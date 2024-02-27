«У нас поколения воинов»: внук героя знаменитой фотографии Халдея поехал на СВО добровольцем

Внук Героя России Абдулхакима Исмаилова, прославившегося благодаря легендарному фото Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», отправился на СВО добровольцем. 47-летний замначальника управления правительства Республики Дагестан по капитальному строительству Айдемир Исмаилов рассказал RT о своём знаменитом дедушке, а также о причинах, по которым он решил участвовать в спецоперации.

На передовой 47-летний Айдемир Исмаилов — внук Героя России, ветерана ВОВ — пока находится всего неделю. До этого он проходил обучение на полигоне вместе с другими добровольцами. Мужчина подчеркнул, что отправился на СВО, потому что не мог поступить иначе — все его предки были воинами: «Я должен был (пойти на СВО. — RT). Это у нас семейное. Я и сам майор, офицер полиции».

Отец, дед и прадед собеседника RT воевали. «Прадед по материнской линии ещё при Российской империи в армии был. В фельдъегерской службе они были на Кавказской линии при Ермолове. У нас поколения воинов, это у нас в роду. Наши мужчины всегда защищали Отечество: Российскую империю, затем Советский Союз, Российскую Федерацию. Сильная преемственность поколений в этом плане», — объясняет Исмаилов.

Собеседник RT также выразил мнение, что сейчас на СВО украинцы участвуют «не в своей войне».

«Если бы у меня была возможность обратиться за ту линию фронта, хотел бы передать, чтобы ребята не делали глупостей, зачем погибать зря? Это не их война, а европейцев, политическая война. Жалко молодёжь, обидно, что ни за что погибают ребята», — считает Исмаилов.

Он напомнил, что на знаменитом снимке Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» вместе с его дедом Абдулхакимом Исаковичем запечатлён житель Киева Алексей Ковалёв. Он до самой смерти оставался близким другом Исмаилова-старшего, часто ездил к нему в Дагестан и принимал его у себя в гостях.

«У нас в семейном архиве есть фотографии, сделанные во время его приездов», — отметил Айдемир Исмаилов.

Алексей Ковалёв и Абдулхаким Исмаилов.

© Фото из личного архива

«Дед не терпел лжи»

Исмаилов тепло вспоминает периоды детства, которые проводил у дедушки в дагестанском селении, куда его с братьями каждое лето отправляли родители. Внуков у Абдулхакима Исаковича было много, но мальчиков — всего трое, считая Айдемира, самого старшего. Вместе с ними Абдулхаким Исакович занимался простым трудом, ведь в Дагестане у него было большое хозяйство — овцы, коровы. По словам собеседника RT, именно дед дал ему многие важные качества.

«Дед привил мне и всем своим внукам трудолюбие, мужество, честь, достоинство. При этом человек был очень скромный — и нас к тому же приучал. Не терпел лжи, не выносил, когда ему врали, и сам всегда говорил только правду. Что думал, то и говорил — и совершенно наплевать ему было, нравится это кому-то или нет», — вспоминает Айдемир Исмаилов.

Айдемир Исмаилов и Абдулхаким Исакович Исмаилов

© Фото из личного архива

По его словам, о войне Абдулхаким Исакович говорить не любил, и родственники старались не затрагивать в разговорах с ним эту тему. Подробности подвигов деда его внуки узнали уже в 1996 году, когда указом президента РФ Абдулхакиму Исаковичу было присвоено звание Героя России «За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне».

Абдулхаким Исакович Исмаилов родился 1 июля 1916 года в селе Чагаротар Хасавюртовского района Дагестана. В 1939 году Исмаилова призвали в армию, он принимал участие в финской военной кампании.

После начала Великой Отечественной войны Исмаилов воевал на Украинском фронте в составе 82-й гвардейской стрелковой дивизии, а после — в 83-й отдельной гвардейской разведывательной роте.

В конце войны он служил в 8-й гвардейской армии, 83-й стрелковой дивизии, 101-й отдельной механизированной разведывательной роте 1-го Белорусского фронта.

Весной 1945 года Абдулхаким Исмаилов вместе с киевлянином Алексеем Ковалёвым и минчанином Леонидом Горычевым попали в объектив камеры военного фотокорреспондента Евгения Халдея, когда тот сделал свой знаменитый снимок «Знамя Победы над Рейхстагом».

РИА Новости

© Евгений Халдей

Впоследствии эти фото готовили к печати в учебнике по истории Великой Отечественной войны к 50-летию Победы. Начались поиски людей, попавших на фото. Вскоре Алексей Ковалёв попал на передачу к тележурналисту Николаю Сванидзе, и, когда ему показали фотографию Халдея, сделанную на крыше Рейхстага, он сразу узнал на ней себя, Исмаилова и Горычева.

После войны Исмаилов вернулся в родное село Чагаротар, где работал в колхозе.

За свои подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны, Абдулхаким Исмаилов был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени и Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Абдулхаким Исакович умер в Хасавюрте в 2010-м, на 94-м году жизни. В его честь названа школа в селе Чагаротар.