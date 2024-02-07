«Чужая неблагоприятная история мне не нужна»: на оренбуржца девять лет записывали долги его тёзки

Житель Оренбурга Сергей Пономарёв рассказал, что с 2015 года на него периодически записывали долги полного тёзки из Воркуты, родившегося в тот же день. После обращения RT в Федеральную службу судебных приставов проблему удалось решить. По словам экспертов, после вступления в 2022-м в силу закона, призванного решить проблему так называемых двойников, случаи ошибочной идентификации граждан стали единичными. Юристы советуют в подобных случаях оспаривать решение о приписывании чужого долга в суде.

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Житель Оренбурга Сергей Пономарёв на протяжении девяти лет периодически вынужден обращаться в налоговую и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и доказывать, что ему начислили чужие долги. Как оказалось, недобросовестный плательщик — его полный тёзка и ровесник, родившийся в тот же день житель Воркуты.

«Впервые я узнал о тёзке в 2015 году, когда мне в почтовый ящик стали приходить извещения с непонятными налогами. За разъяснениями я обратился в налоговую инспекцию по месту жительства. Там мне сообщили, что у нас с ним совпадает ИНН, но «изменить это невозможно и придётся так жить». Разбирательство по моему обращению длилось около года, и в 2016-м мне присвоили новый индивидуальный номер налогоплательщика», — рассказывает 45-летний оренбуржец.

Когда ситуация с начислением и якобы неуплатой налогов повторилась, Сергею снова пришлось доказывать, что он и воркутинский неплательщик — разные люди. По его словам, к этому прибавились звонки из банков с требованием вернуть долг, адресованные тёзке Пономарёва.

«Я развиваю свой бизнес на маркетплейсах, часто имею дело с налоговыми, банками, и чужая неблагоприятная история мне абсолютно не нужна», — возмущается собеседник RT.

В мае 2023 года оренбуржец обнаружил новый посторонний долг — на этот раз в личном кабинете на портале госуслуг. ООО «Воркутинский управдом» требовал уплатить 1,1 тыс. рублей задолженности за коммунальные услуги. Сообщение не исчезало, и в итоге в январе 2024 года Сергей обратился в ФССП с просьбой скорректировать данные должника.

«Судебный пристав-исполнитель, до которой удалось дозвониться, пообещала убрать с моей страницы на «Госуслугах» требование рассчитаться с «воркутинским управдомом». Но угрожающая блокировками и списаниями задолженность продолжала висеть и после этого. Судя по информации на портале, задолженность была назначена по номеру СНИЛС. Похоже, придётся и его менять. А ведь из-за таких ситуаций у меня могли бы, например, заблокировать карту, когда я буду в поездке, и тогда вопрос, насколько оперативно получится решить проблему», — отмечает Сергей.

После запроса RT в УФССП России по Республике Коми требование погасить задолженность пропало со страницы на «Госуслугах». «В отношении жителя Оренбургской области нарушение устранено», — подтвердили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«Ошибки стали единичными»

Как сообщала первый заместитель директора ФССП Ольга Помигалова на круглом столе в Совете Федерации весной 2021 года, в стране на тот момент насчитывалось до 6 тыс. россиян, которые стали жертвами совпадений личных данных с должниками, против которых применяются меры принудительного исполнения. Тогда служба предлагала наряду с уже работавшими для «двойников» горячими линиями внедрить дополнительные идентификаторы (данные паспорта, ИНН или СНИЛС).

Осенью 2021-го в интернет-приёмной ФССП заработал сервис «Я двойник!», с помощью которого можно отправить подтверждающие неправомерность начисленного долга документы и отменить наложенные ограничения либо вернуть удержанные средства. Аналогичный сервис есть и на портале госуслуг. Кроме того, в 2022 году вступил в силу закон, который обязал вносить в исполнительные документы дополнительный идентификатор должника.

«До 2021 года ситуация ошибочного начисления чужого долга тёзкам была довольно распространённой, — пояснил RT юрист Константин Голубенко. — Чаще всего о существовании своих двойников люди узнавали на этапе взаимодействия с органами власти, то есть когда уже сами шли к приставам, чтобы разобраться, откуда у них появился долг».

По словам юриста, после этого ФССП перестроила банк данных: «Приставы стали указывать в исполнительных производствах дополнительные идентификаторы, которых раньше не хватало. После этого случаи ошибочной идентификации граждан стали единичными».

Если человеку всё же приписали чужой долг, то эксперты советуют оспаривать такое решение в суде. «В исполнительном производстве суд должен указывать ИНН должника и его СНИЛС. Если идентификаторы не указаны или указаны с ошибкой, то это основание для жалобы в Главное управление ФССП, — отметила юрист Ирина Зуй. — Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Можно также обжаловать действия пристава-исполнителя в суде. Если ошибочное списание произведено, то путём подачи заявления в суд общей юрисдикции либо путём подачи жалобы главному приставу-исполнителю можно будет это решение оспорить, и деньги будут возвращены в полном объёме».