«Чемодан у нас готов»: как живут семьи, вернувшиеся в обстреливаемое ВСУ Шебекино

Через два месяца после массированной атаки ВСУ на Шебекинский район Белгородской области местные жители начинают возвращаться в свои дома. По словам горожан, в Шебекине ремонтируют и заново отстраивают повреждённые взрывами здания, вновь начинают работать объекты гражданской инфраструктуры, больницы, аптеки, магазины. Однако обстрелы пока не прекратились полностью. RT пообщался с тремя семьями из Шебекина, вернувшимися в родные дома, и выяснил, какая сейчас обстановка в городе.

Жительница Шебекина Мария уехала из города ещё накануне массированных обстрелов, начавшихся в конце мая. Её дочь родила ребёнка, и на момент, когда из Шебекина начали эвакуироваться люди, она находилась в Москве. 6 июня Мария собиралась вернуться в родное Шебекино, но возвращаться было уже нельзя. Дома они с мужем оказались лишь месяц спустя.

«Когда был тот страшный обстрел, мой муж находился в Шебекине. Он тоже уехал, как и многие, его сын забрал 31 мая ночью — в одном носке и трусах. А вернулись мы только 6 июля», — вспоминает собеседница RT.

Жильё Марии не пострадало при обстрелах, поэтому сейчас они с мужем живут в своём доме. По её словам, на их улицу вернулись практически все соседи. Люди заново привыкают к прежней жизни, несмотря на продолжающиеся обстрелы. Обстановка в городе всё ещё беспокоит Марию, но вновь уезжать из Шебекина они с мужем не готовы.

«На прошлой неделе было действительно страшно — всё летало и тряслось, казалось, что снаряды могут упасть прямо в огороды. Может, конечно, это наши работают.

Куда нам бежать? Мне бежать некуда, мне уже 60 лет и я не вижу смысла бегать. Мы так же работаем, консервируем помидоры, копаем чеснок и лук — жизнь продолжается», — рассуждает Мария.

Сейчас пострадавший от обстрелов ВСУ город восстанавливают строители, к работе вернулись многие объекты инфраструктуры, вновь заработали предприятия, больницы, аптеки и магазины.

«Восстановительные работы идут. У нас и дома напротив восстанавливают, крыши кроют. Некоторые дома уже снесли — те, которые нельзя восстановить. Конечно, пока не работают торговые центры — я думаю, до них дело дойдёт потом, сейчас ведь первая задача, чтобы людям было где жить», — заключила Мария.

Восстановительные работы в Шебекине.

«Возвращаются — если есть куда вернуться»

Ирина с мужем уехала из Шебекина 1 июня, а спустя три недели супруги вернулись домой — главу семейства вызвали на работу. Сама Ирина сейчас работает удалённо — она сотрудница торговой компании, обслуживающей продуктовые магазины.

«У нас жильё чуть подальше от центра города, наш райончик не пострадал. Муж ездит на работу. Меня тоже хотели вывести в офис, но наше здание две недели назад опять обстреляли, побило административный корпус, вылетели окна. Так мы и остались на дистанционке», — рассказывает Ирина.

Пока они с мужем были в эвакуации, успели сменить несколько квартир — сначала жили у родственников, затем перебрались в Воронеж, где администрация временно предоставила шебекинцам бесплатное жильё. Однако оттуда супруги съехали через десять дней, чтобы вернуться домой, в Шебекино.

«Нам повезло: к нам очень по-человечески отнеслись, дали квартиру и не взяли никакой платы. А в Белгороде, куда многие уехали из Шебекина, ситуация с жильём сейчас очень тяжёлая. Некоторые вообще не пускают шебекинцев, поскольку не хотят сдавать квартиру всего на месяц-два. А кто-то установил сумасшедшую плату за аренду. Из-за проблем с жильём многие уезжают из Белгорода — если есть куда вернуться», — говорит собеседница RT.

По словам Ирины, после эвакуации из Шебекина они с мужем без проблем получили выплаты, предусмотренные для шебекинцев и жителей ряда других обстреливаемых приграничных населённых пунктов Белгородской области, вынужденно покинувших свои дома. Ирине с супругом уже перевели обе выплаты — 10 тыс. и 50 тыс. рублей.

Кроме того, власти региона отправили в оздоровительные лагеря детей из Шебекина и окрестных населённых пунктов. 15-летняя дочка Ирины тоже провела несколько недель в Крыму — женщина даже писала губернатору письмо с просьбой как можно дольше не возвращать детей в город, где сохраняется небезопасная обстановка.

«Пока нас не было в Шебекине, ребёнок был в лагере в Крыму. Изначально нам говорили, что дети останутся там до конца лета, но сейчас я даже рада, что дочка вернулась — потому что она приехала к нам 13 июля, а спустя несколько дней был взрыв на Крымском мосту. Это очень страшно, конечно», — делится женщина.

По словам Ирины, её семья пока остаётся в Шебекине, но готова уехать, если обстановка вновь ухудшится. Женщина очень надеется, что этого не произойдёт: «Если снова придётся уезжать, то буквально ни с чем, как и в прошлый раз».

Разрушения в городе

Инна — многодетная мать. 1 июня, когда начались массированные обстрелы ВСУ, её с тремя детьми забрали из Шебекина родители. Несколько недель семья провела у родственников и знакомых.

«У меня дети — им 12 лет, четыре и два года. Средняя дочка сильно плакала, когда мы уезжали. Неделю она не могла успокоиться, боялась, что снова будут греметь взрывы, а потом сама же начала проситься домой. Сейчас, как только бахать начинает, дочка сразу спрашивает, наши это или нет. Очень переживает», — рассказывает Инна.

Её супруг всё время оставался в обстреливаемом городе — помогал с хозяйством матери, возил бензин, питьевую воду и продукты местным жителям и занимался волонтёрской деятельностью. Остальные члены большой семьи вернулись в город сразу, как дали воду и электричество, — 18 июня. В беседе с RT Инна рассказала, что сперва даже ехать по Шебекину было страшно.

«Едешь — а там руины. Наш дом цел, и в целом на Машзаводе (район города. — RT) оказалось побито не очень много домов, а вот в центре много прилётов. Видели один дом на 90 квартир, который сейчас полностью пойдёт под снос. Это шестиподъездная панелька в районе центра. Там полностью выгорели два пролёта — квартир десять, наверное, сгорели прямо дотла», — говорит многодетная мать.

Пострадавший многоквартирный дом в Шебекине.

У самой Инны при обстрелах ВСУ пострадала только машина — осколок снаряда пробил лобовое стекло. К счастью, в тот момент в автомобиле никого не было. После возвращения в Шебекино семье приходилось нелегко: из крана лилась только техническая вода, непригодная для питья, а в магазины практически не завозили продуктов.

Чуть позднее ситуация улучшилась: начали открываться аптеки, парикмахерские, заработала больница. По словам Инны, в последнее время город стал намного оживлённее — люди понемногу начинают возвращаться в Шебекино. Несмотря на это, обстановку в городе, по её словам, пока трудно назвать спокойной.

«На днях было очень громко в Таволжанке, но от нас это довольно далеко. Там были, говорят, и автоматные очереди, и из гранатомётов стреляли. Мы остаёмся в городе и пока никуда не собираемся, но чемодан у нас готов. Если что-то начнётся снова, мы ноги в руки — и уедем», — подытожила собеседница RT.