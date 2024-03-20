«Речь шла о десятках автомобилей»: в Липецке с охраняемой стоянки ФССП пропали машины должников

В 2023 году с охраняемой стоянки Федеральной службы судебных приставов в Липецке пропали, по некоторым данным, до 150 автомобилей. Жители города, лишившиеся авто, пытаются добиться расследования угонов, однако, по их словам, машины до сих пор даже не числятся в розыске.

В июне 2022 года липецкие приставы арестовали автомобиль Mazda CX-7 местной жительницы Ольги Щегловой за долги по кредитным картам и неуплаченный транспортный налог. С помощью адвоката спустя год ей удалось отменить судебные решения об аресте транспортного средства. 17 сентября 2023 года женщина пришла к приставам забирать машину, на что ей сообщили, что авто исчезло с охраняемой стоянки ФССП.

«К приставу ходила разбираться мой адвокат. Пристав сообщила ей, что с охраняемой стоянки ФССП были похищены машины, в том числе моя. Речь шла о десятках автомобилей», — объясняет ситуацию Щеглова.

По словам Ольги, после этого она подала заявление об угоне авто в полицию. Вскоре женщине удалось самостоятельно установить местонахождение пропавшей «Мазды». Оказалось, что машина продаётся на «Авито».

«12 ноября мне позвонил незнакомый человек, представился Владимиром из Краснодарского края, и задал мне вопрос, являюсь ли я собственником автомобиля Mazda CX-7. Как выяснилось, мой автомобиль продаётся в Саратовской области, и он хочет его приобрести. Но когда он сделал запрос в автотеку, выяснилось, что на автомобиле есть ограничения — то есть неуплаченные налоги. Владимир хотел, чтобы я оплатила налог, и он бы смог официально зарегистрировать покупку», — говорит Ольга.

Щеглова объяснила покупателю, что машина находится в угоне и объявлена в федеральный розыск. На это звонивший заметил, что автомобиль не числится в розыске — хотя приставы убеждали Ольгу в обратном.

«Я обратилась в ФСБ, и в ночь с 13 на 14 ноября мы поехали в Саратов на задержание машины», — вспоминает Щеглова.

На задержание автомобиля приехали в том числе судебные приставы по Саратову. Когда продавец прибыл на место и понял, что у него пытаются отобрать авто, то позвонил в полицию. «Приехал наряд с автоматами», — вспоминает Ольга. Продавец объяснил правоохранителям, что у него пытаются отнять законно приобретённую машину и предоставил «доказательства» — рукописный договор купли-продажи без подписи.

«Он показал полиции договор, где в шапке стояли мои ФИО, мои паспортные данные — правда, уже недействительного паспорта. Подписи моей на нём не было. Договор этот нигде в ГАИ не регистрировался, то есть он просто написан на коленке от руки», — добавила Ольга.

Щеглова вернулась в Липецк без автомобиля — приехавшие на место полицейские отогнали его на стоянку в Саратове на территории УМВД в качестве вещдока.

«Начальник управления саратовского ФССП звонил в Липецкую область и спрашивал у них, что вообще происходит. Сотрудница липецкого ФССП ему сказала, что уголовного дела по факту угона моего автомобиля нет», — возмущается Щеглова.

Она добавила, что на данный момент ей пришло только одно уведомление о возбуждении уголовного дела — по ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации») в отношении некоего гражданина Бобылева. Как выяснила Ольга, это директор стоянки ООО «Управление 48», с которой у липецкого ФССП заключён договор на ответственное хранение.

Лишилась двух машин

Другая пострадавшая из Липецка, Ольга Тищенко, рассказала RT, что две машины — «семейную» и «рабочую» — у неё арестовали за задолженность перед банками. Семь лет назад её отец попал в страшную аварию, семья потратила на лечение большие деньги, на организации — бизнесе отца — образовались долги, говорит она.

«За это приставы арестовали у меня обе машины, в том числе ту, на которой я езжу на работу каждый день за 160 км из Липецка. То есть, лишившись этой машины, я осталась фактически без средств к существованию», — жалуется Ольга.

