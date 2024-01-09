Уроженец Казахстана, который не мог подать заявление на ВНЖ, получил документ

Герой проекта «Не один на один» 47-летний Михаил Горбачёв из подмосковного города Клина получил вид на жительство после запроса RT в МВД. В рамках проекта «Не один на один» сотрудники миграционного центра приняли у него заявление на оформление документа и после проведения всех необходимых проверок выдали ВНЖ. Ранее ему отказывали в подаче документов из-за того, что в его свидетельстве о рождении не была указана область, а только страна, район и город.

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Гражданину Казахстана 47-летнему Михаилу Горбачёву, обратившемуся в проект «Не один на один», выдали вид на жительство (ВНЖ), который он не мог получить четыре года из-за того, что в его свидетельстве о рождении не была указана область. Об этом он рассказал RT.

«Благодаря вашей помощи я получил вид на жительство. Шёл к этому четыре года. Спасибо большое за помощь и заботу, — поблагодарил Горбачёв. — С видом на жительство я смог сделать медицинский полис (ОМС), ИНН, СНИЛС. Конечно, теперь — с документом на руках — живётся гораздо спокойнее. Я пытался устроиться на работу, но с ВНЖ меня не взяли. Просят предоставить российское гражданство. Я спорить не стал».

По словам Михаила, заявление о приобретении гражданства он пока не подал из-за финансовых трудностей.

«К сожалению, подать заявление на гражданство я пока не смог — банально не было денег, — объясняет мужчина. — На днях я еду в миграционный центр. Чтобы не ждать очереди, попробую попасть на платный приём. За праздники мы смогли отложить 15 тыс. для оплаты услуги. Попытаюсь воспользоваться этим способом. Очень надеюсь, что всё получится и мне дадут российское гражданство».

«20 лет я жил без документов»

Михаил Горбачёв родился в Караганде Казахской ССР в русской семье. Его мать и бабушка проживали в Северной Осетии, а после Великой Отечественной войны поехали в Казахстан поднимать целину. Отца Михаил никогда не видел и не знал.

В 1993 году семья Михаила решила вернуться жить в Россию. После переезда они поселились в подмосковном Клину. Михаил женился на гражданке РФ, у супругов родилась дочь. Его мать и бабушка устроились на работу в местный совхоз, и через некоторое время им предоставили жильё. Сделав регистрацию по месту жительства, они получили российские паспорта. Сам же Михаил потерял документы, когда ездил их подавать. С тех пор он никак не мог начать процесс оформления гражданства. Чтобы восстановить утерянные справки, он ездил в местный паспортный стол, откуда его направляли в суд, а в суде не принимали заявление из-за отсутствия паспорта.

По словам Михаила, помочь ему никто не мог, даже несмотря на то, что вся его семья — бабушка, мать, жена и дочь — уже имела гражданство РФ.

«Так было до тех пор, пока однажды начальник паспортного стола не ушёл в отпуск — и заявление у меня принял его заместитель. Это было четыре года назад. А так я 20 лет жил без документов — и никому до меня не было дела. Я думал, меня депортируют, но на меня никто не обращал внимания», — рассказывал Михаил RT.

В 2019 году у Горбачёва наконец приняли заявление об установлении личности. Через ЗАГС он запросил дубликат свидетельства о рождении из Казахстана. Через три месяца ему предоставили документ. Собрав весь необходимый пакет справок, он попытался подать заявление на ВНЖ в упрощённом порядке на основании того, что его мать является гражданкой РФ, но его не приняли. По словам мужчины, он дважды сдавал экзамен по русскому языку, затем от него потребовали справку о том, что он родился в законном браке. Предоставить такой документ он не мог, так как даже не знает своего отца.

На официальную работу Михаила без документов не брали, он подрабатывал на стройках. Вместе с матерью, которая работает медсестрой, они каждый раз копили деньги на сдачу экзаменов, получение нотариально заверенных копий справок.

Когда в очередной раз они собрали полный пакет бумаг для подачи заявления на ВНЖ, выяснилось, что принять его не могут, так как в свидетельстве о рождении не указана область, где он родился, а только страна, район и город. Сотрудники миграционного центра рекомендовали ему заново получить дубликат свидетельства о рождении, чтобы на этот раз в нём была прописана область. Дожидаться этого документа пришлось бы минимум три месяца.

Михаил обратился в проект «Не один на один» с просьбой оказать ему содействие в получении российского гражданства. После запроса RT в МВД мужчину пригласили на приём и приняли у него заявление на ВНЖ по имеющимся документам. Через четыре месяца после всех необходимых проверок ему выдали вид на жительство.