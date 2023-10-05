«Мы боремся за российское гражданство»: соотечественница из Казахстана получила ВНЖ благодаря содействию МВД

Героиня проекта «Не один на один» 35-летняя Элина Каменчук из Волгоградской области получила вид на жительство после запроса RT в МВД. Ранее у женщины не принимали заявление из-за того, что её казахстанский паспорт оформлен на девичью фамилию, а другие документы — на фамилию мужа. Элина подала на развод через суд, однако в ЗАГСе ей отказались выдать свидетельство из-за разночтения в документах. После обращения RT в администрацию города Камышина Каменчук помогли с регистрацией расторжения брака и выдали подтверждающую справку. Но когда Элина подготовила документы для подачи заявления на гражданство РФ на себя и несовершеннолетнего сына, выяснилось, что суд допустил ошибку в решении, неправильно написав её отчество.

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Жительнице города Камышина Волгоградской области 35-летней Элине Каменчук выдали вид на жительство в РФ (ВНЖ). После запроса RT в МВД с женщиной связались сотрудники миграционного управления и начали оказывать ей и её несовершеннолетнему сыну Максиму содействие в приобретении российского гражданства.

«Наша семья благодарит команду проекта «Не один на один», которая борется за каждого человека и семью. Вам всем низкий поклон от нас. С вашим запалом вы сможете помочь многим людям. Спасибо», — поблагодарила мать Элины Татьяна Каменчук, которая обратилась в проект за помощью.

Ранее у Элины не принимали заявление на оформление ВНЖ из-за разночтения в документах. Так, в казахском паспорте у неё была девичья фамилия — Каменчук, а в свидетельстве о браке и грин-карте, по которой она проживала в США, — Калинкина. Девушке посоветовали подать на развод. Элина подала соответствующее заявление в суд в Москве по месту жительства супруга.

После вынесения решения семья поехала в ЗАГС, чтобы получить справку о внесении записи о расторжении брака, однако там им отказали, ссылаясь на несовпадение фамилии в паспорте и свидетельстве о браке.

RT направил запрос в администрацию города Камышина с просьбой помочь Элине получить документ, и после этого ей выдали справку.

«Мы пришли в ЗАГС, и нам сразу начали оформлять свидетельство, хотя раньше отказывали, — комментирует Татьяна. — Даже не просили дополнительные бумаги».

Подготовив остальной пакет документов, Элина наконец смогла подать заявление на ВНЖ.

«В миграционном управлении нас приняли спокойно и тепло. На все вопросы отвечали, всё объяснили. Это очень порадовало. ВНЖ Элине сделали в кратчайшие сроки», — говорит Татьяна.

Однако ситуация осложнялась тем, что у Максима истекал срок действия американского паспорта, но вернуться в США без родителей он не мог. В рамках проекта «Не один на один» МВД помогло решить и эту проблему. Как сообщили RT в пресс-службе министерства, мальчику продлили срок временного пребывания в РФ на основании оформления его матери ВНЖ.

Ошибка суда

Но на этом проблемы с приобретением гражданства РФ у семьи не закончились. Когда Элина собрала документы на себя и сына, чтобы подать заявление на гражданство, выяснилось, что суд допустил ошибку в решении о расторжении брака. В свидетельстве о рождении Элины и Максима её отчество записано как Равильевна, а в документе из суда — Равилевна.

«В суде эту ошибку допустила секретарь, — рассказывает Татьяна. — В миграционном управлении нам сказали, что эту ошибку надо исправить. Мы заново обратились в суд и ждали, пока нам придёт новое решение. Когда наконец мы его получили, то пошли в ЗАГС, но там нам сказали, что исправить запись не могут и нужно запрашивать актовую запись о рождении в Казахстане, а это ещё два месяца. Честно говоря, иногда уже сил нет и терпение иссякает, нам тяжело, но боремся за российское гражданство. Сейчас с нами связались из миграционного управления и попросили заново принести все документы. Обещали посмотреть, возможно ли всё сделать без повторного обращения в ЗАГС. Очень надеемся на положительный исход», — говорит Татьяна.

Как ранее писал RT, Татьяна и Элина родились в Казахстане. После распада СССР они переехали в США. Там Элина вышла замуж за россиянина Константина Калинкина и сменила фамилию. Через год у супругов родился сын Максим, но муж вскоре оставил семью и уехал жить в Россию. Не имея американских паспортов, Каменчук по свидетельствам о рождении возвратилась в Казахстан. Элина получила паспорт, но так как оформляли его по свидетельству о рождении, то выдали на девичью фамилию — Каменчук.

В Россию Каменчуки переехали в 2019 году. Остановились у двоюродной сестры Татьяны в городе Камышине Волгоградской области, зарегистрировались и обратились в миграционное управление, чтобы начать процесс оформления российского гражданства. Татьяна смогла приобрести российское гражданство в упрощённом порядке, а у Элины и Максима возникли проблемы из-за разночтения в документах. После запроса RT в МВД семье начали оказывать помощь.