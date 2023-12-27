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«Восстанавливаем воспитательную, ценностную составляющую»: Путин — о развитии российской системы образования

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RT
Путин в Кремле провёл заседание Государственного совета, которое было посвящено укреплению роли педагога и наставника. Участники встречи подввели итоги уходящего Года педагога и наставника, а также рассказали о мерах, повышающих авторитет профессии учителя, и обсудили актуальные проблемы развития института наставничества. RT вёл трансляцию.

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