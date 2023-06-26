Уроженец Казахстана после обращения в проект «Не один на один» получил гражданство РФ

Герой проекта «Не один на один» из Омска 24-летний Роман Волков стал гражданином РФ. Ранее молодой человек на протяжении нескольких лет не мог оформить документы из-за бюрократических проволочек. Три года он потратил на получение разрешения на временное проживание, но затем его регистрацию признали фиктивной, поэтому не принимали документы на гражданство. Во время пандемии COVID-19 из-за закрытия границ он не смог вовремя выехать в Казахстан и нарушил режим пребывания в РФ, получив за это штраф. Позже Волков смог подать заявление в упрощённом порядке как квалифицированный специалист, но ему опять пришёл отказ из-за наличия административного нарушения. После запроса RT в МВД у Романа приняли документы и спустя месяц вручили ему российский паспорт.

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Житель Омска Роман Волков, о котором ранее писал RT, получил российское гражданство и паспорт РФ. По словам молодого человека, содействие ему было оказано после обращения в проект «Не один на один».

«Сразу после публикации со мной связались из местного миграционного управления и пригласили на подачу документов, — вспоминает Роман. — Я сходил, моё заявление на гражданство приняли и попросили не выезжать из страны на время проверки документов. Уже через месяц мне перезвонили и пригласили на присягу, а после выдали паспорт. У меня никаких слов не хватит, чтобы выразить мою благодарность! Большое спасибо за содействие и помощь».

Теперь, по словам Волкова, он планирует купить жильё в ипотеку, а также обратиться в больницу, чтобы получать необходимые при его заболевании лекарства и встать в очередь на операцию.

«Я готовлю документы и коплю деньги на первый взнос для будущей покупки жилья, да и в целом чувствую себя полноправным гражданином, — рассказывает собеседник RT. — Можно сказать, что впервые за долгое время я ощутил чувство собственного дома, чувствую себя в России своим, моя мечта о гражданстве наконец-то осуществилась, за что я очень благодарен проекту «Не один на один». С медицинским обслуживанием теперь тоже проблемы исчезли, могу встать на учёт в больнице и получать лекарства как имеющий диагноз «поликистоз почек», да и на операцию могу встать в очередь в плановом порядке. Я очень рад, что получил паспорт. Если бы не вы, то неизвестно, сколько ещё времени, сил и нервов у меня ушло бы на мытарства и бюрократические проволочки».

Череда отказов

Роман переехал жить в Россию из Казахстана в 2014 году следом за родной сестрой, которая поступила в Омский аграрный университет, получила диплом, а затем в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников приобрела российское гражданство.

Молодой человек предполагал, что у него тоже не возникнет трудностей при оформлении документов. Он поступил в Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий, а когда ему исполнилось 18 лет, обратился в миграционное управление, чтобы начать процесс оформления гражданства РФ.

Однако выяснилось, что получить разрешение на временное проживание (РВП), а затем российский паспорт в упрощённом порядке он не может, так как не соответствует условиям программы, в рамках которой документы оформляла его сестра.

Волков попытался подать заявление на РВП по квоте, но оказалось, что для этого он должен был учиться на последнем курсе среднего специального учебного заведения. На тот момент он уже официально работал, поэтому уточнил, возможно ли на этом основании стать участником госпрограммы по переселению соотечественников, но ему сообщили, что квоты закончились.

Через год Роман всё же добился выдачи РВП по квоте. С регистрацией помогла знакомая. Когда Роман пришёл в миграционное управление, чтобы уточнить, какие документы понадобятся для участия в госпрограмме по переселению соотечественников, то его регистрацию не признали подлинной. При этом, по словам молодого человека, причину, по которой его регистрацию посчитали фиктивной, ему не назвали.

В это же время началась пандемия коронавирусной инфекции, и границы между государствами закрыли. Роман не смог выехать в Казахстан, чтобы сделать новую миграционную карту. В результате он нарушил режим пребывания в РФ и получил штраф.

Когда границу открыли, Волков улетел в Казахстан, обновил миграционную карту и в октябре 2021 года вернулся в Россию. Зарегистрировался в Омске и официально трудоустроился в IT-компанию на должность программиста. Согласно приказу Минтруда России от 05.04.2022 г. №199н, работа по этой специальности давала иностранному гражданину право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. Роман вновь пришёл в миграционное управление. Заявление у него приняли, однако через два месяца пришёл отказ по причине наличия административного нарушения.

Ничего не добившись, Роман обратился в проект «Не один на один». На запрос RT в МВД пресс-служба ведомства объяснила, что отказы были связаны с неоднократным нарушением Волковым режима пребывания в РФ. При этом у него было принято заявление об участии в госпрограмме по переселению соотечественников. Через месяц ему выдали свидетельство участника, после чего он подал заявление на российское гражданство в упрощённом порядке и получил долгожданный паспорт.