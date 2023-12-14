МВД помогает балерине из Великобритании получить российское гражданство

В проект «Не один на один» обратились гражданки Великобритании — 51-летняя Кристина Анна Камерон Давыдова и её 86-летняя мать Эйлин Мораг Пидуэлл, которые попросили помощи в оформлении российского гражданства. Женщины более 30 лет проживают в России, занимаются здесь театральной деятельностью, однако не могут получить даже вид на жительство. После запроса RT в МВД им начали оказывать содействие в получении удостоверений о временном убежище, чтобы в дальнейшем выдать разрешения на временное проживание и организовать процесс оформления гражданства РФ.

© Из личного архива

Жительница Москвы Кристина Анна Камерон Давыдова родилась в Великобритании, в городе Бристоль. Её мать Эйлин Мораг Пидуэлл — из шотландского города Данди. Служила в Женском Королевском флоте, затем работала диспетчером в аэропорту Хитроу в Лондоне. В 1970-х годах их семья переехала в Зимбабве.

«Туда направили папу по работе, и мы поехали с ним, — рассказывает Кристина RT. — Жили в городе Булавайо. Мама организовала там спортивную школу по плаванию».

Сама Кристина занималась верховой ездой. Её тренер была русской эмигранткой. Общение с ней пробудило в девушке любовь к России.

«Я захотела переехать жить в Россию и поэтому стала изучать русский язык, — вспоминает Кристина. — Мне преподавала бабушка моего тренера. Общение с ней укрепило во мне мысль о переезде. В это же время в Африку приехали артисты «Русского балета», я познакомилась с народной артисткой РСФСР балетмейстером Набилей Валитовой, которая вселила в меня уверенность в том, что в СССР можно приехать учиться».

Творческая деятельность в России

Первый раз Кристина посетила СССР по туристической визе в 1989 году. Провела две недели в Ленинграде. Затем приезжала на балетные фестивали в Минск, Пермь, Уфу. Параллельно окончила балетные училища в Йоханнесбурге (ЮАР) и Будапеште (Венгрия).

В 1991 году Кристина поступила в Уфимское хореографическое училище (сейчас Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева) на специальность «классический балет», чтобы окончить восьмилетний курс.

«В Йоханнесбурге и Будапеште я отучилась пять лет и ещё три года в Уфимском хореографическом училище», — объясняет она.

© Из личного архива

Во время обучения в России Кристина решила сменить фамилию.

«Замужем я не была. Фамилию сменила по собственному желанию на русскую — Давыдова», — говорит собеседница RT.

В 1993 году Кристина переехала из Уфы в Москву. Через два года вместе с композитором Московской консерватории заслуженным деятелем искусств РФ Валерием Киктой создала балет на шотландскую тему. В это же время Кристина открыла собственный театр с целью создания нового репертуара на классической основе.

Театр базировался в доме культуры «Нагатино». В рамках договорённости с директором Кристина не платила за аренду, проводила классы и репетиции бесплатно. Декорации и костюмы она изготавливала вместе с матерью самостоятельно. Через некоторое время женщины повезли театр на гастроли. Первая поездка была в Чатсворт Хаус к герцогу Девоншира. Представления были даны в помощь местной благотворительной организации. Театр принимал участие и в других благотворительных мероприятиях в Англии, Шотландии и Зимбабве.

Кристина создала два балета на африканские темы, которые были показаны в Москве — в театральном музее им. Бахрушина. Работала в том числе с бывшим художественным руководителем балетной труппы Большого театра Борисом Акимовым.

Параллельно с постановками Кристина и её мать написали ряд книг на двух языках — английском и русском, посвящённых театру и балету.

Не нашлось подходящих документов

По словам Кристины, первый раз они с матерью задумались о том, чтобы получить российское гражданство, ещё в 1996 году, но каждый раз им говорили, что оснований у них никаких нет: не помогло ни наличие диплома об образовании, полученном в России, ни собственное жильё в Москве.

Женщины также узнавали, могут ли они получить разрешение на временное проживание по квоте, но им сказали, что у них нет для этого подходящих документов.

«Нам говорили, что российский диплом не является основанием для подачи документов, а получить квоту шансов крайне мало, — рассказывает Кристина. — В этом году мы дважды обращались в миграционный отдел, где нам оформляют приглашения на въезд в страну, но они ничем не могли помочь, так как, по их словам, у нас не было нужных документов, но каких именно — объяснить нам не смогли».

Вместе с тем Кристина говорит, что они с матерью мечтают стать гражданами РФ, но даже не ожидали, что это может осуществиться.

«Мы с огромным удовольствием приняли бы российское гражданство, — объясняет Кристина. — Всегда мечтали об этом. Просто никогда не думали, что будет положительное решение. Надеялись получить хотя бы виды на жительство. Мы хотим остаться в России жить, потому что я глубоко признательна этой стране. За знания, которые я так жаждала получить и которые она мне дала. Теперь мне хочется делиться этим опытом именно здесь. В России очень высокий уровень художественного совершенства, он очень ценится, поэтому мне хочется быть здесь».

По словам Давыдовой, никакого дохода от своей деятельности в России женщины не получают, а лишь сами вкладывают собственные средства в реализацию проектов. Сейчас у них стали возникать проблемы с получением виз.

Кристина говорит, что может оформиться на работу, чтобы получить рабочую визу, но проблему с матерью это не решит, так как ей рабочую визу не дадут из-за преклонного возраста. Оформиться как индивидуальные предприниматели женщины тоже не могут, так как у них британские паспорта.

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать возможное содействие Кристине и её матери в оформлении документов. Как сообщили в министерстве, ГУ МВД России по г. Москве было поручено рассмотреть возможность предоставления женщинам временного убежища на территории РФ.

«Принимая во внимание изложенные в обращении обстоятельства, ГУ МВД России по г. Москве поручено рассмотреть возможность предоставления указанным гражданкам временного убежища на территории Российской Федерации по гуманным основаниям с учётом компетентного мнения территориального органа безопасности, после чего организовать работу по выдаче им разрешений на временное проживание в Российской Федерации в пределах квоты в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 25 июля 2002 года No 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», — заявили в МВД.