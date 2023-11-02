«Мошенничество, банкротство и легализация»: в Подмосковье судят экс-главу одного из крупнейших оборонных предприятий

В Мособлсуде в закрытом режиме рассматривается уголовное дело в отношении 60-летнего предпринимателя Хорхе Портилья-Сумина. Он обвиняется в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Инкриминируемые Хорхе эпизоды могут быть связаны с деятельностью «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ). В начале 2000-х это секретное оборонное предприятие оказалось в центре громкого скандала. Выяснилось, что акции КСПЗ принадлежат человеку, ранее судимому за убийство, который, по данным СМИ, связан с криминальным миром, а один из пистолетов, выпускаемых компанией, носит его имя.

В Московском областном суде рассматривается дело 60-летнего бизнесмена Хорхе Портилья-Сумина. Процесс идёт в закрытом режиме. Предпринимателя обвиняют по таким статьям, как мошенничество, преднамеренное банкротство и легализация денежных средств, полученных преступным путём. Как выяснил RT, эпизоды связаны с деятельностью находившегося под контролем Портилья-Сумина Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) — градообразующего предприятия Климовска.

Первое уголовное дело в отношении Портилья-Сумина было заведено ещё в 2002 году и касалось преднамеренного банкротства ОАО «Климовский штамповочный завод» (старое название КСПЗ). Как сообщали СМИ, в преступлении подозревались глава компании Виталий Мельник, Хорхе Портилья-Сумин, а также Василий и Сергей Потриденные (отец и сын). Оперативники пришли к выводу, что фигуранты дела на протяжении длительного времени специально завышали кредиторскую задолженность, а также по намеренно заниженным ценам отчуждали имущество. Предприятию был причинён ущерб на сумму свыше 159 млн рублей, в результате чего оно было признано банкротом.

«Кроме того, в результате их противоправных действий завод был лишён возможности погашения кредиторской задолженности на сумму более 148 млн рублей основного долга и 78 млн рублей пеней и штрафных санкций», — сообщил тогда журналистам официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин.

По версии следствия, оставив завод без денег, Хорхе Портилья-Сумин смог в 2000 году прибрать его к рукам. К тому времени, как сообщали СМИ, из 8 тыс. рабочих, положенных по штату, на предприятии числились только 100 человек.

Дело поступило в суд лишь в 2008 году. К этому времени Хорхе Портилья-Сумин уже был в бегах, как и Потриденные, поэтому их дела выделили в отдельное производство. В суде присутствовал только Мельник, который впоследствии получил два года условно. Год спустя в Московской области был задержан и Василий Потриденный.

В ноябре 2008 года правительство РФ распорядилось передать принадлежавшие государству 26% акций КСПЗ госкорпорации «Ростехнологии». Этого не произошло, и спустя несколько лет Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило дело против неназванных бывших акционеров КСПЗ по факту хищения принадлежавших государству акций.

По сообщению МВД, злоумышленники представили в районный суд подложные документы, после чего на основании неправомерного решения суда получили 250 акций ЗАО «КСПЗ». Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 303 УК РФ по факту хищения путём обмана у РФ в лице Росимущества 250 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (ЗАО «КСПЗ») на общую сумму не менее 45,1 млн рублей, а также фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле. Как узнал RT, в 2011 году оно было объединено с делом о преднамеренном банкротстве завода.

Убийство

К 2000 году, когда Хорхе Портилья-Сумин получил контроль над одним из ведущих оборонных предприятий страны, о его жизни можно было снимать остросюжетный криминальный детектив. По данным СМИ, москвич Георгий Паниш стал Хорхе после того, как его мать вышла за мексиканского бизнесмена Мануэля Портилья Кеведо. В 80-х годах отчим Портилья-Сумина, давший ему новое имя, был советником по политическим и экономическим вопросам посольства Мексики в СССР.

Хорхе долго жил с семьёй за границей, закончил школу в США, школу бизнеса в Италии и даже входил в сборную Мексики по велоспорту. В конце 1982 года семья приехала в Москву, где Хорхе закончил факультет журналистики МГУ. Однако вместо того, чтобы строить карьеру журналиста или продолжить семейный бизнес, он, не дожидаясь диплома, свернул на путь криминала.

Сообщалось, что в 1985 году Мануэль Портилья Кеведо ушёл из семьи. А в 1986 году Хорхе получил свой первый приговор — за убийство отчима и домработницы ему дали 14 лет лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима и конфискацией имущества.

Вместе с Хорхе на скамью подсудимых попал его брат Хосе, участвовавший в убийстве. Братья, возможно, при помощи покровителей, были помещены в колонию на территории Грузии. Там вместе с ними отбывали срок люди, вскоре ставшие видными грузинскими госдеятелями — Джаба Иоселиани, назначенный членом военного совета Грузии, и Тенгиз Китовани, будущий министр обороны страны. Придя к власти, как сообщали СМИ, они помогли Хорхе Портилья-Сумину уже в 1993 году получить амнистию и предложили работу. После освобождения он переехал в США, где представлял интересы Тбилиси, организуя поставки в Грузию стрелкового оружия.

В 2000 году уже влиятельный бизнесмен Портилья-Сумин смог получить контроль над КСПЗ, градообразующем предприятием Климовска. В 2003 году бесследно исчез старый директор завода Евгений Рудаков — никаких следов до сих пор не обнаружили, а вся бухгалтерия предприятия вскоре сгорела при пожаре.

В 2006 году на заводе наладили выпуск травматических пистолетов, которым дали имя главы завода — Хорхе. Оружие (одно из наиболее мощных в своём классе) было в арсенале в том числе ряда спецподразделений.

Новое дело

По данным базы СПАРК-Интерфакс, в начале 2008 года Хорхе Портилья-Сумин получил статус адвоката, по всей видимости, чтобы усложнить расследование — адвокат является спецсубъектом и дело в отношении него идёт по особым правилам.

Находясь в розыске, Хорхе Портилья-Сумин, по версии следствия, какое-то время руководил заводом. Журналисты вспоминали, как им показывали коллекцию довоенных «Майбахов». Несколько десятков таких уникальных автомобилей Хорхе Портилья-Сумин скупил по всему миру и разместил в музее прямо на территории завода. Среди них были машины, на которых ездили Ева Браун и Мартин Борман.

Вместе с тем, в 2009-2010 годах, как установило МВД, на заводе были совершены махинации с фиктивными договорами субаренды. Как сообщалось, в 2005 году Хорхе приобрёл для завода высокоточное металлообрабатывающее оборудование за 73 млн рублей. Но оформил станки на подконтрольное ОАО «Инновационные лизинговые проекты» (ИЛП), расплатившись с КСПЗ ничем не обеспеченными векселями. А с 2008 по 2011 год вывел из бюджета завода при помощи бывшего гендиректора патронного завода Евгения Шишова более 100 млн рублей, которые перевёл по договорам субаренды для этого оборудования фиктивным ООО «Меркурий» и «Континент».

Позднее таким же способом новый руководитель КСПЗ Алексей Гарин перевёл 65 млн рублей ООО «Интех-М». На всех участников схемы в 2011 году было заведено уголовное дело по «мошенничеству в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Хорхе Портилья-Сумин был объявлен в международный розыск и, как предполагалось, скрылся за границей.

Однако в итоге Хорхе всё же удалось задержать. В августе 2021 года дело поступило в суд, слушания до сих пор продолжаются. Как сообщил RT Денис Великий, выступающий защитником Портилья-Сумина, «дело очень непростое». От дальнейших комментариев адвокат отказался.

RT направил запрос в «Ростех».