Ольга добавила, что «семейный» автомобиль, на котором она отвозит детей в школу (KIA Sorento 2013 года выпуска), у неё вообще не имели права изымать — так как машина находилась в залоге у микрокредитной организации. В конце сентября прошлого года женщине удалось доказать это в суде, однако вернуть машину так и не получилось — оказалось, что машину угнали с охраняемой стоянки ФССП.

«28 сентября в Октябрьском районном суде состоялось заседание, по итогам которого суд вынес решение о возвращении моей машины микрокредитной организации. На этом заседании присутствовала моя пристав, которая на вопрос судьи — где находится автомобиль? — сказала, что он находится на стоянке», — вспоминает собеседница RT.

«16 ноября я прихожу к приставу на ознакомление с материалами дела и вижу там рапорт об исчезновении автомобиля, который датируется 26 сентября. То есть за два дня до того, как пристав в суде сказала, что автомобиль находится на стоянке, она же сама составила рапорт о том, что автомобиль похищен и находится в федеральном розыске», — продолжает Тищенко.

Женщина обратилась в отделение полиции, где ей дали документ, в котором значится, что автомобиль находится в угоне с 14 сентября. Как и Ольге Щегловой, ей удалось разыскать пропавшую машину через сайт объявлений о продаже авто. Оказалось, что исчезнувшая Kia находится на разборе в Марий-Эл. Добиться изъятия угнанного автомобиля Ольге не удаётся.

«Я сейчас нахожусь на связи с продавцом, но никто не хочет дать задание местным органам, чтобы мой автомобиль изъяли. При этом тот человек, который его сейчас продает — может, он его и вывез с той стоянки, мы же не знаем, какая там цепочка», — рассуждает потерпевшая.

В прокуратуре женщине сообщили, что сейчас расследуется исчезновение с охраняемой стоянки ФССП 22 машин — Ольга предполагает, что это только те случаи, когда владельцы похищенных авто обратились в полицию.

Автомобиль за алименты

Жительница Липецка Любовь Папина обратилась к приставам в 2021 году, поскольку бывший муж не выплачивал ей алименты на двух несовершеннолетних детей. Приставы завели два исполнительных производства, но в течение двух лет после этого они не могли разыскать супруга Папиной — мужчина не работал официально и не проживал по месту регистрации.

В итоге у бывшего мужа Папиной образовался долг по алиментам в размере 800 тыс. рублей. Единственным имуществом, зарегистрированным на должника, был автомобиль KIA Sorento — в декабре 2022 года машину арестовали в счёт уплаты алиментов и отбуксировали на охраняемую стоянку ФССП.

Ещё восемь месяцев после этого тянулись оценка автомобиля и выставление его на торги. Однако покупать машину никто не спешил — в итоге Любови предложили самой забрать авто, выплатив разницу в стоимости в размере 115 тыс. рублей. Женщина согласилась. Ей отдавали автомобиль по цене 915 тыс. рублей, долг по алиментам был чуть больше 800 тыс.

«Я заплатила разницу, мне выдали ключи и документы от машины. Начали искать машину. Долгое время никакой информации не появлялось. Только после запроса в прокуратуру я узнала, что авто должно было храниться на стоянке на улице Попова, 6. А в итоге пристав мне сказала, что машины нет. Угнали-украли. И якобы они будут расследовать. Я отдала обратно ключи от машины, документы, мне вернули разницу, которую заплатила. И на этом всё закончилось», — рассказывает Любовь.

Как и в двух предыдущих историях, машина в итоге нашлась — в Москве. Оттуда на авто начали приходить штрафы за нарушение ПДД. Приходят они на имя бывшего мужа Папиной. При этом подать заявление на угон автомобиля в полицию женщина не может, потому что фактически не является его собственницей.

