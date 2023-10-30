«Это мой долг»: уфимка отправилась в зону СВО после гибели сына на передовой

Жительница Уфы Айгуль Аллагулова отправилась на спецоперацию после гибели на передовой своего единственного сына. За ленточку женщину без медицинского образования не брали. Тогда она добилась открытия курсов военно-полевой кухни, прошла обучение и спецподготовку. С августа 2023 год она служит в рядах мотострелкового полка «Башкортостан».

Айгуль Аллагулова, 46-летняя жительница Уфы, ушла на спецоперацию после гибели своего сына. «С работы меня не уволили, договор заморозили, коллеги сказали, что ждут меня обратно. Если вернусь, продолжу заниматься своими привычными делами», — говорит собеседница RT.

До отправки на СВО Айгуль занималась таможенным оформлением нефтяного оборудования и материалов. У неё два диплома о высшем образовании: в МГУ она отучилась на юриста, а позднее в уфимском вузе — на экономиста. Переезжать в столицу Аллагулова не захотела. По её словам, Москва — город для отпуска, а Уфа — для жизни.

Альберт — её единственный сын. Окончил кадетский корпус в Уфе, хотел дальше строить военную карьеру. «Но я ему как мама сказала: давай-ка, дорогой мой друг, получи образование, женись и роди мне внука. А то в гарнизонах где невесту найдёшь? Девушек там нет», — улыбается уфимка.

Парень окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, ушёл в армию, потом работал вахтовым методом инженером-телеметристом. Обещание, данное маме, выполнил: в 21 год женился, в 22 стал отцом. После этого он стал исполнять свою мечту и заключил контракт с Вооружёнными силами РФ.

«Он всегда хотел быть военным. Ему прабабушка много про войну рассказывала, даже завещала своё платье с медалями и орденами, — вспоминает Айгуль, — Когда началась спецоперация, сын мне позвонил и сказал: «Мам, ты понимаешь, моя Отчизна в опасности!»

В зоне СВО Альберт пробыл три месяца. 5 мая 2022 года он погиб на боевом задании — как позже объяснили его матери, спасая других. «В этот день я вместе с волонтёрами на базе собирала посылки с гуманитарной помощью для сына и его сослуживцев. И вдруг я прямо физически почувствовала что-то неладное. Потом у старшины сына спросила, когда всё произошло, а он мне ответил, что именно в тот момент, когда мне плохо стало», — делится Аллагулова.

© Из личного архива

Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова. «Альберт наша гордость навсегда! У него осталось двое сыновей, — продолжает Айгуль. — Младший внук внимательно смотрит на фото своего папы и целует, хоть и не виделись они ни разу: малыш родился спустя три месяца после гибели моего сына».

«Я благодарю Аллаха, что он дал мне эти 25 лет счастья и материнства. Было тяжело, но я знаю, что мой сын не хотел бы, чтобы я горевала», — рассуждает собеседница RT.

«Зовут мамой»

Через месяц после гибели Альберта Айгуль решила сама отправиться на СВО: «У меня было ощущение, что мой ребёнок не закончил то, что начал. Теперь это должна сделать я, это мой долг».

В Башкирии начали формировать добровольческий батальон, но женщин туда не брали. Тогда Айгуль написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ей попасть в зону спецоперации. Она предложила открыть курсы для женщин без медицинского образования, которые хотели бы помогать бойцам. Письмо перенаправили в Министерство обороны, в администрацию Башкирии и местный военкомат. «Я всех достала, и в итоге у нас открыли курсы подготовки поваров военно-полевой кухни», — рассказывает Аллагулова.

© Из личного архива

Обучение длилось две недели. Город собрал команду преподавателей-специалистов и купил военно-полевую кухню, чтобы курсантки тренировались. «Мы учились её эксплуатировать. Там свои нюансы: например, дровами понятно, как разжигать, а нас учили, как безопасно подключать плиту к баллонам с топливом. Ознакомились с нормативами питания: есть раскладка продуктов, сколько на один приём пищи человеку положено еды по граммам. Всё строго, потому что если переборщишь, то на следующий день оставишь голодными часть личного состава», — объясняет женщина.

После обучения Айгуль вступила в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Сначала она отправилась на боевое слаживание, а затем вместе со своим подразделением уехала за ленточку.

Боевое крещение Аллагулова прошла в первые же дни на передовой: «Полетели коптеры, я в бронике и каске с автоматом. Они тяжёлые, но я так начала бежать в укрытие! Не думала, что так умею», — вспоминает она.

Впрочем, добавляет Айгуль, к такой жизни она привыкла быстро. Звуки стрельбы и падающих снарядов уже не пугают её так, как в первые дни: «Но доля страха, признаюсь, всегда присутствует».

В полку Айгуль штат поваров укомплектован, поэтому женщина в данный момент следит за чистотой и порядком. «Я помогаю раненым, навожу чистоту. Ну и, конечно, просто с бойцами разговариваю. Некоторым ребятам нужно только, чтоб я выслушала их, совет дала и за руку подержала. Они меня все мамой зовут».

Как говорит Аллагулова, сейчас она принадлежит другим детям — и неважно, сколько им лет: «В нашем полку есть мужчины разного возраста. Но они всё равно чьи-то дети, и я их всегда поддержу. Они нас всех защищают, а я как умею — помогаю. После наших разговоров вижу, как они воспрянули духом. Это самое важное».

Дома в Уфе Айгуль ждут невестка и двое внуков. Старшему недавно исполнилось пять лет, а младшему — год. За свою семью женщина не переживает, говорит, что, пока её нет, за детьми присмотрят две её родные сестры. Сама же она очень скучает по семье и надеется увидеть всех в декабре во время отпуска.