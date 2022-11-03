Переехавшая из США в Волгоградскую область семья не может оформить гражданство РФ

Уроженка Казахстана 34-летняя Элина Каменчук три года назад переехала на постоянное место жительства в Россию вместе с матерью и несовершеннолетним сыном, однако до сих пор не может оформить даже вид на жительство. В Америке девушка вышла замуж и сменила фамилию на Калинкину. Вскоре пара разошлась — муж уехал из страны, и оформить развод в США не получилось. После возвращения в Казахстан Элине сделали местный паспорт по свидетельству о рождении на девичью фамилию Каменчук. В 2019 году семья уехала в Россию. Российский ЗАГС отказывается выдавать Элине соответствующую справку из-за несовпадения фамилий в паспорте и свидетельстве о браке, а миграционная служба без этого документа не может принять заявление на приобретение российского гражданства. RT направил запрос в МВД с просьбой помочь по возможности разрешить эту ситуацию и выдать паспорт РФ Элине и её несовершеннолетнему сыну.

© Фото из личного архива

В проект «Не один на один» обратилась мать Элины, 59-летняя Татьяна Каменчук, и попросила помочь её дочери получить российское гражданство.

«Элина родилась в Алма-Ате Казахской ССР, но мы русские, — рассказывает RT Татьяна. — Родители у меня сибиряки. Родились и жили в Красноярском крае. В 1958 году уехали в Казахстан, там получили образование. Построили много знаменитых зданий в Алма-Ате. Участвовали в стройке высокогорного спортивного комплекса Медеу».

После распада СССР в Казахстане, по словам Каменчук, царили националистические настроения, и поэтому они решили уехать из страны.

«Во всех республиках, наверное, так было, — рассуждает Татьяна. — У нас даже не спрашивали, хотим ли мы получить гражданство Казахстана: забрали наши красные союзные паспорта и выдали голубые. Ну и казахи гоняли русских. К нам домой, например, демонстративно пришли с пистолетом, забрали нашу новую мебель, дачу отобрали. Там стало невозможно жить. Это всё было прикрыто, но любой человек вам скажет, что это было так».

Переезд в Америку

В 1994 году Татьяна вместе с матерью и дочерью, которой на тот момент было 9 лет, переехала в США в Нью-Йорк.

© Фото из личного архива

«Папа у меня умер за две недели до отъезда из Казахстана, — вспоминает женщина. — Мы его похоронили в Алма-Ате. Маму взяли с собой. Конечно, я теперь очень жалею, что мы сразу не поехали в Россию. В Америке мы жили в русском районе. Мне приходилось работать на двух работах, чтобы нам хватало денег на жизнь».

В 2008 году Элина вышла замуж за россиянина Константина Калинкина и сменила фамилию. Брак был зарегистрирован в Офисе начальника секретариата Мэрии Бруклина в Нью-Йорке. Через год у супругов родился сын Максим. Но вскоре Константин оставил семью и вернулся жить в Россию. Элина, по словам её матери, хотела получить развод в США, но ей отказали.

«Когда в 2016 году, в Америке от болезни скоропостижно умерла моя мама, мы решили уехать из США» — рассказывает Татьяна.

Американских паспортов и гражданства у Каменчук не было. По свидетельствам о рождении им сделали справки на возвращение в Казахстан. В Алма-Ате семья остановилась у родственников и прожила три месяца. За это время Элине сделали казахский паспорт, но так как оформляли его по свидетельству о рождении, то указали в нём её девичью фамилию — Каменчук.

«В Алма-Ате на фамилию мужа паспорт сделать отказались. Объяснили, что их не волнует её американское замужество, и что они могут выдать документ только по свидетельству о рождении», — объясняет мать Элины.

Жизнь в России

В 2019 году Каменчук переехали жить в Россию. Остановились у двоюродной сестры Татьяны в городе Камышин Волгоградской области, зарегистрировались и обратились в миграционное ведомство, чтобы начать процесс оформления российского гражданства. Однако сразу помочь им не смогли. Тогда Татьяна написала письмо в администрацию президента РФ, после чего её пригласили на приём и помогли оформить российский паспорт в упрощённом порядке.

При этом у Элины не получается приобрести гражданство. Как ей пояснили в миграционном ведомстве, принять заявление на ВНЖ невозможно из-за того, что казахский паспорт был оформлен на фамилию Каменчук, но ранее была смена фамилии на Калинкину — это зафиксировано в грин-карте и свидетельстве о браке.

«Нам посоветовали подать на развод, — объясняет Татьяна. — Мы начали процедуру развода по месту жительства супруга Элины в Москве. Год ждали пока их разведут. Наконец суд вынес решение. Мы пришли в ЗАГС получить справку о разводе. Но нам отказываются её выдавать из-за несовпадения фамилий в паспорте и свидетельстве о браке, хотя судья написал выдать и занести в актовую книгу записей. Теперь нам рекомендуют поехать в Казахстан, получить там паспорт на фамилию Калинкина, затем заново подать заявление в ЗАГС и получить свидетельство о разводе. А потом надо снова возвратиться в Казахстан, чтобы ещё раз поменять паспорт на фамилию Каменчук, и только после этого у неё примут документы на российский вид на жительство. При этом в Казахстане ей изначально отказали в выдаче паспорта на фамилию Калинкина».

Из-за того, что Элина не может получить российское гражданство, его также невозможно оформить её несовершеннолетнему сыну Максиму. Его отец — гражданин РФ. Мальчик мог бы получить российское гражданство по его заявлению, однако он, по словам Татьяны, отказывается помогать.

«Мы всегда хотели жить в России, — говорит Татьяна. — В феврале будет уже четыре года как мы здесь живём, а воз и ныне там. Детей я воспитывала — и Элину, и Максима — в русских традициях. Они очень хорошо знают русский язык, хорошо знают английский язык. Я сожалею, что Элина — молодая женщина без документов — не может никак устроиться на работу, хотя могла бы приносить пользу. Максим тоже очень хочет иметь российский паспорт. В мае 2023 года у него заканчивается срок действия американского документа, но один он вернуться в США не может. Нам на это говорят, что это наши проблемы».

RT направил запрос в МВД с просьбой оказать семье Каменчук возможное содействие в оформлении российского гражданства.