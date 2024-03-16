«С благодарностью к феодосийцам»: жители Крыма вспомнили, как сорвали учения НАТО в 2006 году

В мае — июне 2006 года в Феодосии прошли массовые акции против проведения на полуострове учений с участием военных НАТО. Благодаря действиям крымчан планы альянса были сорваны. В память об этих событиях на бульваре около порта, где жители города несли круглосуточное дежурство, установлена мемориальная табличка. RT побеседовал с участниками антинатовских протестов в Крыму Олегом Родивиловым и Юрием Кокиным. Они рассказали об историческом контексте противостояния и о борьбе крымчан с присутствием на полуострове натовских военных.

«Здесь с 27 мая по 22 июня 2006 года был организован пикет гражданами Украины и феодосийцами против учений и размещения войск НАТО в Крыму. С благодарностью к феодосийцам за их гражданское мужество — депутаты горсовета V созыва», — гласит памятная доска, установленная в Феодосии на бульваре, недалеко от порта, на пересечении улиц Десантников и Горького.

Тогда жители города организовали круглосуточное дежурство и не позволили осуществить разгрузку американского военного корабля Advantage, который прибыл в Феодосию и привёз технику и оборудование для подготовки совместных учений НАТО и Украины.

Митингующие блокировали ворота порта. Сотрудники морского терминала и милиция города в происходящее не вмешивались. В итоге провести учения альянса в регионе не удалось.

Крым. Феодосия. 2006 год. Акция протеста против проведения учений НАТО. Военные в порту Феодосии ожидают разгрузки корабля НАТО.

© RT

«Оранжевая республика»

«Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной подразумевал раздел Черноморского флота. Подписание было намечено на май 1997 года. И на лето того же года были уже запланированы первые американо-украинские учения Sea Breeze», — вспоминает Олег Родивилов, ветеран русского движения Крыма, депутат крымского парламента с 1998 года, руководивший организацией партии «Русский блок».

«Тогда отрабатывалась ситуация, что некая «Оранжевая республика» (причём это было за семь лет до «оранжевой революции» 2004 года) не может справиться с провинцией Киммерия. Киммерия — это территория, где жили киммерийцы — народ восточного Крыма, который до нас не дошёл, это нынешняя Керчь, Феодосия и другие полисы. Беспорядки в Киммерии возникают при поддержке крупной воинской части — Черноморского флота. Против военных и сепаратистов выступают американцы с украинской армией», — поясняет Родивилов.

Участники акции «Крым — АнтиНАТО-1997».

© Из личного архива Игоря Евтюшкина

«Отрезать Севастополь»

После победы Виктора Ющенко в ходе «оранжевой революции» в 2004 году изменилась легенда учений Украина — НАТО Sea Breeze.

«По легенде 1997-го, они высаживались в безлюдной местности на озере Донузлав, чтобы контролировать Перекопский перешеек и Чонгар, и задачей учений была блокировка Севастополя. В 2006 году тактическая задача у них была иная. Они должны были высадиться в порту Феодосии и проследовать около 30 км к Старому Крыму, где расположена гора Агармыш. На этой горе американцы планировали установить радар, а военный полигон, размещённый за горой, они намеревались взять в долгосрочную аренду.

Тактическая легенда учений 2006 года предполагала разжигание этнополитического конфликта по типу балканского».

© Из личного архива Юрия Кокина

Однако в Феодосии люди подняли массовые протесты против этих учений. К их освещению подключились многие СМИ и информационные ресурсы СНГ. Поскольку эти учения не были согласованы даже с Верховной радой, то нахождение иностранных военных было, по сути, противозаконным. Могли возникнуть любые внештатные ситуации, поэтому Вооружённые силы США были вынуждены покинуть Феодосию.

Олег Родивилов вспоминает, что позднее должна была пройти ещё одна фаза Sea Breeze в Крыму, когда, по легенде учений, были развёрнуты госпитали и некие сборные пункты для населения по типу боснийских событий. Но страну возглавил Виктор Янукович, и попыток высадки в Крыму войск НАТО больше не было.

«После 2014 года учения Sea Breeze проводились регулярно, но уже за пределами российского Крыма, в основном под Николаевом, на полигоне Широкий Лан, или, как называли его в советское время, Шри-Ланка, и под Одессой. Все легенды, как правило, были связаны с блокадой Приднестровья.

У нас в республике есть информационно-аналитический портал «Крымское Эхо», там собраны воспоминания и фотографии об этих событиях. До 2014 года он был одним из немногих ресурсов в Тавриде, который аккумулировал актуальную информацию о протестных событиях».

© Из личного архива Юрия Кокина

«Юра, давай!»

Юрий Кокин — заместитель директора Феодосийского музея древностей по научной работе, депутат феодосийского городского совета от «Единой России». Он рассказал RT, как развивались события в Феодосии спустя год после памятных антинатовских протестов.

«В первую годовщину, в 2007 году, в Феодосию на автобусе приехали украинские националисты, человек 50. Это было 22 июня. Они с мегафоном шли маршем от порта и кричали: «Российские оккупанты, вон с Крыму!» А мы, русская община Феодосии, вышли им навстречу и столкнулись возле памятника Назукину. Во главе этой группы был известный в Крыму националист Фомушкин. У него в руках был украинский флаг, древком которого он ударил по голове ветерана Великой Отечественной войны Константина Ивановича Кузнецова. А Кузнецов держал российский флаг.

© Из личного архива Юрия Кокина

Тогда председатель феодосийской организации русской общины Крыма Геннадий Пиляев (к сожалению, он уже умер) решил действовать. Он обратился ко мне как к самому молодому соратнику: «Юра, давай, бей его!» Сам он ударил этого Фомушкина, а я перехватил инициативу и вступил в схватку. Сохранился репортаж «5-го канала», который запечатлел эту стычку. Нас разняла милиция. На меня в итоге составили протокол о нарушении общественного порядка. Но мы им не дали пройти дальше, и они были вынуждены развернуться к воротам порта, где сейчас установлена мемориальная доска. Туда же подтянулись жители Феодосии, Партия регионов и прогрессивные социалисты. Приезжие товарищи ещё немного поругались, сели в автобус и уехали».

«Решение — увековечить»

Юрий Кокин напомнил, как сразу после окончания протестов были попытки исказить историю, подменить политическими лозунгами истинные причины, побудившие феодосийцев к протестам:

«Тогда украинские власти пытались смазать впечатление, преподнести так, словно общественный протест не имел под собой социальной природы, как будто это проплаченный митинг. Но в Феодосии приняли решение — увековечить события 2006 года. Мемориальная доска была установлена по согласованию с городским советом Феодосии по инициативе оргкомитета «АнтиНАТО», куда вошли Партия регионов, Русская община Крыма, Прогрессивная социалистическая партия Украины, коммунисты, Союз афганских офицеров и другие организации. Большинство в горсовете тогда составляли депутаты от Партии регионов, они тоже принимали участие в антинатовских событиях».

Феодосия. Ворота порта и мемориальная доска в память о пикетах против учений НАТО в Крыму в 2006 году.

© Фото из личного архива Олега Родивилова

Юрий Кокин сейчас защищает Родину. Он заключил контракт с Министерством обороны — служит старшим оператором передвижного противотанкового ракетного комплекса десантно-штурмового полка.