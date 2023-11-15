«Ждём получения документа»: несовершеннолетнему уроженцу Донецка выдадут паспорт РФ после запроса RT в МВД

Несовершеннолетнему сыну гражданки РФ Натальи Потемкиной Всеволоду Потемкину отказали в оформлении российского гражданства, так как у него не было прописки в ДНР. Мальчик родился в Донецке, однако, по словам Натальи, с 2014 года детей там стали прописывать только после получения паспорта. Кроме того, семья выезжала жить в Израиль, где Всеволод получил паспорт, в котором его имя записали в сокращённом варианте — как Сева. Из-за разночтений в украинском свидетельстве о рождении и израильском паспорте принять заявление на оформление разрешительных документов в России не смогли. После запроса RT в МВД у Натальи приняли заявление на оформление её сыну российского паспорта. Решение о выдаче документа должно быть принято в течение нескольких дней.

© Фото из личного архива

В редакцию RT обратилась мать 14-летнего Всеволода Потемкина Наталья и рассказала, что её сыну отказали в оформлении российского гражданства из-за того, что у него не было прописки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Всеволод родился в Донецке в 2009 году. Наталья воспитывала сына одна, так как разошлась с его отцом ещё до рождения ребёнка. Когда мальчику было три года, вместе с матерью он выехал на постоянное место жительства в Израиль. Там семья получила гражданство и израильские паспорта. В документе его записали как Потемкин Сева, указав его полное имя в скобках — «(Всеволод)».

«В Израиле мы находились до конца ноября 2015 года, — вспоминает Наталья. — Но я неоднократно возила Севу в Донецк к бабушке. Он жил там с 2014 по 2017 год — ходил в школу, наблюдался в поликлинике».

При этом мальчик не был прописан в Донецке, так как, по словам его матери, на тот момент детей в ДНР можно было прописать только после получения ими паспорта.

В 2016 году Наталья вышла замуж за гражданина РФ Николая Лукина, проживавшего в США. Брак был зарегистрирован в Нью-Йорке. Николай подал документы в иммиграционную службу США, чтобы власти разрешили Всеволоду въехать в страну вместе с матерью, и в 2018 году Наталья привезла его в Нью-Йорк.

Семья проживала в США до июля 2023 года.

«Мы приехали в Россию, чтобы мой муж, страдающий от онкологического заболевания, получил квалифицированное лечение, которого он не получал в США, — рассказывает Наталья. — Но мы лишь успели прикрепиться к поликлинике и два раза вызвать скорую помощь. Второй раз был последним. Он скончался».

Не приняли документы на сына

После похорон мужа Наталья занялась оформлением российского гражданства себе и сыну. В Многофункциональном миграционном центре Сахарово, по её словам, всё долго стопорилось из-за отсутствия у неё документа о прописке в Донецке. В начале октября её родителям удалось взять выписку из домовой книги о том, что она была зарегистрирована в Донецке: отец привёз ей эту бумагу. Сама же Наталья нашла ксерокопию старого украинского паспорта, который, по её словам, был уничтожен сотрудниками Государственной миграционной службы Украины, когда она получала выездную визу в Израиль.

© Фото из личного архива

В октябре Наталья обратилась в местное миграционное управление и подала заявление о приобретении российского гражданства.

«Российский паспорт я получила на удивление быстро, а Севе в приобретении гражданства в упрощённом порядке было отказано из-за того, что он не был прописан в ДНР, а лишь родился там, ходил в детский сад и школу, — рассказывает женщина. — У него остались донецкая медицинская карта и карта ученика, а детей в Донецке в те времена прописывали, когда они получали паспорт».

Кроме того, у мальчика заканчивалась регистрация, а в миграционном управлении отказывались её продлевать, так как он сделал только дактилоскопию, но не прошёл медкомиссию. После заключения договора о прохождении медкомиссии и предоставления этой бумаги в МВД регистрация мальчику была продлена до 7 ноября с условием, что после этого срока на него будет подано заявление об оформлении разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ). Однако возникла ещё одна проблема.

Имя мальчика в украинском свидетельстве о рождении и в израильском паспорте записано по-разному. В свидетельстве о рождении он Всеволод Потемкин, а в последнем израильском паспорте Сева Потемкин.

«Мы могли бы ещё раз съездить в Сахарово, попытаться подать заявление, но его из-за разночтения в документах гарантировано не приняли бы, — рассуждает Наталья. — Сотрудники ММЦ мне сказали, что после окончания регистрации ребёнка депортируют, если у него не примут документы на РВП, ВНЖ или гражданство, а с ошибкой в паспорте бы их, конечно же, не приняли. При этом не совсем было понятно, как можно депортировать несовершеннолетнего, если я, его мать, являюсь гражданкой РФ».

Рекомендации по выдаче паспорта

Потемкины решили поехать в Донецк, чтобы попытаться там заново прописаться и подать документы.

В свою очередь RT обратился в МВД с просьбой помочь сыну Натальи получить российский паспорт.

«Учитывая, что указанная в запросе женщина признана гражданином РФ в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 4 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» и документирована паспортом гражданина РФ, в МВД по Донецкой Народной Республике по месту фактического нахождения её и её сына направлены рекомендации по выдаче ему паспорта гражданина РФ в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального конституционного закона № 5-ФКЗ в порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 951», — сообщили в пресс-службе министерства.

По словам Натальи, 7 ноября у её сына приняли заявление о выдаче паспорта РФ.

«Миграционный учёт ребёнку как иностранцу мы не продлевали в расчёте на то, что у него приняты документы на паспорт, — объясняет мать Всеволода. — Заявление приняли по свидетельству о рождении, а также справке о прописке. Мы смогли найти бумагу о том, что сын был прописан в Донецке с 2009 по 2012 год. Теперь очень ждём получения документа».