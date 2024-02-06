«Большую роль сыграла огласка, которую дал RT»: суд поддержал жильцов аварийного дома в Кашире

Московский областной суд после публикации RT признал незаконным решение городской администрации Каширы о переносе сроков расселения дома на улице Московской. Местная администрация несколько раз переносила дату расселения жильцов дома, который признали аварийным ещё в 2018 году.

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Мособлсуд признал незаконным решение администрации Каширы, согласно которому расселение аварийного дома №2 на улице Московской отодвинулось на пять лет. Здание было признано аварийным ещё в 2018 году, однако местная администрация несколько раз переносила дату расселения. Так, в оспариваемом постановлении предельный срок продлили до 2028 года.

«Суд пошёл нам навстречу и частично отменил решение Каширского городского суда. Мособлсуд отменил те пункты обжалуемого постановления, которые устанавливают заоблачные сроки расселения аварийного дома», — сообщил RT адвокат жильцов Константин Мартьянов.

Как ранее рассказывал RT, дом №2 на улице Московской признали аварийным в июне 2018 года на основании заключения межведомственной комиссии №48. Спустя год городские власти вынесли постановление, в котором говорилось, что жильцы должны своими силами провести реконструкцию дома до 2021 года.

Затем дату добровольной реконструкции переносили ещё несколько раз, принимая дополнительные постановления. Вначале — до 2022-го, затем — до 2023 года. При этом у жильцов средств для самостоятельного ремонта здания не было. В 2023 году чиновники вынесли новое постановление: на этот раз жильцов обязали самостоятельно снести дом в срок до 2028 года.

Сейчас в доме живут более 50 человек. «Живём в страхе, что потолок у нас рухнет в любой момент, потому что балки треснут», — рассказывает Татьяна Плотникова, которая вместе со своей матерью занимает в доме одну из квартир.

Злоупотребление правом

В 2021 году Каширский городской суд признал незаконным бездействие местных властей, которые сами не провели реконструкцию и не предоставили жильцам безопасное жильё, но это никак на ситуацию не повлияло.

Жильцы подали иск к администрации Каширы с требованием обеспечить расселение. Суд первой инстанции истцам отказал. Это решение было обжаловано в Мособлсуде.

«Исходя из обстоятельств дела, а также имеющихся доказательств, судебная коллегия убеждается в том, что администрацией городского округа Каширы не предприняты меры по отселению жильцов аварийного дома, а оспариваемое постановление в части установления срока исполнения мероприятий по сносу дома и мероприятий по отселению граждан, проживающих в многоквартирном доме, не отвечает принципу законности и не соответствует интересам собственников жилых помещений в доме, признанном аварийным и подлежащем сносу», — говорится в определении суда (есть в распоряжении RT).

Как отметили судьи, оспариваемое постановление в части установления сроков «принято без учёта интересов лиц, в отношении которых оно было издано, но с соблюдением интересов органов муниципальной власти, что свидетельствует о злоупотреблении правом».

В определении суда разъясняется, что в условиях, когда дома, признанные аварийными и подлежащие изъятию для муниципальных нужд (ч. 10 ст. 32 ЖК РФ), ещё и включены в программу расселения, у жильцов возникает расширенный перечень прав.

«При совпадении двух этих фактов с момента, когда должно начинаться изъятие, жильцы вправе требовать не только выкупа у них квартир, но и первоочередного предоставления квартир по программе расселения. В этом смысле имеет существенное значение этот самый момент начала мероприятий по изъятию — то есть тот срок, который устанавливается администрацией в своём постановлении», — пояснил адвокат.

При этом в Кашире из-за постоянного переноса сроков эти два фактора фактически не могли совпасть. «То есть жильцам даже при включении в программу расселения пришлось бы ждать, возможно, несколько лет. Суд указал, что установление такого срока нарушает права граждан», — отметил Мартьянов. После того как суд этот пробел устранил, у жильцов наконец появилась надежда в сжатые сроки выехать из опасного жилья.

«У нас появилась надежда, что скоро всё разрешится. До этого столько лет всё не сдвигалось, хотя дом уже сам развалиться готов давно. Думаю, тут большую роль сыграла огласка, которую дал RT», — говорит Татьяна Плотникова.

После решения суда дом включили в программу переселения аварийного жилья на 2024 год, соответствующее постановление правительство Московской области приняло в конце декабря прошлого года.