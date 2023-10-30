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«Это мой долг»: уфимка отправилась в зону СВО после гибели сына на передовой

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Наталья Кристиогло
Жительница Уфы Айгуль Аллагулова отправилась на спецоперацию после гибели на передовой своего единственного сына. За ленточку женщину без медицинского образования не брали. Тогда она добилась открытия курсов военно-полевой кухни, прошла обучение и спецподготовку. С августа 2023 год она служит в рядах мотострелкового полка «Башкортостан».
«Это мой долг»: уфимка отправилась в зону СВО после гибели сына на передовой
  • © Из личного архива

Айгуль Аллагулова, 46-летняя жительница Уфы, ушла на спецоперацию после гибели своего сына. «С работы меня не уволили, договор заморозили, коллеги сказали, что ждут меня обратно. Если вернусь, продолжу заниматься своими привычными делами», — говорит собеседница RT.

До отправки на СВО Айгуль занималась таможенным оформлением нефтяного оборудования и материалов. У неё два диплома о высшем образовании: в МГУ она отучилась на юриста, а позднее в уфимском вузе — на экономиста. Переезжать в столицу Аллагулова не захотела. По её словам, Москва — город для отпуска, а Уфа — для жизни.

Альберт — её единственный сын. Окончил кадетский корпус в Уфе, хотел дальше строить военную карьеру. «Но я ему как мама сказала: давай-ка, дорогой мой друг, получи образование, женись и роди мне внука. А то в гарнизонах где невесту найдёшь? Девушек там нет», — улыбается уфимка.

Парень окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, ушёл в армию, потом работал вахтовым методом инженером-телеметристом. Обещание, данное маме, выполнил: в 21 год женился, в 22 стал отцом. После этого он стал исполнять свою мечту и заключил контракт с Вооружёнными силами РФ.

«Он всегда хотел быть военным. Ему прабабушка много про войну рассказывала, даже завещала своё платье с медалями и орденами, — вспоминает Айгуль, — Когда началась спецоперация, сын мне позвонил и сказал: «Мам, ты понимаешь, моя Отчизна в опасности!»

В зоне СВО Альберт пробыл три месяца. 5 мая 2022 года он погиб на боевом задании — как позже объяснили его матери, спасая других. «В этот день я вместе с волонтёрами на базе собирала посылки с гуманитарной помощью для сына и его сослуживцев. И вдруг я прямо физически почувствовала что-то неладное. Потом у старшины сына спросила, когда всё произошло, а он мне ответил, что именно в тот момент, когда мне плохо стало», — делится Аллагулова.

  • © Из личного архива

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова. «Альберт наша гордость навсегда! У него осталось двое сыновей, — продолжает Айгуль. — Младший внук внимательно смотрит на фото своего папы и целует, хоть и не виделись они ни разу: малыш родился спустя три месяца после гибели моего сына».

«Я благодарю Аллаха, что он дал мне эти 25 лет счастья и материнства. Было тяжело, но я знаю, что мой сын не хотел бы, чтобы я горевала», — рассуждает собеседница RT.

«Зовут мамой»

Через месяц после гибели Альберта Айгуль решила сама отправиться на СВО: «У меня было ощущение, что мой ребёнок не закончил то, что начал. Теперь это должна сделать я, это мой долг».

В Башкирии начали формировать добровольческий батальон, но женщин туда не брали. Тогда Айгуль написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ей попасть в зону спецоперации. Она предложила открыть курсы для женщин без медицинского образования, которые хотели бы помогать бойцам. Письмо перенаправили в Министерство обороны, в администрацию Башкирии и местный военкомат. «Я всех достала, и в итоге у нас открыли курсы подготовки поваров военно-полевой кухни», — рассказывает Аллагулова.

  • © Из личного архива

Обучение длилось две недели. Город собрал команду преподавателей-специалистов и купил военно-полевую кухню, чтобы курсантки тренировались. «Мы учились её эксплуатировать. Там свои нюансы: например, дровами понятно, как разжигать, а нас учили, как безопасно подключать плиту к баллонам с топливом. Ознакомились с нормативами питания: есть раскладка продуктов, сколько на один приём пищи человеку положено еды по граммам. Всё строго, потому что если переборщишь, то на следующий день оставишь голодными часть личного состава», — объясняет женщина.

После обучения Айгуль вступила в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Сначала она отправилась на боевое слаживание, а затем вместе со своим подразделением уехала за ленточку.

Боевое крещение Аллагулова прошла в первые же дни на передовой: «Полетели коптеры, я в бронике и каске с автоматом. Они тяжёлые, но я так начала бежать в укрытие! Не думала, что так умею», — вспоминает она.

Впрочем, добавляет Айгуль, к такой жизни она привыкла быстро. Звуки стрельбы и падающих снарядов уже не пугают её так, как в первые дни: «Но доля страха, признаюсь, всегда присутствует».

В полку Айгуль штат поваров укомплектован, поэтому женщина в данный момент следит за чистотой и порядком. «Я помогаю раненым, навожу чистоту. Ну и, конечно, просто с бойцами разговариваю. Некоторым ребятам нужно только, чтоб я выслушала их, совет дала и за руку подержала. Они меня все мамой зовут».

Как говорит Аллагулова, сейчас она принадлежит другим детям — и неважно, сколько им лет: «В нашем полку есть мужчины разного возраста. Но они всё равно чьи-то дети, и я их всегда поддержу. Они нас всех защищают, а я как умею — помогаю. После наших разговоров вижу, как они воспрянули духом. Это самое важное».

Дома в Уфе Айгуль ждут невестка и двое внуков. Старшему недавно исполнилось пять лет, а младшему — год. За свою семью женщина не переживает, говорит, что, пока её нет, за детьми присмотрят две её родные сестры. Сама же она очень скучает по семье и надеется увидеть всех в декабре во время отпуска.

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