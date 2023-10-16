«Благодарен за вашу работу»: у соотечественника из Туркмении приняли заявление на гражданство РФ после запроса RT в МВД

МВД оказало содействие в приёме заявления на приобретение российского гражданства 30-летнему соотечественнику из Туркмении Александру Паняеву, который обратился за помощью в проект «Не один на один». Мужчина вместе с семьёй — гражданами РФ — проживает в России уже более 15 лет, но до сих пор не смог оформить документы из-за того, что не обновил фото в национальном паспорте по достижении 25 лет. В октябре этого года у Паняева заканчивался срок действия вида на жительство, но в замене документа, а также в принятии заявления на гражданство ему отказывали и рекомендовали выезжать в Туркменистан. После запроса RT в МВД мужчина смог подать заявление на гражданство по имеющемуся удостоверению личности.

© Фото из личного архива

Житель Ростовской области 30-летний Александр Паняев родился в Туркменистане в городе Ашхабаде. Его бабушки и дедушки по материнской и отцовской линии попали в Среднюю Азию по распределению в советское время для освоения региона. Там же родились и проживали родители Александра.

В 2002 году бабушка Александра, уроженка Ярославской области Нина Григорьевна Рязанова, получила разрешение на переезд из Туркменистана в РФ. В заявление также были включены члены её семьи: четверо детей и пятеро внуков.

На подготовку к переезду потребовалось несколько лет. Александр успел получить паспорт гражданина Туркменистана. В 2008 году семья приехала в Ростовскую область. Здесь Александр познакомился со своей супругой — тоже гражданкой РФ, у пары родились двое детей.

«Сразу после переезда мы обратились в миграционное управление, чтобы уточнить, в каком порядке нам всем получать российское гражданство, — рассказывает Александр. — Нам сказали, что сначала гражданкой должна стать моя бабушка, потом мать и потом только я. При этом у бабушки не спешили принимать заявление, объясняя это тем, что якобы программа переселения в регионе не работает. Паспорт ей не выдавали, пока она не пожаловалась в Москву».

В 2010 году Паняеву оформили разрешение на временное проживание (РВП), ещё через три года он получил вид на жительство (ВНЖ). Параллельно документы оформляла его мать. Она приобрела российское гражданство в 2018 году.

На тот момент Александр уже был совершеннолетним, но заявление о приобретении гражданства РФ у него не принимали из-за того, что он не обновил фото в национальном паспорте по достижении 25 лет. При этом ВНЖ ему продлевали по имеющемуся удостоверению личности.

«Все эти годы в миграционном управлении мне отказывали в приёме документов на гражданство, — рассказывает Александр. — У меня есть паспорт гражданина Туркменистана, но в нём не вклеена фотография по достижении 25 лет. И вот интересно, решение о продлении мне ВНЖ у меня смогли принять, когда мне уже исполнилось 25 лет, а принять от меня документы на гражданство, когда мне ещё не было 25 лет, мне не позволяли. Никакие мои доводы и жалобы сотрудниками не принимались».

В замкнутом круге

По словам Паняева, когда он занялся вопросом новой фотографии в паспорте, началась пандемия и больше двух лет консульство Туркменистана в России не принимало никакие документы.

«После пандемии я обращался в посольство Туркменистана два раза, — объясняет Александр. — В 2022 году подал заявление, его рассматривали пять месяцев и вернули без объяснения причин. Через год я опять собрал документы — справки на замену паспорта и вклеивание фотографии, но мне ещё раз отказали без объяснения причин. Рекомендовали ехать в Туркменистан и там оформлять паспорт. Но я не могу туда поехать, у меня нет такой возможности. Вся моя семья живёт здесь уже 15 лет. Без документов я не могу зарегистрировать брак и детей. Срок действия моего ВНЖ истекает. Но я же русский, вся моя семья — русские, и всё это время мне в России чиновники ставят всевозможные препоны. Я оказался в каком-то замкнутом круге, когда мне отказали и в замене паспорта, и в продлении ВНЖ, и в подаче заявления на гражданство РФ. Ну как же так?»

Мужчина обратился за помощью в проект «Не один на один». RT направил запрос в МВД с просьбой оказать Паняеву содействие в принятии заявления на гражданство по имеющемуся документу.

В пресс-службе министерства отметили, что члены семьи Паняева с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в уполномоченные органы, находящиеся на территории РФ и за её пределами, в установленном порядке не обращались. При этом до приобретения российского гражданства матерью у Александра действительно отсутствовали основания для приёма его в гражданство РФ.

«Учитывая их наличие в настоящее время, в ГУ МВД России по Ростовской области направлены рекомендации об оказании ему содействия в решении обозначенного вопроса», — сообщили RT в МВД.

По словам Александра, после запроса с ним связались сотрудники миграционного ведомства, он объяснил ситуацию и через несколько дней его пригласили на подачу заявления о приобретении гражданства.

«Все документы у меня приняли без проблем. Вопросов по туркменскому паспорту не было. Я очень благодарен вам за вашу работу. Вы просто супер. Спасибо большое!» — поблагодарил Александр.