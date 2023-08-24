«Ваши дети у меня»: что известно о ситуации с увольнением заведующей детским садом, осуждавшей СВО

В начале августа жители ставропольского села Донская Балка пожаловались на заведующую детским садом «Ласточка» Светлану Шелар. По их словам, женщина, приехавшая с Украины девять лет назад, критиковала СВО и российских военнослужащих. Ситуация быстро приобрела широкий резонанс, Шелар перестала работать в детском саду, а в деле стали разбираться правоохранители. Подробнее — в материале RT.

Заведующая детским садом «Ласточка» в селе Донская Балка Ставропольского края Светлана Шелар, по словам односельчан, переехала в РФ с Украины девять лет назад, её семья родом из Донской Балки. Тут родились её дедушка и бабушка, которых Светлана в детстве навещала каждое лето. На Украине Шелар вышла замуж, родила двоих сыновей, развелась и в 2014 году переехала в Россию.

Должность заведующей образовательным учреждением Светлана занимала с 24 ноября 2014 года. Как уточнил первый заместитель главы администрации Петровского городского округа Александр Бабыкин, российское гражданство Шелар так и не получила, все эти годы она работала с видом на жительство в РФ.

После начала специальной военной операции родители воспитанников «Ласточки» стали выражать беспокойство по поводу работы Шелар в детском саду.

«В Донской Балке люди боятся водить детей в сад, потому что там работает гражданка Украины, у которой вся семья там, более того, сыновья её — военные и состоят в вооружённых формированиях Украины. Почему мы должны опасаться за своих детей в своей стране?» — говорится в обращении, поступившем на прямую линию губернатора края и опубликованном 23 августа 2022 года.

«Я нашёл информацию, что один сын Шелар участвовал в АТО, в геноциде жителей Донбасса. Он был командиром взвода в 19-м полку Нацгвардии, а сейчас принимает участие в боевых действиях со стороны ВСУ. Другой сын работал в МВД Украины», — сообщил RT местный общественник Алексей Курочкин.

При этом, как утверждают некоторые местные жители, Шелар говорила: «Если с моими детьми на Украине что-то случится, то не забывайте о том, что ваши дети тоже у меня».

По словам повара «Ласточки» Татьяны Скрипкиной, Шелар также уволила котельщика Олега Фурсова, проработавшего в детском саду пять лет, после того, как узнала, что он возил гумпомощь своему брату в Запорожскую область. «Шелар узнала об этом, позвонила ему, сказала: «Мы будем с тобой прощаться» — и на следующий сезон не продлила с ним договор. На место Олега она взяла своего мужа», — рассказала RT Татьяна Скрипкина.

Но последней каплей в чаше терпения жителей Донской Балки стала реакция Светланы Шелар на гибель бывшего мужа Татьяны Скрипкиной Артёма в зоне СВО. Когда повар детского сада написала начальнице 30 июля, чтобы отпроситься на похороны, та отпустила её на три дня. Но потом, как говорит Татьяна, позвонила и начала мучить её вопросами.

«Она говорила: «Зачем пошёл не на свою территорию?», а затем добавила, что мой Артём пошёл убивать её родных и близких, — вспоминает Татьяна Скрипкина. — Я была в шоке. У меня была температура под 40 градусов, так что трубку я бросила. Поняла, что работать с ней больше не хочу, сообщила ей об этом, и только тогда Шелар извинилась и сказала, что я должна её понять как мать».

После этого жители Донской Балки, в том числе Татьяна и сестра Артёма Лариса Скрипкина, написали письменное обращение к прокурору и главе Петровского района, собрав более 100 подписей. Они также записали видеообращение с просьбой разобраться в ситуации. В свою очередь, Алексей Курочкин, получив отказ в возбуждении административного дела в отношении Шелар, обратился к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Тот сообщил, что ситуация находится на контроле губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, а сама Шелар была уволена с работы.

По словам общественника Алексея Курочкина, Шелар после увольнения подала заявление о клевете на него, а также на Ларису Скрипкину. Алексей утверждает, что его уже вызывали в полицию для дачи показаний.

Сейчас на сайте детского сада отсутствует информация о Светлане Шелар. На звонки журналистов женщина не отвечает.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что в отношении деятельности Шелар проводится проверка. В правоохранительных органах региона ход проверки пока не комментируют.