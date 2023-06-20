«Нам всего хватает»: как RT помогает шебекинцам

RT продолжает помогать шебекинцам и жителям окрестных сёл, эвакуировавшимся из района, который обстреливают ВСУ. Среди них — люди с маленькими детьми, с пожилыми родителями. Всего помощь получили уже 138 семей. 58 из них смогли арендовать жильё и приобрести вещи первой необходимости на деньги, собранные подписчиками благотворительного проекта «Дальше действовать будем мы».

Жительница села Новая Таволжанка Белгородской области Ирина Карабут эвакуировалась вместе с мужем, двумя детьми и пожилыми родителями 1 июня, когда Шебекинский район подвергся массированной артиллерийской атаке ВСУ. Из родного дома семья уезжала ночью, дождавшись небольшого затишья между обстрелами.

«Не передать словами, что мы испытали во время того обстрела, — это был дикий ужас. Ощущение, что земля трясётся: отдавало в потолки, в окна. Мы похватали вещи и рванули из дома с детьми. В ту ночь, 1 июня, всем говорили уезжать, даже пробки были», — вспоминает Ирина Карабут.

Сначала Ирина жила у родственников в Корочанском районе, но места на всех не хватало, и часть семьи приняла решение о дальнейшем переезде в Белгород. Ирина обратилась за помощью в благотворительный проект RT «Дальше действовать будем мы» и получила деньги на аренду жилья и покупку вещей первой необходимости.

Ирина Карабут

В съёмной квартире в Белгороде сейчас живут только Ирина с сыновьями. Отец семейства — сотрудник полиции, поэтому, несмотря на обстрелы, он остаётся работать в Новой Таволжанке и лишь иногда приезжает навестить жену и детей. Сама Ирина находится в декретном отпуске по уходу за младшим ребёнком — ему всего год.

«Мой муж работает в миграционной службе, но в связи с последними событиями его перенаправили патрулировать улицы: ловить мародёров, опрашивать людей, у которых пострадали имущество и дома, — объясняет собеседница RT. — Он находится там, несмотря на то что это опасно, ведь кто-то должен следить за порядком. Говорит, сейчас в Таволжанке стало намного тише».

Дом семьи Карабут не пострадал при обстрелах, хотя, по словам самой Ирины, сейчас ВСУ бьют прямо по жилым зданиям и объектам гражданской инфраструктуры — в селе много разрушений. В Новой Таволжанке, например, были прилёты в Дом культуры, местное кафе и магазин, пострадали больница и школа, перечисляет собеседница RT.

Ирина и её дети постепенно обживаются в Белгороде. Женщина заверила, что сейчас им хватает и вещей, и продуктов: помимо RT, семье помогают местные волонтёры. По словам Карабут, некоторые её односельчане уже планируют возвращаться в свои дома, поскольку обстрелы стали заметно реже, однако сама Ирина пока не торопится с отъездом.

«Дети привыкают к жизни здесь. Старший сын (ему десять лет) познакомился с соседскими мальчиками, гуляет — ему не скучно. С бытовыми вопросами у нас всё решено. Мои родители сейчас остаются у бабушки в Корочанском районе, но планируют уезжать обратно в Таволжанку. Там уже дали свет на некоторых улицах, народ понемногу возвращается. Но мы с детьми пока останемся здесь, посмотрим на обстановку», — заключила Карабут.

На безвозмездной основе

Многодетные родители Алексей и Екатерина Кукузенко приехали в Белгород из Шебекина. У пары трое детей — им пять, девять и 15 лет. Когда ВСУ начали обстреливать Шебекинский район, младший сын Алексея и Екатерины находился в другом городе, гостил у бабушки.

Сначала семью приютил отчим Алексея, проживающий в Ракитянском районе Белгородской области. Но там не было ни работы, ни подходящего для большой семьи жилья, поэтому Кукузенко решили перебраться в Белгород.

«Работать-то нужно, в семье трое детей», — рассуждает Алексей.

В Белгороде семья сразу занялась поисками жилья, но столкнулась с недобросовестными риелторами: те взяли деньги за услуги, а квартиру так и не подобрали. Положение спас счастливый случай: сообщение Алексея увидел в группе помощи шебекинцам житель Белгорода Владимир. Он предложил семье безвозмездно пожить в пустующей квартире своей родственницы.

Кукузенко также помог проект «Дальше действовать будем мы»: Алексею и Екатерине выделили деньги на первое время для покупки необходимых вещей.

«С жильём сейчас всё хорошо, в принципе, нам всего хватает: спальных мест, подушек, одеял. С продуктами всё тоже более-менее нормально, правда, хранить их особо негде: хозяйский холодильник маленький, а тут жара. Приходится покупать каждый день понемногу, чтобы оставалось свежим», — рассказывает Алексей.

Сейчас он помогает супруге присматривать за детьми и ищет работу в Белгороде, а Екатерина ездит на подработки. Когда семья вернётся в родной дом, им придётся делать ремонт: из-за обстрелов в здании выбило окна, пострадали детские комнаты.

«В целом мы потихоньку обживаемся в Белгороде, район у нас сейчас хороший, все магазины в шаговой доступности. Можно сказать, дела у нас на хорошую четвёрку», — подытожил многодетный отец.

«Дети спали как ни в чём не бывало»

Роман и Алина Погребняк — тоже многодетные родители из Шебекина, у пары трое детей: восьмилетняя дочка Милана и двойняшки Анатолий и Алиса, которые родились за три недели до начала СВО.

«Прилетать начало с октября прошлого года, но как-то привыкли: жили, гуляли, работали. А 1 июня всё перевернулось, это было что-то с чем-то. «Грады» летали… У нас ещё и окна выходят на украинскую сторону, мы боялись, что прямо к нам домой прилетит», — вспоминает Роман.

В ночь, когда город Шебекино подвергся массированному обстрелу артиллерии ВСУ, супруги решили уехать в безопасное место. По словам Романа, дети в ту ночь даже не проснулись: «Спали как ни в чём не бывало — уже привыкли ко всем этим «бахам».

На первое время супруги с детьми остановились у сестры Романа в Белгороде и сразу же начали искать отдельную квартиру. Это оказалось непростой задачей: из-за наплыва жителей Шебекина и окрестных сёл в городе почти не осталось свободного жилья.

«Всё в городе было занято, но нам повезло. Мы уже привыкли к новой обстановке, малыши тоже, дела у нас тут неплохо», — говорит многодетный отец.

Роман и Алина Погребняк с детьми

Сразу после эвакуации Роману пришлось один раз вернуться в обстреливаемый город: надо было забрать детские кроватки и вещи. Он рассказал RT, как выглядело Шебекино на следующий день после массированного обстрела ВСУ: «Подъезжаю: там столбы дыма, то там, то тут — всё горит». Его супруга добавила, что многие жители Шебекина возвращаются в город в надежде спасти вещи из оставленных домов — боятся мародёров.

Дом Романа и Алины в Шебекине не пострадал, однако пока семья остаётся в Белгороде. Супруги надеются, что смогут вернуться домой до начала нового учебного года: их дочка Милана идёт в третий класс.

«Даже губернатор Вячеслав Гладков не знает пока, в каком формате с 1 сентября будет обучение в школах. До конца лета, конечно, хотелось бы вернуться домой. Там у нас хорошая работа, дом, квартира. Город наш уютный, красивый, там всё родное», — говорит многодетная мать.

Семья Погребняк также получила денежную помощь от благотворительного проекта RT «Дальше действовать будем мы». В Telegram-канале проекта регулярно публикуются отчёты о сборах на помощь шебекинцам и потраченных средствах.