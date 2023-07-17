«Погибли двое взрослых, пострадал ребёнок»: НАК заявил о террористической атаке киевского режима на Крымский мост

В 03:05 мск 17 июля два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, сообщили в НАК. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Сотрудники СК устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований.