Собирала данные об объекте критической инфраструктуры: ФСБ задержала россиянку за подготовку теракта по заданию Украины

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с МВД России задержали в Угличе гражданку РФ, собиравшую для Украины данные об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения террористического акта. Согласно переписке задержанной с украинским координатором, речь шла о совершении теракта на одной из ГЭС при помощи беспилотников. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту». Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В Ярославской области сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД России пресекли подготовку террористического акта в регионе.

«В результате проведённых мероприятий в городе Угличе задержана гражданка России 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Согласно кадрам оперативной видеосъёмки ФСБ России, в переписке шла речь о совершении теракта на одной из ГЭС при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к теракту».

Как стало известно информационным агентствам, Кировский районный суд Ярославля арестовал задержанную на два месяца. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 сентября», — сообщили в пресс-службе суда.

Как выяснил RT, задержанной оказалась Вероника Нетунаева. В 2022 году суд отказал Нетунаевой в удовлетворении иска о признании незаконным её увольнения из администрации городского поселения Углич. Также ей было отказано в восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

В Угличе задержали собиравшую данные для украинских спецслужб россиянку

Противодействие деятельности украинских спецслужб

15 июля стало известно, что сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвратили подготовку украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян, а также покушения на Ксению Собчак.

Были задержаны члены неонацистской группировки «Параграф-88», которые провели разведку по адресам работы и проживания выбранных жертв. У них изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.

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Следователям удалось установить, что за подготовку покушений по заданию Службы безопасности Украины злоумышленникам полагалось вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

В тот же день Басманный суд Москвы уже отправил под стражу семерых фигурантов дела до 14 сентября.

Маргарита Симоньян, комментируя произошедшее, отметила, что это не первое покушение на неё за последний год.

«Первое, наверное, было большим шоком, потому что первый раз. Сейчас я уже за этот год привыкла жить с ощущением зайца в поле, знаете, за которым кто-то бежит с ружьём... Двух смертей не бывать, одной не миновать. Самое главное, что я хочу сказать: есть вещи страшнее смерти. Позор страшнее смерти, предательство страшнее смерти, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое, страшнее смерти. Я желаю вот этим ребятам, которые теперь арестованы, это понять и чтобы у них осталось в жизни время загладить это всё и постараться построить свою жизнь по-новому, по-другому», — заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Симоньян на регулярной основе получает угрозы и уже не впервые предотвращается направленное против неё покушение украинских спецслужб.

«Всё происходящее в очередной раз показывает террористическую сущность режима Зеленского, ответственного за целую серию терактов, — заявила она. — Вряд ли дождёмся реакции от профильных международных организаций. Патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма и его безусловным рефлексом».