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В МВД предупредили об ответственности за участие в беспорядках на фоне ситуации в Махачкале

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Антон Кузнецов
ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы. В ведомстве пообещали установить личности всех нарушителей и призвали не поддаваться на призывы к противоправным действиям.
В МВД предупредили об ответственности за участие в беспорядках на фоне ситуации в Махачкале
  • © скриншот видео Ruptly
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  • 29 октября 2023

    Аэропорт Махачкалы, по предварительным данным, не будет принимать самолёты до утра 6 ноября.

  • Аэропорт Махачкалы освобождён от несанкционированно проникших граждан, сообщает Росавиация.

  • В связи с ситуацией в аэропорту Махачкалы создан оперативный штаб. Об этом сообщает правительство Дагестана.

    Оперативный штаб возглавил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

    «По поручению Сергея Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперативного штаба с руководством органов власти, муниципальных образований и правоохранительных органов».

  • Дело о беспорядках в аэропорту поставлено на контроль, сообщает прокуратура Дагестана.

    «Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Уйташ», — говорится в сообщении.

  • Главный раввин России Берл Лазар считает, что событиям предшествовала оголтелая пропаганда экстремизма и террора в соцсетях.

    «Я не сомневаюсь, что агрессивные действия ослеплённых ненавистью экстремистов в Черкесске и Нальчике получат жёсткий отпор со стороны правоохранительных органов», — написал он в Telegram.

  • «Вы ошибаетесь. Таким путём этот вопрос не решается», — муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев обратился к участникам беспорядков.

  • На фоне ситуации в Дагестане отложено два рейса из Махачкалы в Москву авиакомпаний Red Wings и «Победа», а также рейс «Победы» в Сургут. Об этом сообщает Росавиация.

  • Происходящее — спланированная извне провокация, заявил глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

    «Мы всегда гордились и гордимся своим тёплым отношением друг к другу — вне зависимости от национальности и вероисповедания. Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны!» — написал он в своём Telegram-канале.

  • Личности тех, кто участвует в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения.

    «Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям», — подчеркнули в МВД.

  • Уголовная ответственность грозит лицам, которые подстрекают к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни, напомнили в МВД.

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