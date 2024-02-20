Жителю Новосибирска аннулировали паспорт из-за смерти тёзки

Более десяти лет житель Новосибирска Александр Абрамов доказывал судебным приставам, что у него нет долгов. Со счёта мужчины, которого путали с полным тёзкой из Чувашии, списывали деньги, а на автомобиль накладывали арест. В 2022 году «двойник» Абрамова умер, после чего паспорт и водительское удостоверение Александра аннулировали, машину и прицеп сняли с учёта, а госномера объявили в розыск. Кроме того, ему начислили долг скончавшегося тёзки в размере 20 тыс. рублей. Абрамов обратился в проект RT «Не один на один». После запроса RT в Федеральную службу судебных приставов задолженность из аккаунта новосибирца на сайте госуслуг исчезла.

© Фото из личного архива

41-летний житель Новосибирска Александр Абрамов — преподаватель консерватории и музыкант оркестра. В 2013 году он заметил, что с его карт начали списываться деньги, и обратился за консультацией к юристу, который посоветовал заодно проверить и сайт ГИБДД. Оказалось, что автомобиль новосибирца находится под арестом и с ним запрещено проводить регистрационные действия. От судебных приставов Абрамов узнал, что у него есть полный тёзка, родившийся в тот же день, месяц и год, только живёт он Чебоксарах.

«В 2017 году пришлось судиться с приставами Чувашии. Процесс я выиграл, — рассказывает собеседник RT. — Мне компенсировали ущерб — присудили 10 тыс. рублей в качестве моральной компенсации и возместили все материальные издержки. Судиться пришлось из-за того, что мне часто приходится выезжать на зарубежные гастроли. Я боялся, что меня могут не выпустить из страны. После этого я всегда на всякий случай брал копию решения суда».

По словам Абрамова, судебное решение не изменило ситуацию: счета и имущество новосибирца продолжали блокировать из-за долгов «двойника». Александру каждый раз приходилось доказывать, что он и житель Чебоксар — разные люди.

«Решалось всё звонком в ФССП по Чувашской Республике — там ситуацию знали и решали оперативно. Но через некоторое время она повторялась», — продолжает он.

В 2022 году тёзка из Чебоксар умер. Александр надеялся, что теперь его перестанут путать с «двойником» и приписывать ему чужие долги. Однако вместо этого оказалось, что паспорт и водительское удостоверение новосибирца признаны недействительными в связи со смертью владельца.

«О том, что меня похоронили заживо, я узнал случайно. Банк заблокировал переводы с моего счёта, пришлось идти разбираться. Там и выяснилось, что мой паспорт недействителен, поскольку тёзка умер. При этом аннулировали документы двух граждан — его и мои. Также мои транспортные средства (автомобиль и прицеп) были сняты с учёта, а госномера объявлены в розыск. Об этом я тоже узнал случайно: во время разбора в ГИБДД после ДТП. Все эти проблемы удалось решить в ручном режиме, обивая пороги всех причастных госорганов», — делится с RT своими проблемами Александр.

Кроме того, за Абрамовым продолжал числиться долг его «двойника» в размере около 20 тыс. рублей. Это новосибирец обнаружил в личном кабинете на портале госуслуг. Судя по информации о задолженности, исполнительное производство началось ещё в 2018 году Калининским РОСП города Чебоксары.

«Говорят, что сейчас приставы во избежание таких недоразумений начали вводить дополнительную идентификацию, то есть указывать ИНН и номер паспорта, — говорит он. — В требовании об уплате указан номер моего паспорта, но к Чувашии я не имею никакого отношения, и долг не мой. В феврале этого года я повторно обратился в ФССП Чувашии, объяснил ситуацию. Номер моего паспорта сменился на чужой ИНН, но задолженность осталась».

Александр Абрамов обратился в проект RT «Не один на один» с просьбой помочь разобраться в ситуации. «Хотелось бы решить этот вопрос раз и навсегда во избежание проблем в будущем, например во время вылета на зарубежные гастроли», — отмечает музыкант.

RT обратился с запросами в Федеральную службу судебных приставов РФ и в управление ФССП по Чувашской Республике. После этого требование о выплате задолженности исчезло из личного кабинета Абрамова на портале госуслуг.

«Узнают по факту списания»

Как ранее писал RT, в России в 2021 году насчитывалось до 6 тыс. россиян, чьи личные данные совпадали с должниками, против которых применяются меры принудительного исполнения. После запуска сервисов в интернет-приёмной ФССП и на портале госуслуг, позволяющих заявить о существовании «двойника» и неправомерности начисленного долга, а также ввода дополнительных идентификаторов должника в исполнительные документы, случаи путаницы стали единичными. Однако, по мнению юриста Юрия Капштыка, полностью исключить этот риск невозможно: «Несмотря на отличия в паспорте и иных документах, пристав может взяться не за того человека, так как в первую очередь идентифицирует по имени и дате рождения. Узнают о проблеме граждане чаще уже по факту списания чужого долга».

По словам эксперта, столкнувшимся с долгами «двойника» гражданам необходимо обратиться в ФССП через электронную приёмную.

«Также я рекомендую продублировать обращение заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес участка, который возбудил исполнительное производство и направил сведения на портал госуслуг. Следует приложить подтверждающие документы — к примеру, справку из УК, ЖЭК или МФЦ о том, что вы проживаете по данному адресу. Если вы в течение 30 дней не получите ответа, то у вас есть законное право обратиться в прокуратуру с заявлением о превышении должностных полномочий и халатности должностного лица», — пояснил юрист.

На сайте ФССП легко узнать как о собственных долгах, так и о проблемах «двойника», продолжает Юрий Капштык. «Если вы обнаружили «двойника», то обратитесь в свой банк и предупредите о возможной путанице. При выезде в другие страны берите с собой СНИЛС и ИНН, чтобы показать документы, если на границе обнаружится ограничение. Также стоит проверить неоплаченные штрафы на сайте ГИБДД. Потребуется ввести госномер авто, номер кузова и шасси. Если обнаружите чужие нарушения, сообщите в ведомство о «двойнике», — резюмировал юрист.