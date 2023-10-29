В МВД предупредили об ответственности за участие в беспорядках на фоне ситуации в Махачкале
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29 октября 2023
Аэропорт Махачкалы, по предварительным данным, не будет принимать самолёты до утра 6 ноября.
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Аэропорт Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших граждан, сообщает Росавиация.
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В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы создан оперативный штаб. Об этом сообщает правительство Дагестана.
Оперативный штаб возглавил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.
«По поручению Сергея Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперативного штаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов».
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Дело о беспорядках в аэропорту поставлено на контроль, сообщает прокуратура Дагестана.
«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Уйташ», — говорится в сообщении.
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Главный раввин России Берл Лазар считает, что событиям предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях.
«Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослеплённых ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жёсткий отпор со стороны правоохранительных органов», — написал он в Telegram.
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«Вы ошибаетесь. Таким путём этот вопрос не решается», — муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев обратился к участникам беспорядков.
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На фоне ситуации в Дагестане отложено два рейса из Махачкалы в Москву авиакомпаний Red Wings и «Победа», а также рейс «Победы» в Сургут. Об этом сообщает Росавиация.
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Происходящее — спланированная извне провокация, заявил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«Мы всегда гордились и гордимся своим тёплым отношением друг к другу — вне зависимости от национальности и вероисповедания. Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!» — написал он в своём Telegram-канале.
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Личности тех, кто участвует в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.
«Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям», — подчеркнули в МВД.
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Уголовная ответственность грозит лицам, которые подстрекают к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни, напомнили в МВД.