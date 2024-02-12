«Спасибо вашему проекту»: соотечественник из Туркмении стал гражданином РФ после запроса RT в МВД

Соотечественник из Туркмении 30-летний Александр Паняев, обратившийся за помощью в оформлении российского гражданства в проект «Не один на один», получил паспорт РФ. Ранее у него не принимали заявление из-за того, что он не обновил фото в национальном паспорте по достижении 25 лет, и рекомендовали ему выехать в Туркменистан. После запроса RT в МВД он смог подать заявление на гражданство по имеющемуся документу.

© Фото из личного архива

Герой проекта «Не один на один» из Ростовской области, 30-летний Александр Паняев, стал гражданином РФ после запроса RT в МВД.

«Я получил российский паспорт. Огромное спасибо вашему проекту «Не один на один». Буду советовать людям обращаться к вам в сложной ситуации», — поблагодарил Александр.

Теперь у него появилась возможность зарегистрировать брак с гражданской супругой, а также подать заявление в ЗАГС об установлении отцовства и о выдаче свидетельств о рождении на детей.

Александр Паняев родился в Туркменистане, в городе Ашхабаде, но его предки по материнской и отцовской линиям переехали в Среднюю Азию в советское время по распределению для освоения региона.

В 2002 году семья Александра приняла решение переехать жить в Россию. Его бабушка Нина Григорьевна Рязанова, будучи уроженкой Ярославской области, подала заявление об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников и включила в него всех членов семьи: четверых детей и пятерых внуков.

Через несколько лет Александр и его родственники смогли окончательно переехать жить в Россию. Поселились в Ростовской области. Вскоре Паняев познакомился с будущей супругой — гражданкой РФ. У пары родились двое детей.

Когда семья обратилась в миграционное управление, чтобы уточнить порядок приобретения российского гражданства, им сообщили, что сначала паспорт должна получить бабушка Александра, затем мать и только потом он. Вместе с тем, по словам Паняева, у Нины Григорьевны принимать заявление о приёме в гражданство не спешили, объясняя это тем, что в Ростовской области якобы не действовала программа переселения. После жалобы руководству миграционной службы ей выдали российский паспорт.

Рекомендовали ехать в Туркменистан

В 2010-м Александр получил разрешение на временное проживание (РВП) и через три года — вид на жительство (ВНЖ). Его мать стала гражданкой РФ в 2018 году. К этому времени Паняев уже был совершеннолетним с действительным паспортом гражданина Туркменистана на руках. При этом заявление на оформление российского гражданства у него не принимали из-за того, что в национальное удостоверение личности не была вклеена фотография после достижения им 25 лет.

Как объяснял RT Александр, ВНЖ ему продлевали по этому же документу и вопросов к нему не возникало. Так как жалобы в миграционную службу по поводу сложившейся ситуации не помогали, Паняев решил попытаться оформить новый туркменский паспорт. Но из-за пандемии коронавируса консульство Туркменистана в России длительное время не принимало граждан. Когда оно наконец возобновило приём, Александр дважды подавал заявление на замену паспорта и вклеивание фотографии.

Рассмотрение документов оба раза длилось более пяти месяцев, а затем ему их возвращали без объяснения причин. По словам мужчины, ему рекомендовали ехать в Туркменистан и там оформлять новый паспорт.

«Но я не могу туда поехать, у меня нет такой возможности. Вся моя семья живёт здесь уже 15 лет. Без документов я не могу зарегистрировать брак и детей. Срок действия моего ВНЖ истекает. Но я же русский, вся моя семья — русские, и всё это время мне в России чиновники ставят всевозможные препоны. Я оказался в каком-то замкнутом круге, когда мне отказали и в замене паспорта, и в продлении ВНЖ, и в подаче заявления на гражданство РФ. Ну как же так?» — рассказывал Паняев RT.

В рамках проекта «Не один на один» RT направил запрос в МВД с просьбой оказать содействие Александру в оформлении российского гражданства по имеющемуся удостоверению личности.

Как пояснили в пресс-службе министерства, члены семьи Александра не обращались в МВД с заявлением об участии в программе переселения соотечественников. Там также отметили, что до приобретения российского гражданства матерью Александра у него действительно отсутствовали основания для приёма в гражданство РФ. При этом, как сообщали RT в МВД, в ГУ МВД России по Ростовской области были направлены рекомендации об оказании ему помощи в решении проблемы с документами.

С Александром связались из миграционного управления и через несколько дней пригласили его на подачу заявления о приобретении российского гражданства. Российский паспорт ему выдали по имеющемуся у него на руках удостоверению личности.