«Ещё один серьёзный шаг в развитии московского транспортного узла»: Путин открыл новые транспортные объекты столицы

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия нескольких новых транспортных артерий столицы. Запущено движение по проспекту Багратиона (Северный дублёр Кутузовского проспекта), южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД и движение пассажирских поездов по МЦД-4. RT вёл трансляцию.