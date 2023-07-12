Причину смерти установит экспертиза: в Москве скончалась дочь бывшего губернатора Пензенской области

В Москве в собственной квартире обнаружено тело Натальи Бочкарёвой — дочери бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарёва. Консьерж дома, где жила женщина, сообщила экстренным службам, что та долго не выходит из квартиры, а накануне жаловалась на плохое самочувствие. Когда сотрудники МЧС вскрыли дверь, 44-летняя Бочкарёва была уже мертва. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

В Москве скончалась дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталья Бочкарёва. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Как стало известно, тело женщины обнаружили в её квартире в Трёхгорном переулке в Пресненском районе города 11 июля. Консьерж жилого дома обратилась в оперативные службы и рассказала, что Бочкарёва не открывает дверь квартиры, а накануне жаловалась на плохое самочувствие.

Чтобы вскрыть помещение, на место приехали сотрудники МЧС. Когда они вошли в квартиру, её хозяйка была уже мертва. Наталье Бочкарёвой было 44 года.

Точную причину смерти установит экспертиза. По предварительным данным, она не носит криминальный характер, на теле погибшей не нашли следов насильственной смерти.

Предположительно, женщина умерла из-за острой сердечной недостаточности.

Наталья Бочкарёва была единственным ребёнком Василия Бочкарёва, который занимал пост губернатора Пензенской области с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался после продолжительной болезни.

Наталья родилась и выросла в Пензе, окончила юридический факультет Пензенского государственного университета.

Пензенские издания, вспоминая о Наталье, пишут, что в начале 2000-х она вела светский образ жизни и дружила с Николаем Басковым, не пропускала ни один его концерт в пензенском драмтеатре. Некоторые городские издания тогда предполагали, что знаменитая песня Баскова «Натали» посвящена именно Бочкарёвой.

По данным из открытых источников, Наталья занималась бизнесом и владела долями в семейных компаниях. Так, по данным некоторых СМИ, женщина была учредителем 31 организации в Пензе, в том числе занимала должность гендиректора рекламного агентства. Она также владела двумя торговыми центрами в городе и возглавляла общество с ограниченной ответственностью, которому принадлежат акции различных пензенских заводов, среди которых крупные хлебопекарные и лесоперерабатывающие предприятия.

Стала жертвой мошенников

В 2019 году Наталья приезжала в Пензу на открытие выставки в честь 70-летия со дня рождения отца и делилась воспоминаниями. По её словам, отец был строгим и требовательным.

«Василий Кузьмич как отец был строгим. Мне всегда хотелось, чтобы он меня как девочку похвалил, а он: «Наташа, вот здесь плохо, здесь плохо и здесь плохо». Он всегда ждал от меня обратной реакции, чтобы я начала как раз что-то делать. И до сих пор я вспоминаю все его советы, пусть они были преподнесены не в той форме — любящего отца, который оберегает дочку, а именно так — строго, уверенно, жёстко», — рассказывала она.

Она также отметила, что её отец тяжело болел, но, несмотря на это, эффективно выполнял работу.

«17 лет его руководства Пензенской областью — из них он 17 лет болел раком, может быть, даже больше. Представьте себе, как человек, который болеет раком, встаёт, на работу идёт, «зажигает» людей, что-то творит, руководит хорошо, развивает регион. Каким красивым стал город Пенза! Это какие нужны силы», — говорила она.

В 2021 году имя Бочкарёвой упоминалось в СМИ в связи с несколькими скандальными историями.

Так, в одной из них сообщалось, что Наталью обманули мошенники на 16 млн рублей. По данным журналистов, женщина отдала эти деньги гадалке, пообещавшей ей снять порчу и наладить личную жизнь. В течение нескольких месяцев Бочкарёва регулярно переводила мошеннице большие суммы за «работу с аурой» и потусторонними силами, которые якобы атаковали женщину. Кроме того, она отдала ей ювелирные украшения и дорогие часы. Наталья обратилась в полицию, когда гадалка в очередной раз потребовала крупную сумму.