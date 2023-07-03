«Сам досмотр прошли за десять минут»: как продвигается автомобильная очередь к Крымскому мосту

Утром в понедельник, 3 июня, пробка со стороны Кубани к Крымскому мосту составила 13 км. Некоторые автомобилисты провели семь часов в ожидании досмотра и разрешения ехать дальше. На подъезде к мосту организована раздача воды, дежурят спасатели и экипажи скорой помощи, установлены биотуалеты. Крымские отели уже выразили готовность вернуть средства задержавшимся в пути туристам. Автомобилисты и их пассажиры рассказали RT о ситуации на дороге.

Затруднения в автомобильном движении на Крымском мосту начались 1 июля. Как сообщал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, очередь образовалась со стороны Кубани «в ходе проведения Минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий». В МЧС Краснодарского края пробки объясняли «наступлением летнего курортного сезона, большим потоком машин в сторону Республики Крым и усиленными мерами досмотра автомобилей».

В тот день пробка достигала 9 км. К шести утра 2 июля пробка со стороны Крыма была полностью устранена, со стороны Краснодарского края затор сократился до 3 км. Однако уже через два часа автомобильная очередь снова начала расти и в итоге растянулась на 8 км со стороны Кубани. В связи с пробками число пунктов досмотра на въезде на Крымский мост было увеличено до 80, сообщили в Минтрансе республики. «С утра часть работников перераспределены с крымской стороны на краснодарскую», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ситуация вновь осложнилась утром в понедельник, 3 июля. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района пробка составляла около 13 км. С утра 3 июля было организовано дежурство бригад скорой медицинской помощи, на подступах к мосту установили туалеты через каждые 350 м (всего их 28), водителям и пассажирам раздавали воду.

«Продам место в очереди»

С ростом пробки в «Яндекс.Картах» стали появляться объявления типа «Продам место в очереди», впрочем, авторов таких сообщений другие водители быстро подняли на смех. Но наибольшее возмущение у стоящих в очереди туристов вызвали автомобилисты, которые пытались проехать по правой полосе: её специально оставили свободной для движения автобусов, машин экстренных служб и подвоза воды. В чате даже раздавались призывы перекрыть им дорогу своими силами, но в итоге около двух часов дня полосу заблокировали уже официально — машинами ДПС.

Местные СМИ упоминали об одном автомобилисте, который пытался пробиться вне очереди и отказывался вернуться в общий поток, потому что «не умеет сдавать назад».

Автомобилисты, с которыми поговорил RT, сообщали, что сам досмотр занимает не более десяти минут, особенно если к нему подготовиться заранее. «Лучше идти на ручной досмотр, как это ни странно, потому что очень много постов. Никто ничего не вскрывает, (багаж. — RT) прогоняют через такие же устройства, как в аэропорту. Машину посмотрели, дали карточки водителя и пассажира — и всё, до свидания», — рассказала RT одна из туристок.

Житель Екатеринбурга Александр собрался путешествовать по Кавказу, а по дороге решил заскочить в Крым. «Писали, что пробка на 10 км, но на самом деле там было две пробки по 10 км. Вторая была похлеще. Я где-то четыре или пять часов простоял, а досматривали меня 15 минут», — рассказал он RT. А вот его тёзка, поехавший на отдых с семьёй, провёл в пробке шесть часов: «Встали в затор в 05:45, осмотр прошли в 11:40. Всё вежливо и оперативно».

Туристам, отправившимся на отдых с детьми и домашними животными, пришлось особенно нелегко. Очевидцы в Telegram-чате «Ситуация на Крымском мосту» сообщали, что автомобилисты ходили по соседям и спрашивали, кто может поделиться фольгой, чтобы закрыть окна с солнечной стороны.

Досмотр занимает десять минут

Некоторые участники чата советовали воспользоваться ситуацией и качественно провести с детьми это время: играть, петь песни, просто болтать. «Люди, поймите, проблема не в том, что долго досматривают, досматривают быстро, но очень большой наплыв машин, — пишет Зинаида. — Мы вчера простояли 3,5 часа от заправки до досмотра. Имейте терпение! Пробка же не стоит, движется, рассчитывайте быть в очереди три-четыре часа, читайте в телефоне почту, новости, отвечайте, играйте в любимые игры или со своими детьми, и время пройдёт быстрее... Не ругайтесь, не борзейте, будьте людьми. Помните: на вас смотрят родные люди, дети и собаки — они в этой очереди самые воспитанные и уставшие».

Житель Пензы Андрей Лапшин с женой и двумя маленькими детьми провёл в очереди 6,5 часа, а его сестра с мужем — семь. «Если бы я знал, что так будет, то не поехал, — рассказывает он RT. — Лучше потерять деньги, отданные за бронь, чем стоять в огромной пробке. Как представлю, что через десять дней обратно, сразу становится плохо. И отдых не отдых».

Андрей Лапшин добавил, что не видел, чтобы автомобилистам раздавали воду: «Кроме биотуалетов, ничего не было. Люди коротали время кто как мог. Кто-то бегал, кто-то гулял туда-сюда, кто в машине сидел, кто в карты играл. Вообще, это, конечно, неразумно. Ну что вы хотите найти в легковушке с детьми, в пакетах из супермаркета? Езжу в Крым с 2009 года, но, скорее всего, больше поездок не будет».

«Мы с тремя детьми поехали отдохнуть в Крым на три недели, сейчас уже на месте, всё хорошо. Тут очень красивая природа, мало людей на пляжах, гостиницы по хорошей цене. Поехали во второй раз, опасений в плане безопасности никаких не было, — рассказала RT жительница Тобольска Елена Пушкарёва. — В пробке на мосту простояли в общей сложности больше четырёх часов: 2 часа 40 минут — от заправки (последней перед мостом. — RT) до выезда с моста и полтора часа — на самой заправке. Там сделали что-то типа отстойников, чтобы много людей на мосту не набивалось, выпускали в порядке очереди по пять-шесть машин. Сам досмотр прошли за десять минут. Воду выдают, биотуалеты есть, ГАИ патрулирует».

Пробки можно было избежать

Как пояснил RT автомобильный эксперт Пётр Шкуматов, ситуация, сложившаяся на Крымском мосту, была «абсолютно предсказуемой, как снег зимой».

«Зима наступает, начинает идти снег — и его надо убирать. Наступает лето — люди едут в Крым. При этом, судя по размеру пробки и в целом по трафику, я так понимаю, по сравнению с прошлыми годами вообще ничего не изменилось. Люди как ехали туда, так и едут. А сейчас по понятным причинам начали досматривать машины. Соответственно, пропускная способность уменьшилась, но тем не менее скорость досмотра автомобилей почему-то не рассчитали, поэтому и возникли такие заторы. Сейчас нужно максимально быстро увеличивать число постов на досмотр. Там должно работать, по моим подсчётам, больше 100 постов, чтобы проводить досмотр автомобилей быстро и без каких-либо существенных задержек. А их, насколько я понимаю, не так много. Соответственно, пробка растёт и будет расти дальше».

По словам Петра Шкуматова, скопления машин можно было избежать: «Для этого нужно было просто посмотреть на календарь. Понять, что у нас отпускной сезон, и, собственно, взять калькулятор, посчитать, сколько нужно людей и оборудования для осмотра, и заблаговременно всё это установить».

Между тем крымские отели уже приняли решение пойти навстречу застрявшим в пробке туристам. Как сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отели не будут применять санкции в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены.