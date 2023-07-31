«Её почти не искали»: в Челябинской области женщина сбежала от маньяка, который держал её в плену 14 лет

В Челябинской области 33-летняя женщина смогла сбежать от похитителя, который 14 лет удерживал её в неволе. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в 2009 году житель посёлка Смолино похитил 19-летнюю девушку и с тех пор не выпускал её из частного дома. Недавно у мужчины обострилось психическое заболевание, его госпитализировали, а женщина смогла выбраться из дома. По её словам, в доме насильно удерживали ещё одну девушку, но в 2011 году подозреваемый убил её, а тело закопал во дворе. Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что на участке уже обнаружили человеческие останки. Позднее информацию подтвердили в СК — также возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Челябинской области задержали 51-летнего мужчину по подозрению в похищении девушки в 2009 году. По предварительным данным, он 14 лет удерживал похищенную в своём доме, пока ей не удалось сбежать, сообщили в региональном управлении СКР.

По информации следствия, осенью 2009 года подозреваемый познакомился с 19-летней девушкой в Челябинске и пригласил её в гости, чтобы вместе выпить. Когда они приехали в его частный дом в посёлке Смолино, мужчина запер её и больше не выпускал из здания. Сбежать девушке удалось лишь на днях, когда у похитителя началось обострение психического заболевания и его увезли из дома в больницу.

Сейчас подозреваемый находится в лечебном учреждении под надзором сотрудников правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). На территории частного дома проходят следственные действия. Прокуратура Челябинской области поставила расследование дела на контроль.

Показания пленницы

Как выяснил RT, подозреваемого зовут Владимир Ческидов, и на момент похищения он жил в частном доме не один, а с пожилыми родителями. Отец мужчины умер несколько лет назад, а его мать, 75-летняя Валентина, сейчас на пенсии.

Похищенная Екатерина Б. росла в неблагополучных условиях, и после исчезновения «её почти не искали», рассказал источник RT в правоохранительных органах. Он добавил, что единственным родным человеком, который беспокоился о судьбе Екатерины, была её родная сестра.

«Когда он завёл девушку в дом, то показал ей нож, запер в комнате, там она и жила все 14 лет», — рассказал собеседник RT.

По его словам, мать Владимира все эти годы якобы не знала, что её сын похитил девушку и удерживает её насильно. Она считала, что тот живёт в соседней половине дома со своей сожительницей. Сбежать из плена Екатерине удалось из-за того, что её похититель ушёл в запой.

«У него недавно был день рождения: в последнюю неделю он стал часто пить по этому поводу. В конце концов мать вызвала ему психиатрическую скорую, потому что он стал неадекватным», — рассказал источник RT.

Ранее СМИ сообщили, что после того, как Владимира госпитализировали в психиатрическую больницу, его мать помогла Екатерине сбежать. Однако источники RT эту версию не подтверждают.

«Нет сведений, что мама помогла этой женщине сбежать. Владимир просто забыл запереть комнату, в которой держал пленницу. Екатерина смогла уйти и сразу прибежала к своей сестре, которая живёт в городе», — добавил собеседник RT.

По словам источника RT, подозреваемый удерживал пленницу в одной из комнат в доме

© Кадр: видео Следственного комитета РФ

После того, как 33-летняя Екатерина обратилась в полицию с заявлением, она рассказала ужасающие подробности своего плена. По её словам, все 14 лет похититель регулярно насиловал её и бил по голове, со временем она даже забыла телефон своей сестры.

Кроме того, Екатерина заявила, что одно время в доме Владимира жила ещё одна похищенная девушка, которую он убил.

«Погибшую женщину звали Оксана, на момент смерти ей было около 30 лет. Владимир её тоже удерживал. По словам сбежавшей, в один из дней Оксана и Владимир находились в сарае и поссорились там: мужчина несколько раз ударил жертву ножом в голову, добил гвоздодёром, тело расчленил и попытался сжечь, но не получилось — закопал. Его мать якобы ничего про убийство не знала», — добавил источник RT в правоохранительных органах.

По его словам, показания Екатерины подтвердились после того, как во дворе частного дома были обнаружены человеческие кости. Позднее Следственный комитет подтвердил эту информацию и сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве (ст. 105 УК РФ).

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году... После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — сообщили в СК.

Как выяснил RT, все 14 лет Екатерина находилась в плену всего в 10 км от своего дома — на противоположном берегу озера Смолино. Екатерина с сестрой рано потеряли мать и попали в детский дом.

«Вначале из детдома вернулась сестра, потом года через три Катя. Им выделили по комнате как сиротам в том же доме, где они жили до смерти матери. Катя совсем немного здесь пожила, в нашем доме, и пропала. А сестра её вышла замуж и переехала. Я недавно её встретила, спросила про Катю: та, говорит, в розыске до сих пор», — рассказала RT соседка, которая знала девочек с детства.

«Говорила, что сын живёт с девушкой»

Как выяснил RT, Владимир Ческидов вырос в посёлке Смолино, учился в местной школе. В 17 лет его осудили за разбойное нападение, он отсидел срок в колонии. Жители посёлка рассказали, что мужчина практически не выходил из дома — многие соседи не видели его долгие годы.

По словам местной жительницы Натальи, в последнее время Ческидов выходил на улицу только по ночам, чтобы поработать на участке.

«Его мать постоянно говорила, что сын то в Москве, то ещё в каком-то городе. Жена Ческидова скончалась около семи лет назад. В то время они жили в многоквартирном доме и мать Владимира говорила, что женщина мыла окна и выпала из окна седьмого этажа. А года три назад умер и его отец. Говорили, что он поскользнулся, — рассказала Наталья в беседе с RT. — Но теперь мы понимаем, что жену Владимир мог скинуть из окна, да и отец мог не своей смертью умереть».

75-летняя мать Ческидова продавала в посёлке очки. Один из её клиентов, местный житель, анонимно рассказал RT, что однажды он приходил в частный дом семьи, где, как позже выяснилось, много лет удерживали пленницу.

«В доме было не убрано, окна зашторены, старая мебель и кинескопный телевизор. Она (мать Ческидова. — RT) нам тогда сказала, что в соседней части дома живёт сын с молодой девушкой. Но при этом зимой у этой части дома даже снег никогда не был убран. Сегодня только осознали, что если бы мы тогда что-то услышали в доме, то живыми оттуда не вышли бы», — сказал он.

© Кадр: видео Следственного комитета РФ

По его словам, раньше мать Ческидова работала в Областной специализированной психоневрологической больнице №1 в Смолине. Пенсионерка вела активный образ жизни, общалась с людьми, добавил собеседник RT.

«Она и к нам в гости приходила. Рассказывала, что ходит в местный ДК на всякие развлечения, например, на концерты «Играй, гармонь». Вообще она была интересным собеседником: рассказывала про свою жизнь, что в 90-е годы работала челноком», — поделился мужчина.

Посёлок Смолино находится на берегу одноименного озера. В летний сезон это место пользуется большой популярностью у туристов. Сейчас в посёлке живёт больше тысячи человек, и, по словам местных, в последние годы стоимость недвижимости возросла.

«Я в Смолино 23 года. У нас даже сейчас люди живут с открытыми калитками, настолько тут безопасно. Если ещё лет десять назад отсюда уезжали, то сейчас, наоборот, все хотят приехать, даже молодёжь обустраивается. Тут школа, садик, два сетевых магазина, есть вся инфраструктура», — рассказала RT местная жительница Елена.

По её словам, Фестивальная улица, на которой живёт семья Ческидовых, находится в одном из самых тихих районов посёлка.

«Напротив их дома две многоэтажки и детская площадка. Дети играют даже без взрослых — настолько, как мы думали, здесь безопасно. Поверить невозможно, чтобы такое происходило прямо под носом», — добавила собеседница RT.