«Погибли двое взрослых, пострадал ребёнок»: НАК заявил о террористической атаке киевского режима на Крымский мост
- © Kremlin Pool/via Global Look Press
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17 июля 2023
Разбор Telegram-канала Военная хроника — о теракте на Крымском мосту:
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12 поездов задерживаются из-за теракта на Крымском мосту, сообщила пресс-служба компании — оператора перевозок «Гранд сервис экспресс».
В Крым:
— №396 «Волгоград — Симферополь»: задержка более 5 часов;
— №174 «Москва — Евпатория»: задержка более 5 часов;
— № 99 «Ростов — Симферополь»: задержка более 4 часов;
— №177«Москва — Симферополь»: задержка более 5 часов;
— №028 «Москва — Симферополь»: задержка около 4 часов;
— №179 «СПб — Евпатория»: задержка более 4 часов;
— №184 «Мурманск — Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская — Севастополь»: задержка около 2 часов;
— №175«Москва — Симферополь»: задержка более 1 часа.
Из Крыма:
— №178 «Симферополь — Москва»: задержка более 4 часов;
— №092 «Севастополь — Москва»: задержка более 5 часов;
— №176 «Симферополь —Москва»: задержка более 3 часов;
— №183 «Севастополь — Мурманск» с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская»: задержка около 3 часов.
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Опубликованы кадры последствий теракта на Крымском мосту.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с заявлением после теракта на Крымском мосту.
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Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку на вертолёте доставили в детскую больницу в Краснодаре.
Об этом сообщил телеканал «Крым 24». Девочка находится в состоянии средней степени тяжести, с ней работают психологи.
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Во время теракта на Крымском мосту было два взрыва. Об этом RT рассказал муж сестры погибшей на мосту Натальи Кулик Сергей Шестаков.
По словам мужчины, в Крым они ехали на двух машинах семьями. В какой-то момент машина Шестаковых уехала вперёд, а иномарка семьи Кулик задержалась — её направили на досмотр. Вскоре после того, как они покинули пункт, прогремел взрыв.
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Автомобили, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов, чтобы не создавать пробок.
Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.
В пресс-службе кабмина также отметили, что Хуснуллин ознакомился с докладами о ситуации на подъездах к мосту главы Республики Крым Сергея Аксёнова и первого замгубернатора Краснодарского края Игоря Галася.
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В районе 19:00 мск Владимир Путин проведёт по видео-конференц-связи совещание по ситуации с Крымским мостом. Об этом заявил Дмитрий Песков.
По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложит о ситуации с места событий.
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Владимир Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент также дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении.
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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка готовится к переводу в другую больницу.
Об этом сообщил и. о. главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров телеканалу «Крым 24».
В настоящее время она находится в стабильном состоянии, её жизни ничто не угрожает.