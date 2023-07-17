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«Погибли двое взрослых, пострадал ребёнок»: НАК заявил о террористической атаке киевского режима на Крымский мост

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RT
В 03:05 мск 17 июля два беспилотных надводных аппарата Украины атаковали автомобильную часть Крымского моста, сообщили в НАК. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Сотрудники СК устанавливают причастных к организации теракта из числа украинских спецслужб и вооружённых формирований.
«Погибли двое взрослых, пострадал ребёнок»: НАК заявил о террористической атаке киевского режима на Крымский мост
  • © Kremlin Pool/via Global Look Press
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  • 17 июля 2023

    Разбор Telegram-канала Военная хроника — о теракте на Крымском мосту:

  • 12 поездов задерживаются из-за теракта на Крымском мосту, сообщила пресс-служба компании — оператора перевозок «Гранд сервис экспресс».

    В Крым:

    — №396 «Волгоград — Симферополь»: задержка более 5 часов;

    — №174 «Москва — Евпатория»: задержка более 5 часов;

    — № 99 «Ростов — Симферополь»: задержка более 4 часов;

    — №177«Москва — Симферополь»: задержка более 5 часов;

    — №028 «Москва — Симферополь»: задержка около 4 часов;

    — №179 «СПб — Евпатория»: задержка более 4 часов;

    — №184 «Мурманск — Севастополь» с прицепной группой «Архангельск/Обозерская — Севастополь»: задержка около 2 часов;

    — №175«Москва — Симферополь»: задержка более 1 часа.

    Из Крыма:

    — №178 «Симферополь — Москва»: задержка более 4 часов;

    — №092 «Севастополь — Москва»: задержка более 5 часов;

    — №176 «Симферополь —Москва»: задержка более 3 часов;

    — №183 «Севастополь — Мурманск» с прицепной группой «Севастополь-Архангельск/Обозерская»: задержка около 3 часов.

  • Опубликованы кадры последствий теракта на Крымском мосту.

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  • Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила с заявлением после теракта на Крымском мосту.

  • Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю девочку на вертолёте доставили в детскую больницу в Краснодаре.

    Об этом сообщил телеканал «Крым 24». Девочка находится в состоянии средней степени тяжести, с ней работают психологи.

  • Во время теракта на Крымском мосту было два взрыва. Об этом RT рассказал муж сестры погибшей на мосту Натальи Кулик Сергей Шестаков.

    По словам мужчины, в Крым они ехали на двух машинах семьями. В какой-то момент машина Шестаковых уехала вперёд, а иномарка семьи Кулик задержалась — её направили на досмотр. Вскоре после того, как они покинули пункт, прогремел взрыв.

  • Автомобили, едущие по альтернативному маршруту в Крым, будут пропускать через пункты почти без проверки документов, чтобы не создавать пробок.

    Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста.

    В пресс-службе кабмина также отметили, что Хуснуллин ознакомился с докладами о ситуации на подъездах к мосту главы Республики Крым Сергея Аксёнова и первого замгубернатора Краснодарского края Игоря Галася.

  • В районе 19:00 мск Владимир Путин проведёт по видео-конференц-связи совещание по ситуации с Крымским мостом. Об этом заявил Дмитрий Песков.

    По его словам, вице-премьер Марат Хуснуллин доложит о ситуации с места событий.

  • Владимир Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент также дал поручения по организации движения транспорта на крымском направлении.

  • Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка готовится к переводу в другую больницу.

    Об этом сообщил и. о. главного врача ЦРБ по Темрюкскому району Александр Александров телеканалу «Крым 24».

    В настоящее время она находится в стабильном состоянии, её жизни ничто не угрожает.

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