«Когда я узнала, что машина в Москве, сразу позвонила приставам. Мне сказали, что они в курсе и разыскивают её. Я думала, по камерам быстро найдут. Но, когда я начала проверять на сайте ГИБДД, выяснила, что моей машины даже в розыске нет. Я спросила об этом у пристава — и та меня заверила, что у них она якобы в розыске. При этом никаких подтверждающих бумаг об этом я не видела», — констатирует собеседница RT.

«У нас у самих был шок»

Источник в ФССП по Липецкой области на условиях анонимности рассказал RT, что массово отправлять арестованные машины на охраняемую стоянку «Управления 48» в Липецке начали полтора года назад. По закону приставы вправе оставлять арестованное имущество на ответственное хранение самому должнику либо взыскателю — так поступали довольно часто. Однако потом, по словам источника, такую практику в липецком ФССП велели пресечь.

«Нам руководство заявило, что больше никаких «оставлений» должникам на ответственное хранение быть не должно, что у нас есть специализированная стоянка, с которой у нас заключён договор, и что все автомобили, всё имущество теперь — только туда», — рассказывает источник RT.

По словам источника, ситуация с пропажей автомобилей вскрылась не сразу. В какой-то момент приставы, проверяющие арестованное имущество, столкнулись с тем, что машин на месте не оказалось, но, как утверждает собеседник RT, директор стоянки ООО «Управление 48» Алексей Бобылёв сперва уверял, что машины просто «перегнали в другой бокс».

По словам источника, когда стало ясно, что машины пропали, в липецком ФССП вновь собрали совещание. Руководитель службы велел своим подчинённым оповестить владельцев авто, оставшихся на стоянке, о происходящем и предложить им забрать свои автомобили. Тем временем о пропаже большого количества машин из разных источников начали узнавать уже сами собственники — они начали писать заявления в полицию.

Точное число автомобилей, пропавших с липецкой стоянки судебных приставов, источник RT не назвал, отметив, что могло исчезнуть «около ста машин»: «Потом, когда уже начали озвучивать вот эти цифры — что вот столько машин пропало, у нас у самих был шок. Как может со стоянки пропасть около ста машин? Финальную цифру никто и не знает, её не озвучивают. У нас разные отделы — в каждом какое-то свое количество пропало».

«Возбуждено 19 уголовных дел»

Официальные данные, полученные RT от Федеральной службы судебных приставов и СУ СК по Липецкой области, немного расходятся. Так, в ФССП сообщили об исчезновении 22 авто, в Следственном комитете же рассказали о 20 пропавших транспортных средствах, фигурирующих в материалах уголовного дела.

«По результатам проведённых проверок в отношении генерального директора организации-хранителя возбуждено 19 уголовных дел по фактам незаконных действий в отношении транспортных средств по ч.1 ст. 312 УК РФ», — отмечают в ФССП.

Липецкая прокуратура сообщила RT, что осуществляет надзор за расследованием уголовных дел по фактам растраты арестованного имущества должников по исполнительным производствам, а также по фактам хищения денежных средств, полученных в результате продажи машин, похищенных в Липецкой области.

В ФССП добавили, что в отношении транспортных средств, местонахождение которых не установлено, «проводятся разыскные мероприятия».

В свою очередь, в СУ СК по Липецкой области RT сообщают, что на подозреваемого по делу, помимо ч.1 ст. 312 УК РФ, заведено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В ведомстве также рассказали о проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления местонахождения всех пропавших авто и аналогичных фактов правонарушений.

Директор стоянки «Управление 48» Алексей Бобылёв, который сейчас является единственным фигурантом уголовного дела о похищении машин, оказался недоступен для звонка — на момент публикации материала RT не получил его комментарий по поводу произошедшего на липецкой стоянке конфискованных авто.

В Следственном управлении добавили, что также проводят проверку в отношении ФССП.

«Проверяется возможная причастность должностных лиц службы судебных приставов к противоправной деятельности подозреваемого. При наличии оснований их действиям будет дана надлежащая юридическая оценка», — заключили в СУ СК по Липецкой области.