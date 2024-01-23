МВД поможет британкам получить гражданство РФ

Героини проекта «Не один на один» Кристина Анна Камерон Давыдова и её мать Эйлин Мораг Пидуэлл получили свидетельства о предоставлении временного убежища после запроса RT в МВД. Документы им были выданы в УВМ ГУ МВД России по Москве. Женщины более 30 лет занимаются театральной деятельностью в России и попросили помочь им оформить разрешительные документы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, им разъяснён дальнейший порядок действий для подачи заявлений о приёме в гражданство РФ.

© Из личного архива

МВД России выдало свидетельства о предоставлении временного убежища гражданкам Великобритании 51-летней Кристине Давыдовой и её 86-летней матери Эйлин Мораг Пидуэлл, обратившимся в проект «Не один на один».

«В торжественной обстановке начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев УВМ ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Журин вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, пожелав успехов и объяснив, что этот документ даёт право гражданину на медицинское обслуживание, а также осуществление трудовой деятельности без оформления патента и разрешения на работу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала RT Кристина, на прошлой неделе с ней связались представители миграционного управления и сообщили, что убежище ей и её матери одобрено в полном объёме.

«Нам назначили дату, когда можно получить удостоверения. Вчера нам их выдали в торжественной обстановке. Поздравили. Разъяснили дальнейшие действия по оформлению российского гражданства. Ещё раз приносим благодарность RT и МВД за помощь в достижении этого результата», — говорит женщина.

Кристина родом из британского города Бристоль, её мать родилась в Шотландии, в городе Данди. В 1970-х годах отца Кристины направили по работе в Зимбабве, и некоторое время семья проживала там. В то же самое время в Африку приехали артисты «Русского балета» и, по словам Давыдовой, ей посчастливилось лично познакомиться с народной артисткой РСФСР балетмейстером Набилей Валитовой. После этой встречи Кристина решила поехать учиться в СССР.

Мечтали жить в России

Впервые Давыдова приехала в СССР по туристической визе в 1989 году, затем приезжала ещё несколько раз. Параллельно она окончила балетные училища в Йоханнесбурге (ЮАР) и Будапеште (Венгрия). Доучиваться по специальности «классический балет» Кристина приехала в Уфу, где поступила в Уфимское хореографическое училище (сейчас Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева). Здесь же она сменила свою фамилию на русскую и стала Давыдовой.

Получив образование, Кристина переехала в Москву, где вместе с композитором Московской консерватории заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Киктой создала балет на шотландскую тему, а также открыла свой собственный театр с целью создания нового репертуара на классической основе.

Через некоторое время Кристина вместе с матерью повезла театр на гастроли. Артисты балета выступили на благотворительных представлениях в Англии, Шотландии и Зимбабве. Она также создала два балета на африканские темы, которые были показаны в театральном музее им. Бахрушина в Москве, а также работала с народным артистом СССР педагогом-балетмейстером Большого театра Борисом Акимовым.

Параллельно с работой в театре женщины написали ряд книг на двух языках — английском и русском, посвящённых театру и балету.

По словам Кристины, она и её мать всегда связывали свою жизнь с Россией и мечтали получить гражданство РФ, однако, по их словам, им не помогли ни диплом о высшем образовании, полученном в России, ни собственное жильё в Москве.

«Мы с огромным удовольствием приняли бы российское гражданство, — рассказывала ранее RT Кристина. — Всегда мечтали об этом. Просто никогда не думали, что будет положительное решение. Надеялись получить хотя бы вид на жительство. Мы хотим остаться в России жить, потому что я глубоко признательна этой стране. За знания, которые я так жаждала получить и которые она мне дала. Теперь мне хочется делиться этим опытом именно здесь. В России очень высокий уровень художественного совершенства, он очень ценится, поэтому мне хочется быть здесь».

В последние годы у семьи начали возникать проблемы с постоянными выездам в Великобританию для дальнейшего оформления виз. Из-за преклонного возраста Эйлин ей могли отказать в выдаче рабочей визы. Женщины обратились в проект «Не один на один» с просьбой оказать им содействие в получении разрешительных документов.

В МВД оперативно откликнулись на запрос RT и помогли Кристине и Эйлин подать заявления о предоставлении временного убежища «по гуманным основаниям с учётом компетентного мнения территориального органа безопасности».