг заявил о введении в республике режима ЧС регионального значения.

Как сообщил глава региона, по предварительным данным, ЧП в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. По его словам, пожар на объекте потушен, точные причины произошедшего устанавливаются.

«Сейчас идёт разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и ещё раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники», — написал Ховалыг в Telegram.

Он также уточнил, что теплоподача в городе на фоне ЧП приостановлена. По данным главы региона, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых проживают 4 тыс. человек.

Как уточнили в пресс-службе правительства республики, все четыре котла Шагонарской ТЭЦ в результате пожара не пострадали, однако система топливоподачи требует ремонта. Ожидается, что возобновление теплоснабжения в городе начнётся с последовательного запуска двух котлов при временной схеме топливоподачи.

«Подача тепла в дома и учреждения Шагонара будет возобновлена сегодня вечером», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Региональное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Проверку по факту ЧП также инициировала региональная прокуратура.