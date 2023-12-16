Штаб сформируют после организационных процедур: группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина

Группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что решение о поддержке было принято единогласно. Предвыборный штаб Путина будет сформирован после завершения всех необходимых процедур.

Группа избирателей поддержала самовыдвижение российского лидера Владимира Путина.

В группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина на президентских выборах в 2024 году зарегистрировались более 700 человек. Об этом сообщил член центрального штаба Народного фронта, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

«Зарегистрировались более 700 человек, кворум — 500. Предлагаю считать наше собрание открытым», — приводит его слова ТАСС.

Решение о поддержке самовыдвижения президента России было принято единогласно.

Предвыборный штаб Владимира Путина как кандидата на выборы главы государства сформируют после завершения всех процедур самовыдвижения, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, члены партии окажут кандидату-самовыдвиженцу всю поддержку в рамках кампании.

8 декабря Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента. Он ответил на соответствующую просьбу командира батальона «Спарта» Артёма Жоги.

«Вы — наш президент, мы — ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», — сказал он.

Путин объявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году

В разговоре с журналистами он отметил, что попросил о выдвижении в том числе от лица жителей новых регионов РФ, военных и друзей.

«Со мной были матери ребят, которые погибли, со мной был Герой Труда, глава одного из предприятий, был шахтёр из Забайкальского края. Все мы сошлись в этой мысли, что нужно просить Владимира Владимировича, чтобы он баллотировался», — подчеркнул Жога.

В свою очередь, глава государства поблагодарил собеседника, отметив, что у него «в разное время были разные мысли» на этот счёт.

«Но сейчас, вы правы, — сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — заявил Путин.

«Вмешательство будет жёстко пресекаться»

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в президентские выборы в России извне будут жёстко пресекаться.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться, и пресекаться жёстко, в соответствии с законами России. Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать своё будущее», — сказал он на встрече с лидерами фракций Госдумы.

Он также отметил, что выборы должны проходить на конкурентной основе.

«Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами России», — подчеркнул Путин.

Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Дату назначил Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря.

До 27 декабря свою кандидатуру для участия в выборах могут выдвинуть самовыдвиженцы. Для партийных кандидатов крайний срок — 1 января 2024 года.

При этом будут организованы пункты голосования для групп избирателей, проживающих в населённых пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Речь идёт о небольших посёлках, где не очень хорошие дороги, редко ходит муниципальный транспорт, отметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Наши коллеги в регионах, добираясь туда, часто слышат слова благодарности. Эта форма голосования очень востребована и важна. Мы тут не гонимся за массовостью. Этих людей не так много, но они для нас не менее важны, чем избиратели, которые проживают в более комфортных условиях», — сказала Памфилова.