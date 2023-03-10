После запроса RT у программиста из Казахстана приняли документы на гражданство

Житель Омска 24-летний Роман Волков на протяжении шести лет не может получить российское гражданство. Молодой человек переехал из Казахстана в Россию в 2014 году. Получил образование, официально трудоустроился по специальности. Когда он стал совершеннолетним, попытался оформить документы. Роману потребовалось три года, чтобы получить разрешение на временное проживание в России. Затем из-за пандемии коронавируса он не смог вовремя выехать в Казахстан, нарушив режим пребывания в РФ. Когда появилась возможность, Роман пересёк границу. Вернувшись в Россию и оплатив штраф, он вновь подал документы в надежде получить российский паспорт, но опять безрезультатно. После запроса RT в МВД Волкова пригласили в миграционное ведомство и приняли у него заявление на получение гражданства РФ в упрощённом порядке.

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Роман родился в Казахстане в городе Кокшетау. Его отец, мать и старшая сестра — тоже уроженцы республики и постоянно проживали там.

После окончания школы в 2014 году Роман следом за сестрой переехал учиться в Россию — в Омск. Девушка поступила в Омский аграрный университет. В рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников она получила российское гражданство в упрощённом порядке.

«Я поступил в Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий, — рассказывает Роман. — Когда мне исполнилось 18 лет, я пришёл в миграционную службу, чтобы подать документы на получение разрешения на временное проживание (РВП) по квоте, чтобы затем получать гражданство по упрощённой процедуре в статусе участника госпрограммы по переселению соотечественников. Но выяснилось, что я не соответствую условиям программы, так как учусь не в высшем, а в среднем специальном заведении».

Через два года Волков вновь подал документы на квоту. В миграционном управлении ему пояснили, что теперь на неё могут претендовать в том числе студенты средних специальных учебных заведений, однако заявитель должен обучаться на последнем курсе. Роман опять не подошёл под критерии.

«На тот момент я уже официально работал и уточнил, возможно ли на этом основании стать участником госпрограммы. В ответ мне сообщили, что квоты закончились», — вспоминает молодой человек.

Через год Роману всё же удалось получить РВП по квоте. После проставления печати об РВП в национальный паспорт ему в течение семи дней необходимо было сделать регистрацию. По словам Романа, он проживал у знакомой, которая помогла ему прописаться в её жилье. Однако, когда Волков пришёл на консультацию в миграционное управление, чтобы уточнить, какие документы потребуются для участия в госпрограмме переселения соотечественников, его регистрацию не признали подлинной.

«Я пытался узнать, почему в управлении сделали вывод, что я фиктивно зарегистрировался, но чёткого ответа мне не дали, — объясняет Роман. — Как раз в это время началась пандемия коронавируса и в городе объявили строгий локдаун. Никуда нельзя было выходить. Из-за этого мне так и не удалось решить вопрос с документами».

Череда отказов

Когда миграционное ведомство возобновило приём граждан, Волков опять пришёл на приём.

«Принимать заявление у меня в очередной раз отказались и рекомендовали выписаться. Знакомая, у которой я был зарегистрирован, сама находилась в процессе получения гражданства РФ, поэтому испугалась, что из-за меня у неё могут возникнуть проблемы, и выписала меня», — рассказывает молодой человек.

Из-за пандемии коронавируса Роман не мог выехать в Казахстан длительное время и находился в России без разрешительных документов. Пересечь границу, чтобы оформить новую миграционную карту, ему удалось лишь спустя год. В результате получилось, что он нарушил режим пребывания, вследствие чего получил штраф.

В октябре 2021 года Волков вернулся в Россию. Сделал регистрацию, официально устроился работать инженером-программистом в IT-компанию.

По его словам, эта должность входила в перечень профессий иностранных граждан, имеющих право на приём в гражданство РФ в упрощённом порядке (приказ Минтруда России от 05.04.2022 №199н).

«Когда я пришёл в миграционное управление, чтобы узнать перечень требуемых для оформления гражданства документов в соответствии с приказом Минтруда, мне сообщили, что прежде необходимо зарегистрироваться и оплатить штраф за нарушение режима пребывания, — вспоминает Роман. — При этом мне пояснили, что наличие оплаченного штрафа не повлияет на приобретение гражданства. Я всё сделал как мне сказали и подал заявление на гражданство. Через два месяца опять пришёл отказ. Причиной послужило наличие факта административного нарушения».

Сейчас Волков пребывает в России по миграционной карте, в которой указана цель въезда — работа. Каждые три месяца он выезжает в Казахстан, чтобы её обновить.

«Получение гражданства РФ является для меня приоритетной целью и мечтой, так как я целиком связываю себя и свою жизнь с Россией, — объясняет Роман. — Здесь проживают мои родственники, друзья, близкие. Именно эта страна дала мне возможность самореализации в том виде, в котором я хотел. Я этнический русский и являюсь частью российского народа. Я понимаю, что сейчас неспокойное время, идёт специальная военная операция. Но у меня папа — военный с боевым опытом, поэтому призыв меня не пугает, я готов служить в русской армии».

Молодой человек обратился в проект «Не один на один» с просьбой помочь ему получить российское гражданство.

Приняли заявление

Как пояснили RT в МВД, в выдаче свидетельства участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, Волкову отказывали в связи с его неоднократным привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ. Там также отметили, что по вопросу оформления вида на жительство (ВНЖ) в РФ и приобретения гражданства РФ в установленном законом порядке он не обращался.

«В соответствии с пп. 18 п. 2 ст. 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан

в Российской Федерации» без получения РВП, ВНЖ выдаётся иностранному гражданину, являющемуся гражданином Республики Казахстан, — комментируют в пресс-службе МВД. — При наличии ВНЖ Волков Р. сможет обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в соответствии с п. «л» ч. 2 ст. 14 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

В ведомстве также сообщили, что 27 февраля у Волкова было принято заявление об участии в госпрограмме по переселению соотечественников.

«При наличии свидетельства участника государственной программы Волков Р. вправе будет обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке без необходимости оформления вида на жительство в соответствии с ч. 7 ст. 14 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — заявили в МВД.