«Пришлось переехать»: многодетная семья из Ростовской области осталась без жилья после признания их дома аварийным

Героиня проекта «Не один на один» 39-летняя Екатерина Шестун, воспитывающая шестерых детей, была вынуждена переехать на съёмное жильё после того, как её дом признали аварийным. Несколько лет семья ютилась на 43 кв. м. Отапливать приходилось дровами, что было не только физически тяжело, но и накладно. При этом подключить газ в аварийное жильё невозможно. Прокуратура через суд просит администрацию обеспечить Шестун жильём во внеочередном порядке, однако проблема до сих пор не решена.

© Фото из личного архива

Жительница посёлка Коксового Ростовской области Екатерина Шестун, которой RT совместно с МВД оказал содействие в приобретении российского гражданства, повторно обратилась в проект «Не один на один» с просьбой помочь ей получить жильё. Весной этого года дом, в котором проживала семья, был признан аварийным. По этой причине газовая служба отказалась провести газ и установить отопительное оборудование. Для обогрева дома Екатерина покупает дрова. Для многодетной матери это не только накладно, но и тяжело физически, учитывая, что сейчас у неё на руках годовалый младенец.

«Эту половину дома (в другой проживала соседка) нам помогли купить, когда мы оказались в приюте и нам негде было жить, — вспоминает Екатерина. — У меня никак не получалось оформить гражданство. Нужна была прописка. Журналисты организовали сбор, и неравнодушные люди собрали 450 тыс. рублей, на которые я смогла приобрести это жильё. Конечно, оно было сразу не в очень хорошем состоянии, но мы купили то, на что хватило денег».

В феврале этого года Екатерине и её старшему сыну Богдану выдали российские паспорта. Многодетная мать планировала провести в дом газ, так как зимой, по её словам, дров на постоянное поддержание в доме тепла не хватало и дети постоянно мёрзли. Однако уже в апреле жильё было признано аварийным.

В соответствующем заключении написано, что «состояние многоквартирного жилого дома не позволяет в полной мере обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан».

Как сообщили Екатерине в администрации Белокалитвинского района, в настоящее время в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017—2023 годах» расселяют дома, признанные аварийными и подлежащими сносу в период с 01.01.2012 по 31.12.2016. Дом Екатерины в эту программу не включён. Однако с 01.01.2023 в Белокалитвинском районе начали расселять граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01.01.2017. При этом пока в приоритете расселения дома, конструкции которых признаны грозящими обрушением. Так как дом Екатерины под эту категорию не подходит, расселять семью в ближайшее время не собираются.

© Фото из личного архива

«Я хотела провести газ, но в администрации мне сразу сказали, что в такой дом теперь никто не согласится ничего проводить, — объясняет Шестун. — А у нас уже печка сыпется. В фундаменте огромные трещины, и снизу тянет холодом. Мы все зимой постоянно болеем из-за этого. Дети школу пропускают. Нам приходилось везде включать обогреватели. За свет в месяц выходило больше 30 тыс. рублей. Пришлось переехать на съёмное жильё».

Компенсационный характер

RT обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой помочь многодетной семье решить жилищную проблему. По словам Екатерины, в дело вмешался прокурор Белокалитвинской городской прокуратуры. Шестун были предложены варианты жилья из маневренного фонда, однако все они, по её словам, были либо маленькие по площади — малосемейки по 25 кв. м, либо в очень плохом состоянии.

«Один раз нас привезли в общежитие, которое специально для нас открыли, — рассказывает Екатерина. — Оно долго, видимо, стояло закрытым и раньше там жили бомжи, поэтому его закрыли. Комнаты убитые. Я сразу сказала, что с младенцем в такой антисанитарии я жить не буду. Получилось так, что я три раза написала отказ от предложенных вариантов, и прокурор вышел в суд с исковым заявлением выдать нам жильё во внеочередном порядке площадью не менее 94,65 кв. м».

Однако Белокалитвинский городской суд обязал администрацию Коксовского сельского поселения предоставить Шестун жильё площадью не менее 43,8 кв. м. В качестве обоснования решения судья сослался на то, что обеспечение внеочередным жильём носит исключительно компенсационный характер, поэтому должно быть равнозначным ранее занимаемому. Главное, чтобы жилищные условия не были бы ухудшены.

«Когда прокуратура вышла в суд и обнадёжила нас, что вопрос может решиться в положительную сторону, мы подыскали дом, подходящий по квадратуре и деньгам, которые готовы были выделить нам на улучшение жилищных условий. Так как с газом ничего не получилось, мы договорились с хозяйкой переехать в этот дом с условием, что потом выкупим его, а тут состоялся суд и вынесли вот такое решение. Как нам дальше быть, я не понимаю», — говорит Екатерина.

RT направил запрос губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы уточнить, возможно ли помочь многодетной семье получить внеочередное жильё, соответствующее норме площади на человека. Ответ пришёл из Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. Там RT ещё раз указали на то, что администрация Коксовского сельского поселения в соответствии с решением суда обязана предоставить Шестун жильё площадью 43,8 кв. м.

«В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов РФ, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ», — подчеркнули в министерстве.

Прокуратура подала апелляцию на решение Белокалитвенского районного суда. Заседание должно состояться в Ростовском областном суде в конце ноября.