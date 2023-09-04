После запроса RT в МВД у уроженца Казахстана приняли заявление на ВНЖ

Житель подмосковного города Клина 47-летний Михаил Горбачёв четыре года не мог подать заявление на вид на жительство из-за того, что в его свидетельстве о рождении не была указана область, а только страна, район и город. Мужчина родился в Казахстане. Вместе с матерью и бабушкой в начале 1990-х годов переехал жить в Россию, где они получили гражданство РФ, а Михаил — нет, так как потерял документы. Более 20 лет он неоднократно пытался начать процесс их восстановления, но из местного паспортного стола его направляли в суд, а там отказывали из-за отсутствия удостоверения личности. После обращения Михаила в проект «Не один на один» у него приняли заявление на ВНЖ.

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Михаил Горбачёв родился в городе Караганде Казахской ССР. Его мать и бабушка переехали в республику из Северной Осетии.

«После Великой Отечественной войны бабушка, будучи патриотом своей страны, поехала в Казахстан поднимать целину, — рассказывает Горбачёв. — Уже там моя мать познакомилась с отцом, он был немцем по национальности, но я его никогда не видел и не знал».

В Казахстане семья Михаила жила до 1993 года. «В то время русских уже начинали потихоньку выдавливать из страны, — вспоминает мужчина. — Я получил советский паспорт, но на казахский его не менял. Мне тогда даже посоветовали не принимать гражданство Казахстана. И хорошо, что я его не принял».

В России семья поселилась в подмосковном городе Клину. Михаил женился на гражданке РФ, у супругов родилась дочь. Его бабушка и мать устроились на работу в местный совхоз. Через некоторое время им предоставили квартиру от работы. Они сделали регистрацию и получили российские паспорта. Когда же Михаил сам пошёл сдавать паспорт СССР, чтобы стать гражданином РФ, то потерял весь пакет документов.

«Я начал мотаться в паспортный стол в 1997 году после того, как нам дали трёхкомнатную квартиру в Клинском районе, в деревне, — рассказывает Горбачёв. — И так получилось, что я весь пакет документов потерял».

С тех по, по словам Михаила, он неоднократно пытался начать процесс восстановления потерянных удостоверений личности и справок, но в местном паспортном столе ему отказывали и направляли в суд, а в суде не принимали заявление из-за отсутствия каких-либо документов.

«Меня гоняли туда-сюда на протяжении многих лет, — объясняет собеседник RT. — Мне никто не верит, но это действительно так. Я и с мамой туда ездил, она гражданка РФ, но нас выгоняли: мол, идите в суд. Мы шли в суд, а там говорили, что нужно удостоверение личности. Вот и весь разговор. Так было до тех пор, пока однажды начальник паспортного стола не ушёл в отпуск и заявление у меня принял его заместитель. Это было четыре года назад. А так я 20 лет жил без документов и никому до меня не было дела. Я думал, меня депортируют, но на меня никто не обращал внимания».

Сквозь бюрократию

В 2019 году в местном миграционном управлении у Горбачёва приняли заявление на установление личности. Затем через ЗАГС он запросил дубликат свидетельства о рождении из Казахстана, который ему выдали через три месяца. Собрав весь пакет документов, Михаил в упрощённом порядке попытался оформить вид на жительство, так как его мать является гражданкой РФ, однако каждый раз возникали новые проблемы.

«Я являюсь лицом без гражданства, — объясняет Горбачёв. — И вот я подошёл к ВНЖ, но пробиться сквозь бюрократию не мог. Из паспортного стола меня два раза посылали сдавать русский язык. Я не понимаю зачем. А ведь каждый раз надо найти деньги на сдачу этого экзамена. Без документов меня, конечно же, официально на работу никто не брал. Все эти годы я работал вместе с мигрантами на стройках. Мама у меня медсестра. Кое-как мы накопили деньги на сдачу экзамена, затем на платную подачу документов. Я получил сертификат, талон на приём, но, когда попытался наконец подать заявление на ВНЖ, с меня начали требовать какие-то нелепые бумажки о том, что я родился в законном браке. При этом моего отца уже нет. Как это доказать?»

По словам Михаила, когда он, в очередной раз отстояв очередь, попал на приём, ему сообщили, что в его свидетельстве о рождении не указана область, где он родился, а только страна, район и город. Ему рекомендовали заново через ЗАГС запрашивать в Казахстане новое свидетельство о рождении, чтобы в нём было прописано название области.

Как говорит Михаил, этот процесс мог занять минимум четыре месяца. Отчаявшись, он обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему оформить документы.

RT направил запрос в МВД, после чего Горбачёва пригласили на приём и приняли у него заявление на ВНЖ.

«Хочу поблагодарить за оказанную мне помощь при подаче документов в миграционный центр. Если бы не вы, я бы не сдвинулся с мёртвой точки. В конце июня мои документы приняли. В течение четырёх месяцев ожидаю решение. Ещё раз большое всем спасибо. И очень жду положительный ответ», — поблагодарил Михаил.