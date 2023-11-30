Уроженец Донецка получил российский паспорт после запроса RT в МВД

Герою проекта RT «Не один на один» 14-летнему Всеволоду Потемкину выдали российский паспорт. Ранее мальчику отказывали в принятии заявления из-за отсутствия справки о прописке в Донецке, где он родился, а также разночтений в украинском свидетельстве о рождении и израильском паспорте. Как пояснили RT в МВД, Всеволод был признан гражданином России, так как он постоянно проживал на территории Донецкой Народной Республики, принятой в состав РФ. Его мама Наталья смогла найти соответствующую справку, благодаря чему проблема решилась. После подачи заявления мальчик получил документ в течение двух недель.

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Несовершеннолетнего уроженца Донецка Всеволода Потемкина признали гражданином РФ и выдали ему российский паспорт. Об этом RT сообщила его мать Наталья.

«Паспорт уже у нас. Огромное спасибо за содействие, — поблагодарила Потемкина. — Заявление об упрощённом получении документа мы подали в Донецке. Мне кажется, что дело было именно в справке о прописке, которую нам всё-таки удалось найти и предоставить».

Семья Потемкиных родом из Донецка, но последние десять лет они проживали за границей. Сначала в Израиле — там Наталья и Всеволод оформили гражданство и израильские паспорта, а затем в США. В Россию они переехали в июле 2023 года, так как муж Натальи Николай Лукин — гражданин РФ — страдал от онкологического заболевания и ему требовалась квалифицированная медицинская помощь, которую в США он не получал. Но времени хватило лишь на то, чтобы прикрепиться к поликлинике и два раза вызвать скорую помощь. В последний приезд врачей Николай скончался.

После похорон мужа Наталья обратилась в Многофункциональный центр Сахарово, чтобы оформить российское гражданство. Будучи уроженкой и жительницей Донецка, она имела право вместе с несовершеннолетним сыном на упрощённый порядок получения паспорта РФ. Однако при подаче документов не хватило справки о наличии прописки в Донецке. Родители Натальи помогли ей найти в архивах информацию о том, что она была зарегистрирована — соответствующую бумагу отец привёз ей в Зеленоград, где она на тот момент проживала.

К этой справке Наталья также нашла ксерокопию её старого украинского паспорта, который, по её словам, был уничтожен сотрудниками Государственной миграционной службы Украины, когда она получала выездную визу в Израиль. С этими документами в октябре этого года Потемкина обратилась в миграционное управление с заявлением о получении российского паспорта.

По словам Натальи, документ ей выдали очень быстро, но ситуация омрачалась тем, что её сыну в выдаче документа отказали, объяснив это тем, что он не был прописан в ДНР. Из документов было лишь свидетельство о рождении, где местом рождения был указан город Донецк. Как говорит мать мальчика, там он проживал несколько лет — ходил в детский сад и школу. Это подтверждалось медицинской картой и картой ученика.

При этом, по словам Натальи, на протяжении некоторого времени детей в Донецке не прописывали до получения ими паспорта. Помимо того, что у Всеволода не приняли заявление на паспорт, ему также отказывались продлевать регистрацию. При этом она у мальчика заканчивалась. В миграционном управлении объясняли это тем, что он не прошёл медкомиссию, а сделал только дактилоскопию.

Потемкины обратились в медицинский центр, где заключили договор на прохождение медкомиссии и с этой бумагой повторно пришли в МВД. В этот раз регистрацию мальчику продлили с условием, что до 7 ноября на него будет подано заявление об оформлении разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или заявления на получение паспорта РФ. Вместе с тем появилась ещё одна проблема.

Так как имя мальчика в украинском свидетельстве о рождении было записано как Всеволод, а в израильском паспорте — Сева, заявление на РВП или ВНЖ могли не принять из-за разночтения в документах.

Заявление было принято

Наталья приняла решение поехать в Донецк и попытаться там сделать регистрацию и подать документы. Ей удалось найти информацию о том, что Всеволод был зарегистрирован в Донецке с 2009 по 2012 год. Заявление было принято по свидетельству о рождении и справке о прописке.

В свою очередь RT написал запрос в МВД с просьбой обратить внимание на проблему и оказать содействие мальчику в оформлении документа.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в Донецк были направлены рекомендации по выдаче Всеволоду паспорта.

«Учитывая, что указанная в запросе женщина признана гражданином РФ в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 года №5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики» и документирована паспортом гражданина РФ, в МВД по Донецкой Народной Республике по месту фактического нахождения её и её сына направлены рекомендации по выдаче ему паспорта гражданина РФ в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального конституционного закона №5-ФКЗ в порядке, установленном указом президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 года №951», — заявили ранее в МВД.