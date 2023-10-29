В МВД предупредили об ответственности за участие в беспорядках на фоне ситуации в Махачкале

ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы. В ведомстве пообещали установить личности всех нарушителей и призвали не поддаваться на призывы к противоправным действиям.

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