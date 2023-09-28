«Это бесчеловечно»: в Кашире жильцы аварийного дома не могут добиться расселения

Жильцы аварийного дома в Кашире пять лет дожидаются расселения. Дату переезда несколько раз переносили, а в этом году, когда подошёл срок, муниципальные власти выпустили новое постановление, в котором обязали жильцов самостоятельно снести дом до конца 2028 года. Между тем стены уже дали трещины, а деревянные перекрытия в здании давно прогнили, так что оно в любой момент может рухнуть. Выезжать из дома большинству жильцов некуда.

© Фото из личного архива

38-летняя Татьяна Плотникова и её 70-летняя мама Ольга Плотникова живут в Кашире в старом трёхэтажном доме. Здание признали аварийным ещё в 2018 году, но там по-прежнему живут более 50 человек.

«Дом старый, 1930 года постройки. Стены кирпичные, а перекрытия деревянные, они уже перегнили, балки треснули. Все боятся, что потолок со дня на день рухнет. Находиться тут уже смертельно опасно», — рассказывает RT Татьяна.

По её словам, они с мамой живут только в одной комнате, которую зимой приходится отапливать электрическими обогревателями. «В двух других проводка так износилась, что использовать обогреватели опасно, да и дорого выходит три комнаты греть. Зимой образуются ледники, а из-за сырости дом ещё быстрее гниёт, — жалуется Татьяна.

В гниющих деревянных перекрытиях расплодились муравьи, продолжает женщина, а из внешней стены выпадают кирпичи, и там уже образовался разлом.

Как отмечает Татьяна, в 2017 году ООО «Микросфера» провело экспертизу, которая подтвердила, что балки сгнили.

© Фото из личного архива

«Помимо этого, распространяется плесень, обладающая 29 аллергенами, что создаёт дополнительные риски для здоровья. В таких условиях проживать невозможно, все в доме постоянно болеют. Особенно это сказывается на здоровье матери, которая уже в пожилом возрасте», — говорит Плотникова.

Несмотря на это, большинство жильцов продолжают жить в доме. Как поясняет женщина, людям просто некуда ехать — остаётся только ждать, когда дом расселят.

Местные власти обещали это сделать в 2023 году, но теперь сроки передвинули на 2029 год.

Реставрация за свой счёт

Как выяснил RT, дом №2 на улице Московской признали аварийным в июне 2018 года на основании заключения межведомственной комиссии №48. Однако год спустя городские власти вынесли постановление о том, что реконструкция дома должна быть проведена самими жильцами до 2021 года.

© Фото из личного архива

Средств на ремонт у жильцов не нашлось. После этого дата окончания добровольной реконструкции ещё несколько раз сдвигалась дополнительными постановлениями: вначале — до 2022, затем — до 2023 года.

Жильцы неоднократно подавали иски к городским властям, чтобы через суд заставить их расселить трёхэтажку. В 2021 году Каширский городской суд признал незаконным бездействие местных властей, которые сами не провели реконструкцию и не предоставили жильцам безопасное жильё, но это никак на ситуацию не повлияло.

«Куда мы уже только не жаловались. И суды выигрывали, и прокуратура проверку проводила — подтвердила, что дом должны признать аварийным. Но ничего не меняется», — вздыхает Татьяна.

Вместе с тем городские власти выпустили новое постановление, в котором жильцов на этот раз обязали самостоятельно снести дом до конца 2028 года.

Тянут время

RT направил официальный запрос в администрацию городского округа Кашира с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа так и не получил.

Вместе с тем, как следует из ответа администрации на обращение Плотниковых (имеется в распоряжении RT), реконструкция дома не была проведена, потому что собственники квартир так не смогли определиться, как они будут финансировать это.

© Фото из личного архива

Адвокат Константин Мартьянов говорит, что собственники жилья имеют право сами реконструировать своё жильё — это стандартная формулировка, которая не снимает ответственности с муниципальных властей.

«В статье 32 Жилищного кодекса говорится, что жильцы вправе распорядиться своим имуществом, в том числе могут сами снести либо реконструировать. В этой части учитываются права собственников. Но если они сами такой возможности не имеют, то помещение у них изымут для муниципальных нужд, выплатив компенсацию, исходя из рыночной стоимости. Муниципальные нужды состоят в том, чтобы на территории города не было домов в аварийном состоянии, которые несут опасность гражданам. Это всё прямо прописано в законе и подтверждается решениями пленумов ВС», — объясняет адвокат.

По его мнению, таким образом местные власти тянут время, рассчитывая, что дом войдёт в федеральную программу по расселению аварийного жилья, и тогда на расселение не придётся тратить городской бюджет.

Сейчас Татьяна Плотникова подала новый иск к городской администрации с требованием ускорить расселение.